Weichai Group: 40 năm tại Việt Nam, cùng kiến tạo một tương lai xanh và thông minh mới

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 22 tháng 7, Hội nghị Đối tác Toàn cầu Weichai Group 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Gần 400 đối tác toàn cầu, lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài và đại diện các cơ quan truyền thông đã cùng quy tụ tại sự kiện để trao đổi về những hướng phát triển tiên phong mới trong công nghệ xanh và thông minh, đồng thời thúc đẩy một hệ sinh thái mới cho hợp tác công nghiệp xuyên biên giới.

Hội nghị nhấn mạnh rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Weichai và 40 năm tập đoàn hiện diện tại thị trường Việt Nam. Trong suốt 40 năm qua, Weichai đã gắn bó sâu rộng với quá trình phát triển công nghiệp tại địa phương và đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trên hành trình phát triển kinh doanh của họ. Doanh số các sản phẩm hệ thống động lực của tập đoàn tại Việt Nam đã vượt 160.000 sản phẩm, liên tục giữ vị trí số một ở các phân khúc như giải pháp hệ thống động lực cho xe buýt và động cơ hàng hải.

Bước sang chặng phát triển mới sau 40 năm, Weichai đã tổ chức Hội nghị Đối tác Toàn cầu lần này với Việt Nam làm điểm tựa chiến lược, thể hiện quyết tâm tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á và thúc đẩy phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Công ty đã giới thiệu các giải pháp chuyển đổi xanh và thông minh hàng đầu thế giới, đồng thời đưa ra ba đề xuất nhằm tăng cường hợp tác với các đối tác, gồm: đẩy mạnh hợp tác đổi mới sáng tạo để khám phá những lĩnh vực tiên phong mới trong công nghệ xanh; tạo ra giá trị mới tại các thị trường địa phương với các sản phẩm xanh trên cơ sở hợp tác cùng có lợi; và xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ hợp tác cùng có lợi thông qua dịch vụ xuất sắc. Weichai sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác toàn cầu để khai phá thị trường và chia sẻ thành tựu phát triển, qua đó tạo điều kiện và thúc đẩy hợp tác chất lượng cao cho cả hai bên.

Tại hội nghị, Weichai đã giới thiệu toàn diện chiến lược phát triển toàn cầu và những thế mạnh cốt lõi của toàn bộ chuỗi công nghiệp của mình. Công ty nhấn mạnh các lợi thế công nghệ và những sản phẩm chủ lực trong các lĩnh vực như năng lượng mới, hệ thống động lực và năng lượng, động cơ hàng hải, đồng thời giới thiệu các dòng xe hoàn chỉnh thông minh carbon thấp, bao gồm xe thương mại năng lượng mới và các mẫu xe buýt AsiaStar. Các sản phẩm này đáp ứng chính xác nhu cầu phát triển về chuyển đổi xanh và nâng cấp thông minh tại Việt Nam cũng như thị trường Đông Nam Á nói chung, qua đó nhận được sự đánh giá cao và quan tâm rộng rãi từ các đối tác tham dự hội nghị.

SOURCE Weichai Group