Торговля сырой нефтью Phemex TradFi подскочила на 300%, поскольку волатильность режима прекращения огня вызвала рекордный спрос

АПИА, Самоа, 9 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, сообщила, что объем бессрочных фьючерсов на сырую нефть на ее платформе TradFi вырос более чем на 300% за неделю, поскольку объявление о прекращении огня между США и Ираном вызвало крупнейшее однодневное колебание цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Phemex TradFi Crude Oil Trading Surges 300% as Ceasefire Volatility Sparks Record Demand

Phemex TradFi предлагает бессрочные фьючерсы на сырую нефть марки WTI (XTI) и Brent (XBR), рассчитанные в USDT, доступные 24/7 без даты истечения срока действия, что позволяет трейдерам реагировать на геополитические события независимо от традиционных рыночных часов. Еженедельный объем торгов сырой нефтью на Phemex TradFi превысил 300 млн долларов, при этом доля актива в общем объеме TradFi увеличилась в четыре раза с примерно 3% до 12% в течение кризисной недели. 7 апреля ежедневный объем сырой нефти достиг рекордного максимума в 85 млн долларов — всплеск в 4,6 раза — поскольку нефть WTI упала более чем на 15% в течение нескольких часов после новостей о прекращении огня. За последнюю неделю в нефтяных контрактах приняли участие более 8000 уникальных трейдеров, а количество активных пользователей за один день впервые превысило 2000.

«Сырая нефть превратилась из нишевого предложения в один из наших самых быстрорастущих классов активов практически за одну ночь, — сказал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Когда нефть WTI упала на 12 долларов после объявления о прекращении огня, традиционные товарные биржи были закрыты. Нашим трейдерам не пришлось ждать, они уже были позиционированы и фиксировали движение в режиме реального времени».

Поскольку волатильность разнообразных активов становится все более обусловленной геополитическими событиями в реальном времени, ожидается, что спрос на постоянный доступ к рынку будет расти. Недавний всплеск Phemex TradFi в торговле сырой нефтью подчеркивает более широкий сдвиг в сторону постоянно действующей торговой инфраструктуры, где доступ к традиционным активам осуществляется через криптовалютные системы. Phemex продолжит расширять свое предложение TradFi, позволяя трейдерам реагировать на глобальные события с большей скоростью, гибкостью и точностью по всем классам активов.

О компании Phemex

Основанная в 2019 году, криптобиржа Phemex всегда ставить потребности пользователей на первое место. Ей доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

