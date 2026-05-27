Aitech tăng cường hiệu quả cho các hệ thống AI bền bỉ đã được kiểm chứng trong không gian bằng nền tảng NVIDIA IGX Thor.

Aitech tích hợp Nền Tảng NVIDIA IGX Thor, tăng tốc

các giải pháp điện toán biên AI bền bỉ và đổi mới cho Không Gian

CHATSWORTH, California, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, một công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp điện toán nhúng AI bền bỉ, hôm nay đã thông báo sẽ tích hợp nền tảng NVIDIA IGX Thor vào Siêu Máy Tính AI COTS S-A2300 và các thiết kế trong tương lai, mở rộng khả năng điện toán AI và mở ra một kỷ nguyên mới của điện toán tăng tốc cho không gian và các nhiệm vụ yêu cầu AI biên. Bằng cách tích hợp nền tảng IGX Thor, Aitech có vị thế để cung cấp các hệ thống điện toán không gian có thể triển khai, sẵn sàng cho nhiệm vụ trong các môi trường hoạt động khắc nghiệt nhất.

Cột mốc này củng cố vị thế của Aitech như một chuyên gia hàng đầu về điện toán bền bỉ với hơn 40 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp hiệu suất cao cho các ứng dụng quan trọng, bao gồm cả việc cung cấp một trong những GPGPU đầu tiên bay vào không gian. Aitech hiện đã có quyền truy cập vào các bo mạch và mô-đun đánh giá IGX Thor, cho phép thiết kế nhanh chóng, tích hợp hệ thống và kiểm thử phần cứng trong vòng lặp.

"Aitech đang đi đầu trong cuộc cách mạng AI, cung cấp những công nghệ mạnh mẽ, đáng tin cậy và sẵn sàng cho tương lai nhất hiện có", ông Dan Mor, Giám Đốc Giải Pháp Khách Hàng của Aitech, cho biết. "Bằng việc tích hợp nền tảng IGX Thor vào các hệ thống AI bền bỉ đã được kiểm chứng trong không gian của mình, Aitech đang ở vị thế đặc biệt thuận lợi để hỗ trợ đưa AI tiên tiến từ các môi trường công nghiệp trên Trái Đất sang những điều kiện khắc nghiệt ngoài quỹ đạo."

Mở rộng Khả Năng LEO với Siêu Máy Tính S-A2300 AI COTS

Aitech là một trong những đơn vị tiên phong sử dụng nền tảng NVIDIA Jetson AGX Orin, tạo ra các giải pháp điện toán AI dựa trên không gian hỗ trợ các nhiệm vụ cho NASA, Sidus Space và nhiều đơn vị tiên phong khác trong lĩnh vực không gian. Siêu Máy Tính S-A2300 COTS AI, tận dụng hệ thống trên mô-đun công nghiệp NVIDIA Jetson AGX Orin, được thiết kế đặc biệt cho các nhiệm vụ Quỹ Đạo Trái Đất Tầm Thấp (Low Earth Orbit, LEO). Thiết bị này kết hợp mật độ tính toán AI vượt trội với khả năng chống chịu bức xạ và các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Các tính năng chính của S-A2300 bao gồm:

Với tối đa 2,048 lõi CUDA ® và 64 lõi Tensor, cung cấp hiệu năng lên đến 248 TOPS cho các tác vụ AI tiên tiến.

Hai bộ xử lý NVDLA (NVIDIA Deep Learning Accelerator) có khả năng mở rộng và cấu hình cao, giúp đơn giản hóa việc tích hợp và cải thiện tính tương thích/chuyển đổi nhờ khả năng tăng tốc suy luận học sâu được tiêu chuẩn hóa.

Một kiến trúc được tối ưu hóa cho các ứng dụng không gian, cho phép xử lý hình ảnh theo thời gian thực, điều hướng tự động, giám sát khí hậu và theo dõi rác thải không gian

Đã cung cấp hiệu năng vượt trội cho quá trình xử lý AI trong không gian, S-A2300 mở ra những cấp độ mới về hiệu quả vận hành và khả năng xử lý thông minh trên quỹ đạo. IGX Thor sẽ tiếp tục mở rộng các khả năng này với hiệu năng tính toán AI lên đến 5,581 FP4 TFLOPS cho suy luận theo thời gian thực và kết nối 400 GbE thông qua bộ điều hợp mạng thông minh NVIDIA® ConnectX®-7 SmartNIC. Vùng An Toàn Chức Năng (Functional Safety Island, FSI) bên trong SoC Thor cũng hỗ trợ các chức năng an toàn thông qua ngăn xếp phần mềm IGX, bảo đảm hoạt động đáng tin cậy trong các môi trường nhiệm vụ trọng yếu.

Tăng tốc thời gian triển khai nhiệm vụ

với phần cứng đánh giá IGX Thor, Aitech có thể đẩy nhanh các chu kỳ phát triển, từ khâu ý tưởng đến xác thực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa ra thị trường cho các nhiệm vụ không gian và tự hành quan trọng. Sự kết hợp giữa IGX Thor và các nền tảng AI bền bỉ của Aitech tạo nên một nền tảng vững chắc cho thế hệ trí tuệ và khả năng tự hành trong không gian tiếp theo.

Aitech hiện đang mời khách hàng, các đơn vị tích hợp hệ thống và đối tác nhiệm vụ chia sẻ các yêu cầu ứng dụng của họ để bắt đầu thảo luận về các tùy chọn cấu hình, nhu cầu hiệu năng và tiến độ phát triển. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://aitechsystems.com/products/space/integrated-systems-space/s-a2300-radiation-tolerant-cots-ai-supercomputer/.

Giới thiệu về Aitech

Aitech là nhà đổi mới COTS/MOTS hệ thống mở, độc lập đầu tiên trên thế giới, cung cấp các bo mạch và hệ thống con bền bỉ đóng vai trò là các khối nền tảng để xây dựng các giải pháp điện toán và mạng tích hợp. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và không gian, Aitech cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, được kiểm chứng qua thực tiễn trên các lĩnh vực biển, đất liền, hàng không và không gian. Khách hàng của Aitech bao gồm Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael và Virgin Galactic.

Aitech cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn với các hệ thống nhúng đáng tin cậy, tối ưu chi phí, được thiết kế cho những nhiệm vụ khắt khe nhất. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.aitechsystems.com.

