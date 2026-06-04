องค์กรญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ผนึกกำลังกับ FPT ใช้ AI รับมือความท้าทายด้านการฝึกอบรมบุคลากรข้ามชาติ

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FPT Smart Cloud

04 Jun, 2026, 21:48 CST

Mishima Kosan บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น นำ FPT AI Mentor มาใช้เพื่อยกระดับศักยภาพพนักงานและปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรในระดับสากล

ฮานอย, เวียดนาม, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Mishima Kosan มีพนักงานมากกว่า 2,500 คน กระจายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเมียนมา เนื่องจากมีพนักงานจำนวนมาก ข้อกำหนดด้านวิชาชีพที่เข้มงวด และสถานที่ปฏิบัติงานที่กระจายตัวอยู่หลายแห่ง บริษัทจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างสูงในด้านการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้

วิธีการฝึกอบรมแบบดั้งเดิม เช่น การฝึกอบรมจากส่วนกลางและการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานจริง ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนกว่าที่พนักงานจะมีความเชี่ยวชาญในความรู้ที่จำเป็น ส่งผลให้การปรับปรุงยกระดับความรู้อย่างต่อเนื่องและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

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User Interface oUser Interface of FPT AI Mentor f FPT AI Mentor (PRNewsfoto/FPT Smart Cloud)
User Interface oUser Interface of FPT AI Mentor f FPT AI Mentor (PRNewsfoto/FPT Smart Cloud)

"หนึ่งในความท้าทายสำคัญของการดำเนินงานเหล่านี้ คือระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ทักษะเฉพาะของแต่ละสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำศัพท์เฉพาะทาง ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่เข้มงวด โดยปกติแล้ว พนักงานใหม่ต้องใช้เวลาตั้งแต่หกเดือนถึงหนึ่งปี หรืออาจนานกว่านั้น จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สิ่งนี้ก่อให้เกิดต้นทุนการฝึกอบรมจำนวนมาก และยังคงเป็นความท้าทายด้านการปฏิบัติงานที่บริษัทต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง" นาย Yoshifumi Mizomoto เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ Mishima Kosan กล่าว

พนักงานสามารถเรียนรู้ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้แบบปรับเฉพาะบุคคลบน FPT AI Mentor โดยใช้สมาร์ตโฟนของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบยังรองรับการใช้งานหลายภาษา ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทำแบบทดสอบโดยใช้ภาษาของตนเองได้

[Mishima Kosan x FPT.AI] พลิกโฉมการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานด้วย FPT AI Mentor

โซลูชันดังกล่าวสามารถปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงานเฉพาะของแต่ละองค์กรได้ ผู้ใช้งานยังสามารถส่งข้อเสนอแนะได้โดยตรง เช่น การระบุว่า "คำตอบนี้ไม่ถูกต้อง" เพื่อให้ระบบได้เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมและพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ FPT AI Mentor ยังมีระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและอัปเดตสื่อการเรียนรู้ รวมถึงติดตามกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในด้านการจัดสรรกำลังคน การพัฒนาทักษะ และการวางแผนการฝึกอบรม ผ่านระบบประเมินผลแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

โซลูชันนี้ได้รับการสนับสนุนจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ภาษาญี่ปุ่นที่พัฒนาโดย FPT.AI ความสามารถในการนำระบบไปใช้งานในระดับโลก และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรมที่ Mishima Kosan สั่งสมมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านกำลังคนในภาคการผลิต

นาย Ho Minh Thang รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ AI ของ FPT Smart Cloud ภายใต้ FPT Corporation กล่าวว่า "ด้วยโครงการความร่วมมือครั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ช่วยลดระยะเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาหลายภาษา และช่วยปรับปรุงความสอดคล้องของการดำเนินงานในโรงงานต่าง ๆ เราเชื่อว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรการผลิตระดับโลกสามารถสร้างกำลังคนที่มีความยืดหยุ่น มีคุณภาพ และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น"

สำหรับในอนาคต Mishima Kosan มีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการผลิตที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงาน โดย FPT AI Mentor จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เป็นจริง

SOURCE FPT Smart Cloud

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