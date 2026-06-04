Bekerjasama dengan FPT, Perusahaan Jepun Berusia 100-tahun Manfaatkan AI Tangani Cabaran Latihan Tenaga Kerja Multinasional

Mishima Kosan, sebuah perusahaan pembuatan Jepun yang terkemuka, mengguna pakai FPT AI Mentor untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan pengurusan bakat global.

HANOI, Vietnam, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Mishima Kosan mempunyai seramai lebih 2,500 pekerja di seluruh Jepun dan Myanmar. Dengan tenaga kerja yang besar, keperluan profesional yang tinggi serta operasi yang tersebar dari segi geografi, syarikat menghadapi cabaran besar dalam aspek latihan dan pemindahan pengetahuan.

Kaedah latihan tradisional seperti latihan berpusat dan latihan dalam kerja memerlukan sekurang-kurangnya enam bulan untuk pekerja menguasai ilmu pengetahuan, sekali gus menyukarkan keadaan untuk sentiasa mengemas kini pengetahuan dan mengoptimumkan operasi tenaga kerja.

User Interface oUser Interface of FPT AI Mentor f FPT AI Mentor (PRNewsfoto/FPT Smart Cloud)

"Salah satu cabaran utama dalam operasi ini ialah tempoh masa yang diperlukan untuk menguasai kemahiran khusus di tempat kerja yang melibatkan terminologi khusus serta piawaian keselamatan dan kualiti yang ketat. Ia lazimnya mengambil masa selama enam bulan hingga setahun, atau lebih lama lagi, untuk pekerja baharu dapat beroperasi sepenuhnya. Keadaan ini mengakibatkan kos latihan yang tinggi dan kekal menjadi cabaran operasi yang berterusan," kata Encik Yoshifumi Mizomoto, Pegawai Eksekutif Kanan, Mishima Kosan.

Pekerja boleh belajar melalui program peribadi di FPT AI Mentor menggunakan telefon pintar mereka, pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat. Sistem ini dilengkapi selanjutnya dengan keupayaan pelbagai bahasa, supaya pekerja boleh belajar dan menjawab kuiz dalam bahasa ibunda mereka.

[Mishima Kosan x FPT.AI] Transform On-the-Job Training with FPT AI Mentor

Penyelesaian ini boleh disesuaikan dengan budaya kerja dan proses operasi tertentu. Pengguna boleh memberikan maklum balas secara langsung, seperti menandakan bahawa "jawapan ini salah", supaya system boleh belajar ilmu pengetahuan tambahan dan berkembang untuk memenuhi keperluan operasi dengan lebih baik.

Selain itu, FPT AI Mentor menawarkan sistem pengurusan latihan berpusat yang membolehkan pentadbir menghasilkan, mengemas kini bahan latihan dan memantau keseluruhan proses pembelajaran. Perusahaan juga boleh membuat keputusan yang lebih tepat dari segi peruntukan tenaga kerja, pembangunan kemahiran dan perancangan latihan melalui sistem penilaian masa nyata yang dipacu data.

Penyelesaian ini disokong oleh model bahasa besar bahasa Jepun yang dibangunkan oleh FPT.AI, keupayaan pelaksanaan global serta kepakaran domain Mishima Kosan sejak dahulu lagi, yang bertujuan untuk menangani cabaran tenaga kerja dalam sektor pembuatan.

Menurut Encik Ho Minh Thang, Timbalan Pengarah Bahagian Produk AI, FPT Smart Cloud, FPT Corporation: "Melalui projek kerjasama ini, platform ini membantu mengurangkan tempoh latihan kakitangan baharu, meningkatkan kebolehcapaian kandungan pelbagai bahasa dan meningkatkan konsistensi operasi merentas kilang. Kami percaya AI akan memainkan peranan penting dalam membantu perusahaan pembuatan global membangunkan tenaga kerja yang lebih fleksibel, berkualiti tinggi dan mampan."

Memandang ke hadapan, Mishima Kosan membayangkan persekitaran pembuatan yang melaluinya setiap pekerja mampu mencapai piawaian kualiti, keselamatan dan prestasi yang sama, dengan FPT AI Mentor menjadi bahagian yang sangat diperlukan dalam perjalanan tersebut.

SOURCE FPT Smart Cloud