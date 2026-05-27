Aitech intègre NVIDIA IGX Thor dans ses systèmes d'IA durcis et éprouvés dans l'espace

Aitech utilise la plate-forme NVIDIA IGX Thor, accélérant les solutions d'informatique de périphérie durcies pour l'IA

et l'innovation spatiale

CHATSWORTH, Californie, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, leader mondial des solutions informatiques embarquées durcies et prêtes pour l'IA, annonce aujourd'hui l'intégration de la plate-forme NVIDIA IGX Thor dans son superordinateur S-A2300 COTS AI et ses futures conceptions, élargissant ainsi les capacités de calcul de l'IA et ouvrant une nouvelle ère de calcul accéléré pour l'espace et les missions nécessitant une IA de périphérie. En intégrant IGX Thor, Aitech est capable de fournir des systèmes informatiques spatiaux déployables et prêts à l'emploi pour les environnements opérationnels les plus difficiles.

Cette étape renforce la position d'Aitech en tant que spécialiste de l'informatique durcie de premier plan, avec plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture de solutions de haute performance pour les applications critiques, notamment en proposant l'un des premiers GPGPU de navigation dans l'espace. Aitech peut désormais accéder aux cartes d'évaluation et aux modules IGX Thor, ce qui permet une conception rapide, une intégration des systèmes et des tests en boucle du matériel.

« Aitech est à l'avant-garde de la révolution de l'IA, offrant les technologies les plus puissantes, les plus fiables et les plus prêtes pour l'avenir », a déclaré Dan Mor, directeur des solutions clients d'Aitech. « En intégrant IGX Thor à ses systèmes d'IA durcis et éprouvés dans l'espace, Aitech est particulièrement bien placé pour faciliter la transition de l'IA avancée, des espaces industriels terrestres vers les environnements hostiles de l'orbite. »

Extension des capacités LEO avec le superordinateur AI COTS S-A2300

Aitech a adopté très tôt la plateforme NVIDIA Jetson AGX Orin, créant des solutions de calcul d'IA basées dans l'espace qui activent les missions de la NASA, de Sidus Space et de bien d'autres pionniers de l'espace. Le superordinateur d'IA COTS S-A2300 , qui s'appuie sur le système sur module industriel NVIDIA Jetson AGX Orin, est conçu spécifiquement pour les missions en orbite terrestre basse (LEO). Il associe une densité de calcul exceptionnelle pour l'IA à une résistance aux rayonnements et aux conditions environnementales extrêmes.

Les principales caractéristiques du S-A2300 sont les suivantes :

Jusqu'à 2 048 cœurs CUDA ® et 64 cœurs Tensor, offrant jusqu'à 248 TOPS pour les charges de travail d'IA avancées.

et 64 cœurs Tensor, offrant jusqu'à 248 TOPS pour les charges de travail d'IA avancées. Deux moteurs NVDLA (NVIDIA Deep Learning Accelerator) évolutifs et très configurables, simplifiant l'intégration et améliorant la portabilité grâce à une accélération standardisée de l'inférence de l'apprentissage profond.

Une architecture optimisée pour les applications spatiales, pour le traitement d'images en temps réel, la navigation autonome, la surveillance du climat et le suivi des débris spatiaux.

Le S-A2300, qui offre déjà des performances inégalées de traitement de l'intelligence artificielle dans l'espace, permet d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité opérationnelle et d'intelligence en orbite. L'IGX Thor permettra d'augmenter encore plus les capacités avec jusqu'à 5 581 FP4 TFLOPS de calcul IA pour l'inférence en temps réel et une connectivité de 400 GbE grâce au SmartNIC NVIDIA® ConnectX®-7. L'îlot de sécurité fonctionnelle (FSI) à l'intérieur du SoC Thor permet également des fonctions de sécurité par le biais de la pile logicielle IGX, garantissant un fonctionnement fiable dans les environnements critiques.

Accélérer le délai de commercialisation

Avec le matériel d'évaluation IGX Thor, Aitech peut accélérer les cycles de développement, du concept à la validation, réduisant ainsi considérablement le délai de mise sur le marché pour les missions spatiales et autonomes critiques. Ensemble, IGX Thor et les plateformes d'IA durcies d'Aitech constituent une base puissante pour la prochaine génération d'intelligence et d'autonomie dans l'espace.

Aitech invite actuellement les clients, les intégrateurs et les partenaires de mission à formuler leurs exigences en matière d'application afin de commencer des discussions sur les options de configuration, les besoins en matière de performances et les délais de développement. Pour plus d'informations, consultez le site https://aitechsystems.com/products/space/integrated-systems-space/s-a2300-radiation-tolerant-cots-ai-supercomputer/.

À propos d'Aitech

Aitech est le premier innovateur indépendant au monde dans le domaine des systèmes ouverts COTS/MOTS (produit commercial prêt à l'emploi/produit commercial modifié). La société propose des cartes et des sous-systèmes robustes qui constituent les éléments de base de solutions informatiques et de mise en réseau intégrées. Avec plus de 40 ans d'expérience dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace, Aitech fournit des solutions personnalisables et éprouvées dans les domaines maritime, terrestre, aérien et spatial. Parmi ses clients figurent Airbus, BAE Systems, Boeing, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Israel Aerospace Industries (IAI), Larsen & Toubro Limited (L&T), Leonardo, Lockheed Martin, NASA, Northrop Grumman, Rafael et Virgin Galactic.

Aitech s'engage à construire un avenir meilleur grâce à des systèmes embarqués fiables et rentables, conçus pour les missions les plus exigeantes. Pour plus d'informations, consultez le site www.aitechsystems.com.

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