40 năm tại Việt Nam: Weichai và các đối tác gặt hái nhiều thành công, sẵn sàng cho chặng đường phát triển tiếp theo

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 22 tháng 7, Hội nghị Đối tác Toàn cầu Weichai Group 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Weichai và 40 năm tập đoàn hiện diện tại thị trường Việt Nam. Trong suốt 40 năm hoạt động tại Đông Nam Á, Weichai đã gắn bó sâu rộng với nền công nghiệp của địa phương, đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trên hành trình phát triển của họ. Tại mốc khởi đầu mới này, Weichai sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để thúc đẩy toàn diện quá trình chuyển đổi xanh và thông minh, đồng thời mở ra chặng đường mới hướng tới phát triển chất lượng cao.

Trong suốt 40 năm qua, Weichai đã nội địa hóa và điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với khí hậu nóng ẩm cùng điều kiện vận hành phức tạp tại Việt Nam, qua đó giành được niềm tin trên thị trường bằng chất lượng sản phẩm. Tập đoàn cũng đã mở rộng hệ sinh thái tại địa phương: Dòng sản phẩm động lực cao cấp Baudouin đã gia nhập thị trường hàng hải và phát điện; tập đoàn trở thành doanh nghiệp sản xuất thiết bị động lực nước ngoài đầu tiên đạt chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam; đồng thời các sản phẩm của tập đoàn đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro II đến Euro V. Nhờ đó, Weichai đã phát triển từ một doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thành nhà cung cấp các giải pháp tổng thể tích hợp sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và thương hiệu, qua đó trở thành đối tác lâu dài đáng tin cậy của khách hàng Việt Nam.

Với chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ tận tâm, Weichai đã thiết lập sự hiện diện trên đầy đủ các danh mục sản phẩm và lĩnh vực ứng dụng tại Việt Nam, bao gồm xe buýt, xe tải, hàng hải, máy móc công trình, cùng lĩnh vực thiết bị động lực và năng lượng, đồng thời không ngừng củng cố vị thế dẫn đầu về thương hiệu và duy trì hiệu suất thị trường thuộc nhóm hàng đầu trong ngành. Đến nay, doanh số lũy kế của toàn bộ dòng sản phẩm động lực của Weichai tại Việt Nam đã vượt 160.000 sản phẩm, trong khi thị phần ở các phân khúc xe buýt và động cơ hàng hải vẫn vững vàng giữ vị trí số một. Trong nửa đầu năm 2026, doanh số động cơ tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục dẫn đầu thị trường hệ thống động lực tại Việt Nam.

Những thành quả này được xây dựng trên các mối quan hệ hợp tác ổn định tại địa phương. Weichai từ lâu đã hợp tác với THACO, một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, với vai trò là nhà cung cấp hệ thống truyền động chủ lực cho xe buýt và xe tải nhẹ. Quan hệ đối tác giữa hai bên đã mở rộng từ việc cung cấp động cơ sang toàn bộ chuỗi giá trị xe, chuyển từ thương mại sang nội địa hóa sâu rộng hơn, qua đó tạo dựng cầu nối vững chắc cho hợp tác kinh tế Trung Quốc - Việt Nam thông qua công nghệ và năng lực.

Tại cột mốc mới sau 40 năm hợp tác, Weichai sẽ bám sát xu hướng phát triển toàn cầu về năng lượng mới và thông minh, tăng cường hiện diện tại thị trường Việt Nam, tập trung vào nâng cấp xanh và thông minh, nâng cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, đồng thời cùng các đối tác khám phá tăng trưởng xanh và theo đuổi mục tiêu phát triển chất lượng cao.

SOURCE Weichai Group