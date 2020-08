Kavalan annonce son deuxième « whisky STR »

En 2006, la technique artisanale du re-brûlage STR a été développée par le regretté Jim Swan et par Kavalan à Taïwan. Dans leur quête d'une saveur extraordinaire, ils ont mis au point une recette rigoureuse pour toaster et rebrûler les tonneaux de vin afin d'éliminer l'acidité associée à la maturation du vin dans les tonneaux et de concocter le meilleur arôme possible dans le climat subtropical de Taïwan.

La deuxième version STR de Kavalan est également le tout premier whisky tourbé de la distillerie, dont la nouvelle fabrication est distillée à partir d'orge tourbeuse.

M. Lee, PDG de Kavalan, a déclaré que la technique STR de Kavalan réveille les arômes en sommeil que renferment les fûts, ce qui permet d'obtenir des arômes plus affirmés, plus audacieux et plus fruités, qui peuvent naître dans le climat subtropical extraordinaire du comté de Yilan. Derrière ces couches se profilent les arômes captivants et fumés du malt de l'alcool tourbé.

« On m'a souvent demandé, depuis que nous avons remporté le WWA, quand nous allions sortir un autre whisky STR made in Taiwan. Aujourd'hui, après des années d'expérimentation, nous espérons sincèrement que le deuxième whisky STR se fera l'héritier des excellents résultats de Vinho, en suscitant le plus vif intérêt des amateurs de whisky du monde entier », a déclaré M. Lee.

Depuis 2015, Vinho Barrique continue d'impressionner les jurés par son savoir-faire, et a reçu cette année une série d'hommages prestigieux. Lors du concours World Whisky Masters 2020 organisé par The Spirits Business, le spiritueux a été nommé « Taste Master » (Maître du goût), le prix mondial nec plus ultra de ce concours. Lors de la récente Tokyo Whisky and Spirits Competition, il a également été nommé « Best of the Best » (Meilleur des meilleurs) du concours.

Résultats des World Whisky Masters

Médaille Taste Masters

Kavalan Solist Vinho Barrique

Médaille Masters

Kavalan Podium

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured

Kavalan Solist Amontillado Sherry

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Sherry

Médaille d'Or

Kavalan Distillery Select No.2

Kavalan Distillery Select No.1

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Classic

King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan ex-Bourbon Oak

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured

Kavalan Solist PX Sherry

Kavalan Solist Manzanilla Sherry

Kavalan Solist Port

Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

À propos de la technique STR

Le traitement des fûts de chêne, connu sous le nom de S.T.R., pour « shaving, toasting and recharring », soit « grattés, grillés et brûlés à nouveau » est une technique révolutionnaire, sortie du laboratoire d'innovations de Kavalan et qui s'est depuis lors répandue dans tout le secteur. Dans un premier temps, le grattage en douceur des fûts permet d'éliminer les arômes et les composés acides indésirables du vin. Ensuite, le grillage détache les composés organiques du bois, faisant ainsi ressortir toutes ses notes fruitées de vanille. Enfin, le fait de rebrûler à feu vif permet de faire ressortir des arômes agréables tels que le caramel et le chocolat qui recouvrent un arrière-plan délicat et complexe de saveurs fruitées.

À propos de la distillerie Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière de l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, puise sa source dans les eaux de fonte de la Montagne enneigée et bénéfice des brises de la mer et de la montagne. L'alliance de ces facteurs donne naissance à la douceur veloutée caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie est forte de près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous l'égide de sa société mère, King Car Group. Nous avons remporté plus de 400 médailles d'or ou supérieures lors des concours les plus disputés du secteur. Rendez-vous sur le site www.kavalanwhisky.com

