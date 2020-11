Kavalan tager titlen som ISC's 'Worldwide Producer of the Year' i 2020

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Adm. direktør YT Lee siger: "Vi er beærede over at modtage anerkendelse for vores destilleri og for at kunne hjælpe med endnu en gang at placere Taiwan på verdensscenen for whisky."

Tidligere, i 2015, blev Vinho udvalgt ved World Whiskies Awards som verdens bedste single-malt whisky. I 2019 fik den platinmedalje ved San Francisco World Spirits Competition, hvilket afspejler 3 på hinanden følgende dobbelte guldmedaljer.

Som whiskyen bag den revolutionerende Shave, Toast and Rechar-behandling (STR), en behandling af tønder, som blev udviklet af afdøde dr. Jim Swan hos Kavalan, lagres Solist Vinho Barrique i vintønder, som bliver særligt behandlet for få alle de komplekse, multidimensionelle aromaer af moden melon, mango, kiwi og citrusfrugter ud på en baggrund af blandede krydderier og dadler.

Derudover vandt både Kavalan *Solist Amontillado og Kavalan *Solist Manzanilla Gold Outstanding i første runde af International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2020 i London, med en score på 98 til hver.

Dommerne beskrev Amontillado således:

"Opulent og udtryksfuld med lagdelte aromaer og smag af mørk chokolade, plumkage og søde krydderier. Tæt og robust med en sej fornemmelse i munden og en fremragende afslutning, der udvikler sig, med malt, krydret egetræ, en smule røg og et gran appelskal. Sensationel!"

Dommerne beskrev Manzanilla således:

"Intense og potente aromaer af robust tørret frugt, krydderier og mørk chokolade. Stor, sød og omfavnende på ganen, flydende tiramisu med tobak, svesker og PX-sherry. En løftet afslutning giver friskhed og balance; en enestående whisky."

*Bemærk venligst at Kavalans prisvindende "Solist"-serie udelukkende af varemærkehensyn sælges under navnet "Cask Strength" på markedet i USA.

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan amt har været pionerer inden for single malt whisky-kunsten i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der lagres i intens fugtighed og varme, bruger smeltevandet fra Snow Mountain, og dens smag styrkes af briser fra både hav og bjerge. Alt dette går sammen for at skabe den enestående cremethed, der er karakteristisk for Kavalan. Med det gamle navn fra Yilan amt hviler vores destilleri på 40 års erfaring med drikkevareproduktion hos vores ejer, King Car Group. Vi har opnået flere end 450 guldmedaljer eller højere i branchens mest konkurrenceprægede konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

