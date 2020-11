Kavalanista ISC 2020:n "Vuoden Maailmanlaajuinen Tuottaja"

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Toimitusjohtaja Y. T. Lee sanoi: "Meille on kunnia saada tällaista tunnustusta tislaamollemme, ja samalla päästä sijoittamaan Taiwan taas maailman viskikartalle."

Jo vuonna 2015 Vinho erottui edukseen World Whiskies Awards -kilpailussa, missä se palkittiin maailman parhaana single malt -viskinä. Vuonna 2019 San Francisco World Spirits Competition -kilpailu myönsi sille platinamitalin, mikä edustaa kolmen perättäisen Double Gold -tuplakultapalkinnon voittamista.

Uraauurtavan "Shave, Toast, and Rechar"-menetelmän eli STR-tynnyrinkäsittelymenetelmän takaa löytyy jo edesmennyt Tri Jim Swan Kavalanilta; hänen ansiostaan myös Solist Vinho Barrique on kypsytetty viinitynnyreissä, jotka on erikoiskäsitelty huolella tuomaan esiin kaikki monisyiset, moniulotteiset kypsän melonin, mangon, kiivin ja sitruksen maut taateleiden ja mausteiden sävyttämää taustamakua vasten.

Tämän lisäksi sekä Kavalan *Solist Amontillado että Kavalan *Solist Manzanilla voittivat Gold Outstanding -palkinnot vuonna 2020 Lontoossa järjestetyssä International Sprits & Spirit Competition -kilpailussa sen ensimmäisellä kierroksella, jossa kumpikin viski sai 98 pistettä.

Tuomaristo kuvaili Amontilladoa seuraavasti:

"Ylellinen ja ilmeikäs, sisältää kerroksittaisia ja makuja tummasta suklaasta ja joulunajan leivoksista sekä makeaa mausteisuutta. Täyteläinen ja rikas purtavalla suutuntumalla varustettuna, sekä upea, kehittyvä loppuvaikutelma täynnä maltaita, mausteista tammisuutta, hivenen savua, ja pikkuisen appelsiininkuorta. Aivan uskomaton!"

Tuomaristo kuvaili Manzanillaa seuraavasti:

"Intensiivinen ja huumaavan rikas kuivattujen hedelmien, mausteiden ja tumman suklaan aromi. Laaja, makea ja antelias makunystyröille, tiramisua nestemäisessä muodossa tupakalla, luumuilla ja PX-sherryllä höystettynä. A lifted finish gives freshness and balance; an outstanding whisky."

Korkeakiitoinen viimeistely tuo raikkautta ja tasapainoisuutta; erinomainen viski."

*Olkaa hyvät ja huomioikaa, että Kavalanin palkitun Solist-sarjan viskit myydään Cask Strength -nimisenä sarjana Yhdysvaltojen markkinoilla vain tuotemerkkisyistä johtuen.

Tietoa Kavalanin tislaamosta

Kavalanin tislaamo Yilanin maakunnassa on toiminut single malt -viskien luomisen suunnannäyttäjänä Taiwanissa jo vuodesta 2005. Viskimme kypsytetään intensiivisessä kosteudessa ja lämmössä, ja sen valmistuksessa käytetään "Lumivuorenakin" tunnetun Xueshan-vuoren sulamisvesiä; sekä meri- että vuoristotuulet tuovat makunsa viskiin. Yhdessä kaikki tämä saa aikaan Kavalanin tunnetun kermaisuuden. Tislaamomme otti nimensä Yilanin maakunnan vanhasta nimestä, ja taustatukenamme on noin 40 vuoden kokemus juomanvalmistuksesta emoyhtiömme King Car Groupin taholta. Olemme keränneet jo yli 450 kultamitalia tai korkeampiarvoisempaa palkintoa alamme tiukimmista kilpailuista. Tutustu meihin sivullamme www.kavalanwhisky.com

