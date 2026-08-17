"Got Beef?", Aussie Beef Ajak Penggemar di Asia Tenggara Redakan Rivalitas Sepak Bola lewat Makanan

Agustus ini, Aussie Beef mengajak para penggemar meredakan rivalitas melalui "Got Beef?", sebuah kampanye regional baru yang berlangsung selama dua tahun. Kampanye ini mengubah rivalitas di lapangan sepak bola menjadi momen kebersamaan di meja makan dengan sajian daging sapi premium Australia. Digelar di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, kampanye ini merupakan bagian dari kemitraan antara Meat & Livestock Australia (MLA) dan ASEAN United FC yang mencakup ASEAN Hyundai Cup™ 2026, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's MSIG Cup™, dan ASEAN U-23 Championship™.

Di Asia Tenggara, makanan bukan sekadar hidangan, namun juga bagian dari cara masyarakat berkumpul dan menikmati momen bersama. Sama halnya seperti sepak bola yang mampu menyatukan orang lewat semangat dan pengalaman. Melalui Aussie Beef, kedua hal tersebut dipertemukan dalam momen yang penuh kebersamaan, apa pun tim yang didukung.

Dalam kampanye ini, sosok wasit menjadi bagian penting dari cerita. Wasit kerap menjadi pusat perdebatan sekaligus mewakili perbedaan pendapat dan rivalitas ringan yang membuat pertandingan semakin seru. Namun, melalui "Got Beef?", wasit memiliki peran berbeda: menjadi sosok yang justru mempertemukan para penggemar dan membantu mereka "menyelesaikan perselisihan" sambil menikmati makanan lezat.

"Daging sapi Australia selalu identik dengan kebersamaan. Sepak bola menjadi momennya, tetapi kebersamaan di meja makanlah yang terus diingat, bahkan setelah peluit akhir berbunyi. Melalui 'Got Beef?', kami ingin menunjukkan bagaimana Aussie Beef dapat mempertemukan para penggemar," ujar Valeska, Regional Manager – SEA, Meat & Livestock Australia.

Melalui rangkaian cerita regional dan aktivasi di masing-masing negara, kampanye ini akan menunjukkan bagaimana Aussie Beef dapat hadir dalam berbagai momen penting sepak bola, mulai dari acara nonton bareng hingga perayaan bersama para pendukung tim yang menjadi rival.

Di berbagai negara Asia Tenggara, kampanye tersebut akan hadir melalui promosi di gerai ritel, konten digital, pengalaman bertema sepak bola, serta berbagai aktivitas interaktif di media sosial.

Tentang Meat & Livestock Australia (MLA) dan Aussie Beef

Meat & Livestock Australia merupakan penyedia layanan bagi industri daging merah dan peternakan Australia.

Merek daging merah Australia "Aussie Beef" menjadi bagian dari program pemasaran internasional MLA, serta merepresentasikan keunggulan industri tersebut, termasuk sistem keamanan dan ketertelusuran pangan berstandar dunia serta rantai pasok yang andal dan berorientasi ekspor.

Pada 2025, Australia mengekspor lebih dari 1,5 juta ton daging sapi ke 83 negara

Daging sapi Australia diproduksi dengan menerapkan sistem keamanan pangan, jaminan mutu, dan ketertelusuran yang ketat.

Dikenal karena kualitas premium dan cita rasanya, Aussie Beef dinikmati konsumen di berbagai negara

Situs resmi: mla.com.au / https://www.aussiebeefandlamb.id/en-us/

SOURCE Meat & Livestock Australia (MLA)