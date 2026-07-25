Weichai ra mắt toàn cầu 5 lộ trình công nghệ: Đa dạng hướng đi cho tương lai xanh và thông minh

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 21 tháng 7, Hội nghị Đối tác Toàn cầu & Triển lãm Sản phẩm Thông minh Xanh của Shandong Heavy Industry đã chính thức khai mạc tại Trung Tâm Triển Lãm Việt Nam (VEC), Việt Nam. Đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành xe thương mại và thiết bị hạng nặng trên toàn cầu, Weichai – với nhiều thập kỷ chuyên môn – đã công bố 5 lộ trình công nghệ cốt lõi: xe điện chạy bằng pin (BEV), xe điện hybrid (HEV), pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC), động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu thay thế (ICE) và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS). Thông qua các đột phá và kiểm soát độc quyền toàn chuỗi, Weichai mang đến cho thị trường toàn cầu các giải pháp hệ thống động lực hiệu quả, carbon thấp và thông minh.

Hệ truyền động xe điện chạy bằng pin: triển khai trên toàn chuỗi và sạc hiệu suất cao: Weichai làm chủ các công nghệ cốt lõi về pin, động cơ và điều khiển điện tử. Pin CT100 – dành cho xe đầu kéo và xe ben hạng nặng – sở hữu thiết kế tích hợp và cách điện ba lớp, mang lại độ tin cậy, hiệu suất, mức độ an toàn và tốc độ tốt hơn. Hệ thống truyền động WMS3200, được thiết kế riêng cho xe tải đường dài hạng nặng, góp phần nâng cao hiệu suất và giảm mức tiêu thụ năng lượng của xe. Bộ điều khiển tích hợp WMC-L/H/B mang lại khả năng điều khiển ổn định và hiệu quả cho xe tải nhẹ, xe tải hạng nặng và xe buýt.

Hệ truyền động xe điện hybrid: tích hợp sâu và phạm vi hoạt động siêu dài: Weichai phát triển đầy đủ các kiến trúc hybrid nối tiếp, song song và hỗn hợp, đồng thời tích hợp sâu giữa động cơ và hệ truyền động điện. Đối với hoạt động logistics đô thị, bộ mở rộng phạm vi hoạt động WP2.5T mang lại khả năng đáp ứng nhanh và độ ồn thấp; đối với vận tải đường dài, bộ mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng khí tự nhiên WP3NNG áp dụng chế độ "chạy thuần điện cho cự ly ngắn, chạy mở rộng hành trình cho cự ly dài", đạt tổng quãng đường di chuyển vượt 1.000 km, giúp giảm bớt nỗi lo về phạm vi hoạt động.

Pin nhiên liệu màng trao đổi proton: dẫn đầu công nghệ không phát thải carbon: Weichai đã xây dựng hệ thống năng lượng hydro toàn chuỗi, bao gồm linh kiện, ngăn pin (stack) và hệ thống. Động cơ pin nhiên liệu WEF300 đã được triển khai trên quy mô lớn trên các xe tải hạng nặng 49 tấn, phù hợp cho vận tải đường dài và logistics cảng biển. Hệ thống phát điện WEFG500 cung cấp công suất điện có thể mở rộng ở cấp megawatt để hỗ trợ các trung tâm dữ liệu và nhà máy công nghiệp.

Động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu thay thế: các lựa chọn năng lượng sạch đa dạng và hiệu quả chi phí vượt trội: Thiết kế mô-đun cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa H₂ và metanol. Động cơ đốt trong chạy hydro WP15DI đạt hiệu suất nhiệt cực đại 46,8%; động cơ đốt trong chạy methanol WP17T tối ưu cho nhu cầu năng lượng của thiết bị hạng nặng, cắt giảm chi phí vận hành và được triển khai hàng loạt trên các xe tải khai khoáng 130 tấn.

Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh: cộng tác giữa xe-đường-đám mây: Weichai đã xây dựng kiến trúc toàn diện kết nối xe–đường–đám mây, với giải pháp tự hành cho ngành khai khoáng hỗ trợ đưa xe vào vị trí bốc xúc chính xác đến cấp độ centimet và tránh chướng ngại vật, cũng như hệ thống ADAS dành cho tuyến đường chính được tích hợp các tính năng điều khiển hành trình thông minh và tự động chuyển làn, góp phần nâng cao tính an toàn và hiệu quả kinh tế khi vận hành ở tốc độ cao.

Trong thời gian tới, Weichai sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển năm lộ trình công nghệ này cùng các đối tác trên toàn cầu nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững.

SOURCE Weichai Group