3Trees đứng số 1 toàn cầu về sản lượng bán hàng sơn giả đá năm 2025, thúc đẩy chiến lược quốc tế

PUTIAN, Trung Quốc, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- SKSHU Paint Co., Ltd. ("3Trees"), nhà cung cấp giải pháp sơn phủ xây dựng hàng đầu, đã được xếp hạng số 1 toàn cầu về doanh số sơn giả đá trong năm 2025, theo Báo cáo Vị thế Thị trường do Frost & Sullivan công bố vào tháng 1 năm 2026. Sự công nhận này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp 3Trees dẫn đầu toàn cầu trong phân khúc này, qua đó khẳng định sự đầu tư không ngừng vào hiệu năng sản phẩm và phát triển quốc tế.

Tại hội nghị nhà phân phối toàn quốc gần đây, Hong Jie, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 3Trees, cho biết doanh nghiệp đang thúc đẩy chiến lược quốc tế vượt ra ngoài phạm vi xuất khẩu sản phẩm để hướng tới một mô hình toàn diện hơn bao gồm công nghệ, tiêu chuẩn và năng lực vận hành, với mục tiêu trở thành đối tác phát triển bền vững đáng tin cậy của khách hàng trên toàn thế giới.

Sự phát triển của 3Trees trên các thị trường quốc tế được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm và khả năng thích ứng với các điều kiện khí hậu cũng như yêu cầu dự án khác nhau. Các sản phẩm sơn giả đá của công ty, được công nhận nhờ bề mặt hoàn thiện giống đá tự nhiên, độ bền lâu dài và hiệu suất thân thiện với môi trường, đã được ứng dụng trong những môi trường khắt khe, từ nhiệt độ khắc nghiệt tại Trung Đông đến độ ẩm cao ở Đông Nam Á.

Bên cạnh các dòng sơn trang trí, công ty cũng mở rộng giải pháp sang các ứng dụng công nghiệp trên thị trường quốc tế. Trong một dự án tại Guinea, các sản phẩm sơn công nghiệp của 3Trees đã cung cấp giải pháp chống ăn mòn cường độ cao cho thiết bị xếp dỡ cảng năng suất 10.000 tấn, hỗ trợ máy móc trọng yếu vận hành ổn định lâu dài trong điều kiện khắc nghiệt.

Trong những năm gần đây, 3Trees tiếp tục đẩy mạnh chiến lược quốc tế thông qua việc phát triển thị trường theo hướng địa phương hóa hơn. Công ty đã mở rộng hiện diện tại Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Thái Lan và Angola. Cách tiếp cận địa phương hóa bao gồm xây dựng mạng lưới kênh phân phối và dịch vụ tại Đông Nam Á, cũng như thúc đẩy sản xuất và bán hàng tại chỗ ở Châu Phi.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với vật liệu xây dựng bền vững, thích ứng với khí hậu và độ bền cao ngày càng gia tăng, 3Trees đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa mô hình vận hành quốc tế và cung cấp các giải pháp được thiết kế phù hợp với điều kiện thị trường địa phương và nhu cầu của khách hàng.

Giới thiệu về SKSHU Paint Co., Ltd.

Được thành lập vào năm 2002, 3Trees là nhà cung cấp sơn phủ toàn cầu chuyên về các giải pháp hiệu suất cao, có trách nhiệm với môi trường cho ngành xây dựng. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm sơn ngoại thất và nội thất, vật liệu cách nhiệt, chống thấm và các hệ thống trang trí, được hỗ trợ bởi các dịch vụ tùy chỉnh và phù hợp với địa phương, giúp khách hàng xây dựng công trình một cách tự tin và đáp ứng các yêu cầu bền vững ngày càng cao.

