Phemex активизирует рыночный импульс 2026 года двумя стратегическими инициативами для расширения возможностей трейдеров

Информация предоставлена

Phemex

07 янв, 2026, 07:48 GMT

АПИА, Самоа, 7 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, криптобиржа, ориентированная в первую очередь на пользователей, представила двойную стратегическую программу, призванную укрепить торговую экосистему на фоне возрождающегося криптоландшафта в начале 2026 года. Одновременно запуская Apex Competition Season 3 и New Year Futures Boost, биржа укрепляет свою приверженность созданию устойчивой торговой среды, основанной на компетенциях, как для профессиональных, так и для начинающих трейдеров.

Как фирменная циклическая лига Phemex, Apex Season 3 ломает традиционную форму «победитель получает все», в которой зачастую доминируют крупные игроки с большим капиталом. Благодаря сложной рейтинговой системе, в которой используются ежедневные, еженедельные и ежемесячные списки лидеров, все участники имеют равные шансы на победу. Эта инклюзивная структура с призовым фондом в  $ 450 000 гарантирует, что успех определяется торговыми компетенциями, а не размером капитала, что позволяет по-настоящему проницательным трейдерам претендовать на признание их достижений и награды, которых они заслуживают, независимо от размера портфеля.

Конкурентная борьба также подстегивается New Year Futures Boost, которая служит инкубатором для новых талантов. Эта инициатива с фондом уменьшения рисков на сумму $ 200 000, снижает психологические барьеры для входа за счет оптимизации прибыли и механизмов защиты от убытков. Это дает возможность новым трейдерам приобретать реальный опыт и укреплять доверие, подготавливая их к будущему конкурентному участию.

New Year Futures Boost продлится до 19 января, а Apex Competition — до 1 февраля 2026 года. Вместе они отражают более широкую философию продуктов и платформы Phemex — создавать торговую среду, которая адаптируется к различным потребностям пользователей, уровням опыта и профилям риска. Phemex стремится создать более доступную, устойчивую и ориентированную на пользователя торговую экосистему в соответствии со своим позиционированием в качестве платформы, созданной в первую очередь для пользователей.

О Phemex
Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/ 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2855319/Phemex_Catalyzes_2026_Market_Momentum_Dual_Strategic_Initiatives_Trader_Empowerment.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

