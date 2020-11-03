Kavalan назван «Мировым производителем года» на ISC 2020

На конкурсе 2020 ISC, проводимом в 25-й раз и собравшем в этом году 1700 участников из 70 стран, вручена единственная награда Double Gold, которой удостоился напиток *Solist Vinho Barrique производства Kavalan, и еще 9 золотых наград, присужденных ранее на протяжении года. Обладателями золотых медалей стали следующие напитки:

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Глава компании г-н ЙТ Ли (YT Lee) заявил в связи с этим следующее: «Мы удостоились чести получить признание за выдающиеся успехи нашей винокурни и помочь Тайваню снова обрести достойное место в числе ведущих мировых производителей виски».

Ранее, в 2015 году, сорт Vinho был отмечен наградой конкурса World Whiskies Awards и назван «Лучшим односолодовым виски мира». В 2019 году он был награжден платиновой медалью на конкурсе San Francisco World Spirits Competition, ставшей предвестницей трех последующих наград Double Gold.

Виски Solist Vinho Barrique, в основу производства которого заложена революционная технология обработки бочек "Shave, Toast and Rechar" (STR), разработанная ныне покойным д-ром Джимом Своном (Jim Swan) в период его сотрудничества с компанией Kavalan, выдерживается в винных бочках, специально обработанных таким образом, чтобы отчетливо выделить все сложные и многогранные ароматы спелой дыни, манго, киви и цитрусовых на фоне пряностей и фиников.

Кроме того, на первом этапе конкурса 2020 International Wine & Spirit Competition (IWSC), проходившем в Лондоне, напитки Kavalan *Solist Amontillado и Kavalan *Solist Manzanilla поделили между собой награду Gold Outstanding в первом раунде, набрав по 98 баллов каждый.

Судьи конкурса высказывались о сорте Amontillado следующим образом:

«Богатый и выразительный вкус с многослойными ароматами и привкусами темного шоколада, рождественского пирога и сладких пряностей. Плотный и насыщенный вкус с вязкой консистенцией и превосходным, активно развивающимся послевкусием с элементами солода, пряного дуба, легким оттенком дымка и характерной ноткой апельсиновой цедры. Это великолепно!»

Сорт Manzanilla судьи описали так:

«Ярко выраженные и головокружительные ароматы разнообразных сушеных фруктов, пряностей и темного шоколада. Глубокий, сладкий и мягкий на вкус, с нотками жидкого тирамису с табаком, чернослива и хереса PX. Усиленное послевкусие придает свежесть и душевное равновесие; великолепный виски».

*Следует отметить, что титулованная серия виски "Solist" марки Kavalan реализуется на рынке США под торговым наименованием "Cask Strength" только в силу требований законодательства по товарным знакам.

О винокурне Kavalan

Винокурня Kavalan, расположенная в уезде Илань, является родоначальником искусства изготовления односолодового виски в Тайване с 2005 года. В производстве нашего виски, выдерживаемого при высокой влажности и температуре, используются талые воды, стекающие со Снежной горы и наполненные энергией морских и горных бризов. Все это, вместе взятое, создает фирменную кремообразность напитков Kavalan. Наша винокурня, получившая свое имя в честь старого названия уезда Илань, имеет 40-летнюю историю производства напитков под руководством материнской компании King Car Group. За время своей деятельности мы получили более 450 золотых и более высоких наград на самых представительных отраслевых конкурсах. Посетите сайт www.kavalanwhisky.com

Контакты для прессы:

Kaitlyn Tsai (Кейтлин Цай)

+886(0)39 229 000 (доб. 7164)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg

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