Bắt tay FPT, doanh nghiệp Nhật Bản 100 tuổi tận dụng sức mạnh AI giải bài toán đào tạo nhân sự đa quốc gia.

Mishima Kosan - doanh nghiệp sản xuất hàng đầu Nhật Bản đang tạo bước tiến vượt trội trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị nhân tài toàn cầu thông qua ứng dụng AI với giải pháp FPT AI Mentor.

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ --

Bài toán đào tạo nhân sự trong lĩnh vực sản xuất

Giao diện đa ngôn ngữ của FPT AI Mentor

Thành lập từ năm 1916, Mishima Kosan có hơn 2500 nhân sự đang làm việc tại các nhà máy trên khắp Nhật Bản và Myanmar. Quy mô nhân sự lớn, yêu cầu chuyên môn cao cùng đặc thù về địa điểm làm việc phân bố rộng, doanh nghiệp trong nhiều năm qua phải đối mặt với thách thức về đào tạo và chuyển giao tri thức cho đội ngũ lao động, kéo theo không ít áp lực về thời gian, chi phí và khó khăn trong việc cập nhật kiến thức liên tục.

Ông Mr. Yoshifumi Mizomoto, Giám đốc điều hành cấp cao, Mishima Kosan chia sẻ: "Thách thức lớn nhất trong quá trình vận hành là thời gian để nhân sự nắm vững các kỹ năng đặc thù tại từng nhà máy, với hệ thống thuật ngữ chuyên môn riêng cùng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và chất lượng. Nhân sự mới thường cần 6 tháng đến 1 năm, thậm chí lâu hơn, để có thể làm việc thành thạo. Điều này dẫn đến chi phí đào tạo rất lớn trong suốt nhiều năm qua."

FPT AI Mentor - Đội ngũ AI đồng hành cùng từng nhân sự

Tận dụng sức mạnh của AI, nhân sự của Mishima Kosan có thể dễ dàng học tập cùng FPT AI Mentor với chương trình được cá nhân hóa, ngay trên điện thoại thông minh, tại bất kỳ khung thời gian và địa điểm làm việc.

"Hình thức học tập thông qua các bài kiểm tra (quiz) mang lại hiệu quả rất cao vì tạo cảm giác như một trò chơi, đồng thời cung cấp phản hồi ngay lập tức, giúp người học tiếp thu và ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên hơn. Chúng tôi cũng có thể chủ động ôn lại quy trình trên điện thoại trước khi thực hiện công việc thực tế, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả đào tạo và khả năng sẵn sàng trong công việc" - Ông Hiroshi Ishii, Giám sát ca sản xuất, Bộ phận Thép tấm dày, Mishima Kosan, chia sẻ.

Không chỉ đem đến trải nghiệm thú vị hơn trong quá trình học tập, FPT AI Mentor còn hỗ trợ lực lượng lao động đa quốc gia với khả năng đa ngôn ngữ. Nhân sự dễ dàng lựa chọn tài liệu học tập, bài kiểm tra phù hợp với ngôn ngữ của mình.

Xem thêm phỏng vấn Mishima Kosan tại đây

Là nhân sự trực tiếp sử dụng FPT AI Mentor, ông Cho Cho We, Bộ phận Thép tấm dày, Mishima Kosan cho biết: "Tôi đến từ Myanmar. Trước đây tôi mất nhiều thời gian để dịch và hiểu các tài liệu hướng dẫn tiếng Nhật. Với FPT AI Mentor, tôi có thể kiểm tra chính xác các quy trình phức tạp và quy định an toàn bằng chính ngôn ngữ của mình một cách nhanh chóng ngay trên điện thoại thông minh".

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng thích ứng linh hoạt với văn hóa làm việc đặc thù và các quy trình vận hành phức tạp. FPT AI Mentor được thiết kế như một hệ thống không ngừng phát triển, liên tục hoàn thiện trong quá trình sử dụng. Người dùng có thể phản hồi trực tiếp, đánh dấu "câu trả lời này chưa chính xác", giúp hệ thống tiếp thu kiến thức thực tiễn từ chính đội ngũ nhân sự, để ngày càng thông minh và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, FPT AI Mentor đóng vai trò như một hệ thống quản trị đào tạo tập trung, cho phép quản trị viên dễ dàng tạo mới, cập nhật tài liệu đào tạo, đồng thời theo dõi và quản lý toàn bộ quá trình học tập trên cùng một nền tảng.

FPT AI Mentor cung cấp hệ thống đánh giá theo thời gian thực dựa trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp đưa ra nhiều quyết định trong bố trí nhân sự, phát triển kỹ năng và lập kế hoạch đào tạo. Từ đó chuẩn hóa quy trình đào tạo theo định hướng tuân thủ, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, đảm bảo tính nhất quán trong vận hành.

Kết hợp giữa sức mạnh công nghệ và bề dày kiến thức chuyên ngành

Sự kết hợp giữa năng lực triển khai toàn cầu, sức mạnh mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Nhật được phát triển bởi FPT.AI, và nền tảng kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn lâu năm của Mishima Kosan, tạo nên giải pháp AI tối ưu cho bài toán nhân sự trong lĩnh vực sản xuất.

Ông Hồ Minh Thắng, Phó Giám đốc Khối Sản phẩm AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, chia sẻ "Thông qua dự án hợp tác cùng Mishima Kosan, FPT AI Mentor rút ngắn thời gian đào tạo nhân sự mới, nâng cao khả năng tiếp cận nội dung đa ngôn ngữ và cải thiện tính nhất quán trong vận hành giữa các nhà máy, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu xây dựng lực lượng lao động linh hoạt, chất lượng và bền vững hơn."

Giai đoạn tiếp theo, Mishima Kosan hướng tới xây dựng một môi trường sản xuất nơi bất kỳ nhân sự nào tham gia vận hành cũng có thể tạo ra sản phẩm với cùng tiêu chuẩn về chất lượng, hiệu suất và FPT AI Mentor sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường làm việc của Mishima Kosan.

SOURCE FPT Smart Cloud