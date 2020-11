Kavalan conquista o prêmio de "Produtora Mundial do Ano" pela ISC 2020

Kavalan Classic Single Malt Whisky

O CEO, Sr. YT Lee, afirmou: "Estamos honrados em receber o reconhecimento por nossa destilaria e ajudar a colocar Taiwan no palco mundial do uísque novamente."

Anteriormente , em 2015, o Vinho foi escolhido pelo World Whiskeys Awards e eleito o Melhor Uísque Puro Malte do Mundo. Em 2019, o San Francisco World Spirits Competition concedeu-lhe a medalha Platinum, o que significa 3 Ouros Duplos consecutivos.

O uísque por trás do inovador Shave, Toast and Rechar (STR), um tratamento em barril desenvolvido pelo falecido Dr. Jim Swan em Kavalan, o Solist Vinho Barrique é envelhecido em barris de vinho especialmente tratados para realçar todos os sabores complexos e multidimensionais de melão maduro, manga, kiwi e frutas cítricas em um fundo de especiarias e tâmaras misturadas.

Além disso, na primeira fase do 2020 International Wine & Spirit Competition (IWSC), em Londres, o Kavalan *Solist Amontillado e o Kavalan *Solist Manzanilla conquistaram o Ouro de Destaque na primeira rodada, com 98 pontos cada.

Os juízes descreveram o Amontillado da seguinte forma:

"Opulento e expressivo com aromas e sabores em camadas de chocolate amargo, bolo de Natal e especiarias doces. Denso e rico com uma sensação consistente na boca e um final maravilhoso e envolvente de malte, carvalho picante, um toque defumado e uma pitada de casca de laranja. Sensacional!"

Os juízes descreveram o Manzanilla da seguinte forma:

"Aromas intensos e inebriantes de frutas secas ricas, especiarias e chocolate amargo. Denso, doce e indulgente no paladar, tiramisu líquido com tabaco, ameixas e xerez. Um final elevado oferece frescor e equilíbrio; um uísque excepcional."

*Observe que a premiada série "Solist" de Kavalan é vendida sob o nome de série "Cask Strength" no mercado interno dos EUA apenas por motivos de marca registrada.

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Seu uísque, envelhecido sob intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha Nevada, com reforço do mar e da brisa da montanha. Tudo isso é combinado para criar a cremosidade característica do Kavalan. Usando o antigo nome do Condado de Yilan, a destilaria tem o histórico de cerca de 40 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz, o Grupo King Car. Recebeu mais de 450 prêmios de ouro ou de nível superior nos concursos mais competitivos do setor. Visite www.kavalanwhisky.com

