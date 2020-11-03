Kavalan назван «Мировым производителем года» на ISC 2020
03 нояб, 2020, 13:59 GMT
Kavalan завоевывает две награды IWSC Gold Outstanding
ТАЙБЭЙ, 3 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Винокурня Kavalan названа «Мировым производителем виски года» на конкурсе 2020 International Spirits Challenge (ISC). Этот приз вручается конкурсанту, набравшему наибольшее число баллов среди всех винокурен мира, специализирующихся на производстве виски.
На конкурсе 2020 ISC, проводимом в 25-й раз и собравшем в этом году 1700 участников из 70 стран, вручена единственная награда Double Gold, которой удостоился напиток *Solist Vinho Barrique производства Kavalan, и еще 9 золотых наград, присужденных ранее на протяжении года. Обладателями золотых медалей стали следующие напитки:
- Kavalan Classic Single Malt Whisky
- Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky
- Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky
- Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky
- Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky
- King Car Conductor Single Malt Whisky
- Kavalan Podium Single Malt Whisky
- Kavalan *Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky
- King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky
Глава компании г-н ЙТ Ли (YT Lee) заявил в связи с этим следующее: «Мы удостоились чести получить признание за выдающиеся успехи нашей винокурни и помочь Тайваню снова обрести достойное место в числе ведущих мировых производителей виски».
Ранее, в 2015 году, сорт Vinho был отмечен наградой конкурса World Whiskies Awards и назван «Лучшим односолодовым виски мира». В 2019 году он был награжден платиновой медалью на конкурсе San Francisco World Spirits Competition, ставшей предвестницей трех последующих наград Double Gold.
Виски Solist Vinho Barrique, в основу производства которого заложена революционная технология обработки бочек "Shave, Toast and Rechar" (STR), разработанная ныне покойным д-ром Джимом Своном (Jim Swan) в период его сотрудничества с компанией Kavalan, выдерживается в винных бочках, специально обработанных таким образом, чтобы отчетливо выделить все сложные и многогранные ароматы спелой дыни, манго, киви и цитрусовых на фоне пряностей и фиников.
Кроме того, на первом этапе конкурса 2020 International Wine & Spirit Competition (IWSC), проходившем в Лондоне, напитки Kavalan *Solist Amontillado и Kavalan *Solist Manzanilla поделили между собой награду Gold Outstanding в первом раунде, набрав по 98 баллов каждый.
Судьи конкурса высказывались о сорте Amontillado следующим образом:
«Богатый и выразительный вкус с многослойными ароматами и привкусами темного шоколада, рождественского пирога и сладких пряностей. Плотный и насыщенный вкус с вязкой консистенцией и превосходным, активно развивающимся послевкусием с элементами солода, пряного дуба, легким оттенком дымка и характерной ноткой апельсиновой цедры. Это великолепно!»
Сорт Manzanilla судьи описали так:
«Ярко выраженные и головокружительные ароматы разнообразных сушеных фруктов, пряностей и темного шоколада. Глубокий, сладкий и мягкий на вкус, с нотками жидкого тирамису с табаком, чернослива и хереса PX. Усиленное послевкусие придает свежесть и душевное равновесие; великолепный виски».
*Следует отметить, что титулованная серия виски "Solist" марки Kavalan реализуется на рынке США под торговым наименованием "Cask Strength" только в силу требований законодательства по товарным знакам.
О винокурне Kavalan
Винокурня Kavalan, расположенная в уезде Илань, является родоначальником искусства изготовления односолодового виски в Тайване с 2005 года. В производстве нашего виски, выдерживаемого при высокой влажности и температуре, используются талые воды, стекающие со Снежной горы и наполненные энергией морских и горных бризов. Все это, вместе взятое, создает фирменную кремообразность напитков Kavalan. Наша винокурня, получившая свое имя в честь старого названия уезда Илань, имеет 40-летнюю историю производства напитков под руководством материнской компании King Car Group. За время своей деятельности мы получили более 450 золотых и более высоких наград на самых представительных отраслевых конкурсах. Посетите сайт www.kavalanwhisky.com
Контакты для прессы:
Kaitlyn Tsai (Кейтлин Цай)
+886(0)39 229 000 (доб. 7164)
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg
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