Aitech Tingkatkan Sistem AI yang Tangguh dan Teruji di Luar Angkasa Dengan NVIDIA IGX Thor

Aitech Mengintegrasikan Platform NVIDIA IGX Thor, Mempercepat

Solusi dan Inovasi Komputasi Edge AI yang Tangguh untuk Luar Angkasa

CHATSWORTH, Calif., 27 Mei, 2026 /PRNewswire/ -- Aitech adalah perusahaan terdepan di dunia untuk solusi komputasi tertanam yang tangguh dan siap mendukung AI. Hari ini Aitech mengumumkan akan mengintegrasikan platform NVIDIA IGX Thor ke S-A2300 COTS AI Supercomputer dan desain masa depan untuk memperluas kemampuan komputasi AI dan memasuki era baru komputasi yang dipercepat bagi ruang angkasa dan misi yang membutuhkan edge AI. Dengan mengintegrasikan IGX Thor, Aitech akan menyediakan sistem komputasi ruang angkasa yang siap diterapkan dan siap menjalankan misi untuk lingkungan operasional tersulit.

Pencapaian penting ini memperkuat posisi Aitech sebagai ahli komputasi kelas atas yang tangguh dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam menyediakan solusi berkinerja tinggi untuk aplikasi yang sangat penting bagi misi, termasuk menyediakan salah satu GPGPU pertama yang digunakan di luar angkasa. Kini Aitech memiliki akses ke papan evaluasi dan modul IGX Thor sehingga memungkinkan desain cepat, integrasi sistem, dan pengujian hardware-in-the-loop.

"Aitech berada di garis terdepan dalam revolusi AI, menghadirkan teknologi yang paling kuat, paling andal, dan paling siap menghadapi masa depan," kata Dan Mor, Direktur Solusi Pelanggan di Aitech. "Dengan mengintegrasikan IGX Thor ke sistem AI kami yang tangguh dan telah teruji di luar angkasa, Aitech siap membantu menerapkan AI yang canggih dari lingkungan industri di Bumi ke lingkungan orbit yang ekstrem."

Memperluas Kemampuan LEO dengan S-A2300 AI COTS Supercomputer

Aitech adalah pengguna awal platform NVIDIA Jetson AGX Orin, menciptakan solusi komputasi AI berbasis ruang angkasa yang mendukung misi untuk NASA, Sidus Space, dan banyak pelopor ruang angkasa lainnya. S-A2300 COTS AI Supercomputer memanfaatkan sistem-on-module NVIDIA Jetson AGX Orin Industrial dan dirancang khusus untuk misi Low Earth Orbit (LEO). COTS AI Supercomputer menggabungkan kepadatan komputasi AI yang luar biasa dengan ketahanan terhadap radiasi dan kondisi lingkungan ekstrem.

Fitur utama S-A2300:

Hingga 2.048 CUDA ® core dan 64 Tensor core sehingga menghasilkan kinerja hingga 248 TOPS untuk beban kerja AI tingkat lanjut.

Dua mesin NVDLA (NVIDIA Deep Learning Accelerator) yang dapat ditingkatkan dan sangat mudah dikonfigurasi, sehingga menyederhanakan integrasi dan meningkatkan portabilitas melalui akselerasi inferensi deep-learning yang terstandarisasi.

Arsitektur yang dioptimalkan untuk aplikasi di ruang angkasa, sehingga memungkinkan pemrosesan gambar di waktu nyata, navigasi otonom, pemantauan iklim, dan pelacakan puing-puing ruang angkasa.

Dengan kinerja tak tertandingi untuk pemrosesan AI di luar angkasa, S-A2300 meningkatkan efisiensi operasional dan kecerdasan di orbit. IGX Thor akan semakin memperluas kemampuannya dengan komputasi AI hingga 5.581 FP4 TFLOPS untuk inferensi di waktu nyata dan konektivitas 400 GbE melalui NVIDIA® ConnectX®-7 SmartNIC. Functional Safety Island (FSI) di dalam Thor SoC juga mengaktifkan fungsi keselamatan melalui kumpulan perangkat lunak IGX, sehingga memastikan pengoperasian yang andal di lingkungan yang sangat penting.

Mempercepat Waktu Pelaksanaan Misi

Dengan perangkat keras evaluasi IGX Thor, Aitech mampu mempercepat siklus pengembangan, mulai dari konsep hingga validasi, sehingga jauh lebih mempercepat kesiapan operasional untuk misi ruang angkasa dan misi otonom yang sangat penting. Bersama-sama, IGX Thor dan platform AI yang tangguh milik Aitech menjadi landasan yang kuat untuk kecerdasan dan otonomi berbasis luar angkasa generasi baru.

Saat ini Aitech mengundang pelanggan, integrator, dan mitra misi untuk menyampaikan kebutuhan aplikasi mereka guna memulai diskusi tentang pilihan konfigurasi, kebutuhan kinerja, dan jadwal pengembangan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://aitechsystems.com/products/space/integrated-systems-space/s-a2300-radiation-tolerant-cots-ai-supercomputer/.

Tentang Aitech

Aitech adalah inovator COTS/MOTS open system independen pertama di dunia yang menawarkan papan dan subsistem tangguh yang berfungsi sebagai landasan bagi solusi komputasi dan jaringan terintegrasi. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang kedirgantaraan, pertahanan, dan luar angkasa, Aitech menyediakan solusi yang telah terbukti dalam misi dan dapat disesuaikan di domain laut, darat, udara, dan luar angkasa. Pelanggan Aitech antara lain adalah Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael, dan Virgin Galactic.

Aitech berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan sistem tertanam yang andal dan hemat biaya, yang dirancang untuk berbagai misi yang paling menuntut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aitechsystems.com.

