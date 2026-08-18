Aussie Beef - Thịt bò Úc mời cổ động viên bóng đá Đông Nam Á hóa giải những màn đối đầu bên những món ăn ngon

Thông qua thịt bò Úc, Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (Meat & Livestock Australia - MLA) tôn vinh những bữa ăn cùng nhau, những màn đối đầu sôi nổi và những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày thi đấu giúp gắn kết cộng đồng yêu bóng đá trên khắp Đông Nam Á.

SINGAPORE, ngày 18 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Đông Nam Á, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là một phần của đời sống cộng đồng. Mỗi trận đấu là dịp để bạn bè gặp gỡ, cùng bàn luận, tranh luận về những quyết định trên sân, tạo nên những màn đối đầu đầy hào hứng. Dù là cổ vũ cho bất kỳ đội nào, hồi hộp theo dõi từng quyết định của trọng tài hay vỡ oà trước bàn thắng quyết định ở những phút cuối, trải nghiệm bóng đá tuyệt vời sẽ càng trọn vẹn hơn khi được chia sẻ cùng bạn bè bên những món ăn ngon. Từ những buổi tụ tập xem bóng đá tại nhà đến không khí sôi động trên khán đài, Aussie Beef – Thịt bò Úc là lựa chọn lý tưởng để gắn kết mọi người.

Tháng 8 này, Aussie Beef – Thịt bò Úc chính thức ra mắt "Got Beef? Chiến Thôi!, chiến dịch mới của toàn khu vực kéo dài hai năm, với thông điệp khuyến khích người hâm mộ gác lại những khác biệt để cùng tận hưởng niềm vui bóng đá và thưởng thức những món ngon từ thịt bò Úc cao cấp. Được triển khai tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, chiến dịch là một phần trong quan hệ hợp tác đang diễn ra giữa MLA và ASEAN United FC, đồng hành cùng bốn giải đấu lớn của khu vực gồm ASEAN Hyundai Cup™ 2026, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's MSIG Cup™ và ASEAN U-23 Championship™.

Tại Đông Nam Á, ẩm thực không chỉ hiện diện như một bữa ăn mà còn gắn liền với những dịp gặp gỡ, sum vầy và chia sẻ cùng nhau. Bóng đá cũng vậy. Cả hai cùng mang đến những trải nghiệm chung, khơi dậy niềm đam mê và kéo mọi người lại gần nhau hơn. Với "Got Beef?", Aussie Beef mang tinh thần đó đến với người hâm mộ, tạo ra những khoảnh khắc mà tất cả có thể cùng thưởng thức và ăn mừng, bất kể họ ủng hộ đội bóng nào.

Trọng tâm của chiến dịch là một trong những nhân vật dễ tạo ra tranh luận nhất trên sân: trọng tài, người thường đứng giữa những quyết định, những bất đồng và những màn đối đầu đầy hào hứng giữa các cổ động viên. Nhưng thông qua "Got Beef?", trọng tài đảm nhận một vai trò mới – trở thành cầu nối bất ngờ giúp người hâm mộ hóa giải "beef" (mâu thuẫn) và cùng ngồi xuống bên một bữa ăn ngon.

"Thịt bò Úc luôn hướng đến việc gắn kết con người. Trên khắp Đông Nam Á, một bữa ăn được sẻ chia luôn là cách ý nghĩa nhất để mọi người kết nối, ăn mừng và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Bóng đá tạo nên dịp để gặp gỡ, nhưng chính những khoảnh khắc quây quần bên bàn ăn mới là điều đọng lại lâu dài sau tiếng còi mãn cuộc. Với 'Got Beef?', chúng tôi mong muốn tôn vinh cách Aussie Beef gắn kết người hâm mộ, biến mỗi trận đấu thành cơ hội để kết nối bên những bữa ăn ngon", Valeska, Giám đốc khu vực Đông Nam Á tại Meat & Livestock Australia cho biết.

Thông qua các nội dung truyền thông mang đậm màu sắc khu vực cùng những hoạt động được thiết kế riêng cho từng thị trường, chiến dịch sẽ giới thiệu cách Aussie Beef đồng hành cùng những khoảnh khắc đáng nhớ của môn thể thao này – từ những buổi tụ tập trong ngày thi đấu đến những màn ăn mừng được chia sẻ giữa những người hâm mộ các đội bóng đối thủ.

Trên khắp Đông Nam Á, chiến dịch sẽ được triển khai qua nhiều điểm chạm, từ chương trình khuyến mại tại các hệ thống siêu thị bán lẻ, nội dung số, các trải nghiệm lấy cảm hứng từ bóng đá và hoạt động tương tác trên mạng xã hội.

Giới thiệu về Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) và Aussie Beef

MLA là tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ cho ngành thịt đỏ và chăn nuôi gia súc của Úc.

Thương hiệu 'Aussie Beef' – Thịt bò Úc đóng vai trò nòng cốt cho các hoạt động tiếp thị quốc tế của MLA, đại diện cho những thế mạnh cốt lõi của ngành, bao gồm hệ thống an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc hàng đầu thế giới, cùng chuỗi cung ứng đáng tin cậy, tập trung vào xuất khẩu.

Năm 2025, Australia đã xuất khẩu hơn 1,5 triệu tấn thịt bò sang 83 quốc gia

Thịt bò Úc được sản xuất theo các hệ thống nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc

Nổi tiếng với chất lượng cao cấp và hương vị đặc biệt, Aussie Beef được người tiêu dùng trên toàn thế giới ưa chuộng

Website chính thức: mla.com.au / aussiebeeflamb.com.vn/media-and-events/campaigns/got-beef-lets-go

SOURCE Meat & Livestock Australia (MLA)