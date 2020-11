Kavalan kåret til ISC 2020 'Worldwide Producer of the Year'

Kavalan vinner to IWSC Gold Outstanding

TAIPEI, 3. november 2020 /PRNewswire/ - Kavalan er kåret til International Sprits Challenge (ISC) 'World Whisky Producer of the Year' for 2020, en pris som belønner det høyest rangerte whiskydestilleriet i kategorien "hele verden".

Nå i sitt 25. år og med 1700 bidrag fra 70 land, tildelte ISC-konkurransen i 2020 ett dobbelt gull til Kavalans *Solist Vinho Barrique og ytterligere 9 gull tidligere på året. Gullmedaljevinnerne er som følger: