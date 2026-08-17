"Got Beef?" Aussie Beef Ajak Asia Tenggara Ketepikan Perseteruan Bola Sepak Sambil Menikmati Hidangan Lazat

Menerusi Australian Beef, Meat & Livestock Australia (MLA) meraikan hidangan yang dinikmati bersama, perseteruan penuh semangat dan detik hari perlawanan yang tidak dapat dilupakan yang menyatukan komuniti di seluruh Asia Tenggara

SINGAPURA, 17 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Di seluruh Asia Tenggara, bola sepak bukan sekadar permainan. Ia menyatukan rakan dan komuniti, mencetuskan perbualan penuh semangat, perseteruan mesra serta detik hari perlawanan yang tidak dapat dilupakan. Sama ada bersorak untuk pasukan yang bertentangan, mempertikaikan keputusan terkini oleh pengadil atau meraikan jaringan kemenangan pada saat-saat akhir, satu perkara kekal sama: setiap pengalaman bola sepak yang hebat menjadi lebih bermakna apabila dinikmati bersama hidangan yang lazat. Bermula daripada acara menonton perlawanan di rumah hingga stadium yang sesak dengan penyokong, Aussie Beef merupakan pilihan ideal untuk menyatukan orang ramai.

Pada Ogos ini, Aussie Beef mengajak peminat untuk mengetepikan perbezaan mereka menerusi pelancaran "Got Beef?", kempen serantau baharu selama dua tahun yang mentransformasikan perseteruan bola sepak menjadi detik kebersamaan sambil menikmati daging lembu premium Australia. Dilancarkan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, kempen itu merupakan sebahagian daripada kerjasama berterusan MLA dengan ASEAN United FC, merangkumi ASEAN Hyundai Cup™ 2026, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's MSIG Cup™ dan ASEAN U-23 Championship™.

Di Asia Tenggara, makanan bukan sekadar hidangan, ia merupakan wadah yang menyatukan orang ramai. Bola sepak dan makanan mempunyai kuasa tersebut untuk menyatukan masyarakat menerusi semangat dan pengalaman yang dikongsi bersama, manakala Aussie Beef menghidupkan detik-detik ini dengan memberikan sesuatu yang boleh diraikan bersama oleh peminat, tanpa mengira pasukan yang mereka sokong.

Tumpuan utama kempen tersebut ialah individu yang paling sering menjadi bahan perdebatan dalam bola sepak: pengadil, yang mewakili perselisihan mesra dan perseteruan yang menjadikan bola sepak begitu mengujakan. Namun begitu, menerusi "Got Beef?", pengadil memainkan peranan baharu – menjadi penghubung yang tidak disangka-sangka yang membantu peminat menyelesaikan "perseteruan" mereka sambil menikmati hidangan yang lazat.

"Australian Beef sentiasa bermatlamat untuk menyatukan orang ramai. Bola sepak menyediakan detiknya, tetapi saat-saat yang dikongsi bersama di meja makanlah yang kekal dalam ingatan kita lama selepas wisel penamat dibunyikan. Menerusi 'Got Beef?', kami meraikan bagaimana Aussie Beef dapat menyatukan para peminat," kata Valeska, Pengurus Serantau – SEA, Meat & Livestock Australia.

Menerusi penceritaan serantau dan aktiviti pemasaran tempatan, kempen itu akan memaparkan bagaimana Aussie Beef boleh menjadi sebahagian daripada detik-detik terbesar sukan tersebut – daripada pertemuan pada hari perlawanan hingga sambutan yang diraikan secara bersama antara penyokong pasukan yang bersaing.

Di seluruh Asia Tenggara, kempen itu akan dijayakan menerusi promosi runcit, kandungan digital, pengalaman berinspirasikan bola sepak dan penglibatan sosial.

Latar Belakang Meat & Livestock Australia (MLA) dan Aussie Beef

Meat & Livestock Australia ialah penyedia perkhidmatan bagi industri daging merah dan ternakan Australia.

Jenama daging merah Australia, 'Aussie Beef', menjadi tunjang kepada aktiviti pemasaran antarabangsa MLA, yang melambangkan kekuatan teras industri, termasuk sistem keselamatan dan kebolehkesanan makanan yang menerajui dunia, serta rantaian bekalan yang boleh dipercayai dan berfokuskan eksport.

Pada 2025, Australia mengeksport lebih 1.5 juta tan daging lembu ke 83 negara

Daging lembu Australia dikeluarkan di bawah sistem keselamatan makanan, jaminan kualiti dan kebolehkesanan yang ketat

Terkenal dengan kualiti premium dan rasa yang luar biasa, Aussie Beef dinikmati oleh pengguna di seluruh dunia

Laman web rasmi: mla.com.au / https://www.aussiebeefandlamb.my/en-us/

SOURCE Meat & Livestock Australia (MLA)