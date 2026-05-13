Cambridge English kết nối các nhà lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục

Diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2026, hội nghị tập trung thảo luận phương pháp triển khai AI một cách thiết thực từ cấp độ chính sách đến các cơ sở giáo dục và trong từng lớp học. Các phiên trao đổi tại hội nghị xoay quanh cách ứng dụng AI trong giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả, cùng nhu cầu nâng cao năng lực cho giáo viên và mang lại hiệu quả cụ thể trên quy mô lớn.

Là đơn vị trực thuộc Đại học Cambridge, Cambridge English kết hợp nền tảng nghiên cứu, chuyên môn đánh giá và các giải pháp học tập nhằm hỗ trợ học viên và giáo viên ở mọi giai đoạn. Cambridge English tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy của các hệ thống giáo dục với cam kết đồng hành cùng các nhà giáo dục trong hành trình nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời giúp học viên tự tin phát triển năng lực trong bối cảnh thế giới không ngừng thay đổi.

Thông qua mạng lưới nghiên cứu toàn cầu và chuyên môn học thuật, Cambridge English tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Hội nghị lần này đóng vai trò nền tảng để chia sẻ các góc nhìn dựa trên nghiên cứu và những phương pháp tiếp cận thực tiễn, qua đó hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các cơ sở giáo dục trong quá trình định hướng và triển khai.

Hội nghị Cambridge English dành cho các nhà lãnh đạo đã đánh dấu hai cột mốc quan trọng. Báo cáo chuyên đề của Cambridge English về AI trong giáo dục ngôn ngữ mang đến góc nhìn dựa trên nghiên cứu nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách và thực hành trong các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, Cổng thông tin dành cho giáo viên do Cambridge thực hiện (Cambridge Teacher's Hub) giới thiệu một nền tảng với thiết kế bài bản nhằm hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục cho đội ngũ giáo viên.

Bà Min Qu, Giám đốc Thương mại, Khu vực Đông Bắc & Đông Nam Á - Thái Bình Dương, Cambridge University Press & Assessment, chia sẻ: "Nhu cầu về các giải pháp ứng dụng AI trong thực tế để cải thiện hoạt động giảng dạy và học tập, cũng như chuyển đổi chiến lược thành hành động cụ thể, đang ngày càng tăng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Cambridge English cam kết đồng hành cùng các đối tác thông qua những phương pháp tiếp cận tích hợp để mang lại hiệu quả thực tế cho học viên."

Tiến sĩ Evelina Galaczi, Giám đốc Nghiên cứu mảng Tiếng Anh, Cambridge University Press & Assessment, cho biết: "Hoạt động nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào cách thức ứng dụng AI để hỗ trợ giáo viên và cải thiện hiệu quả học tập. Báo cáo chuyên đề mới của chúng tôi sẽ mang đến định hướng thiết thực dành cho các hệ thống giáo dục đang thích ứng với quá trình chuyển đổi hiện nay."

Bà Belinda Fenn, Giám đốc Danh mục sản phẩm, mảng Tiếng Anh, Cambridge University Press & Assessment, nhận định: "Sự góp mặt của đông đảo các nhà giáo dục đến từ các quốc gia trên khu vực tại hội nghị cho thấy mức độ đồng thuận cao trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Các cơ sở giáo dục đang tập trung cho mục tiêu cải thiện chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên nâng cao năng lực. Cambridge English mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị giáo dục trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu này."

Tại hội nghị, các diễn giả đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã chia sẻ góc nhìn quốc gia và kinh nghiệm triển khai ở cấp hệ thống cũng như cấp trường học, qua đó khẳng định vai trò của mô hình Học tập và Đánh giá Tích hợp trong việc hỗ trợ lộ trình phát triển của học viên.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng khẳng định động lực phát triển mạnh mẽ trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với trọng tâm thực thi, xây dựng năng lực và mở rộng các giải pháp có khả năng áp dụng ở quy mô lớn. Thông qua nghiên cứu, hợp tác và các hoạt động triển khai thiết thực, Cambridge English sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hệ thống giáo dục trong khu vực, góp phần thúc đẩy giáo dục tiếng Anh trong kỷ nguyên AI.

Xem những khoảnh khắc nổi bật của sự kiện tại đây: https://youtu.be/xt8Yma2pZyI

Giới thiệu về Cambridge English

Cambridge English là nhà phát triển và đồng sở hữu kỳ thi IELTS – bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh hàng đầu thế giới dành cho giáo dục bậc cao và nhập cư. Là một khoa thuộc Đại học Cambridge, chúng tôi cung cấp hàng loạt chứng chỉ và bài thi hàng đầu thế giới cho các học viên và giáo viên tiếng Anh, được công nhận bởi hơn 28.000 trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên thế giới. Với mạng lưới gồm 2.800 trung tâm khảo thí, hơn 50.000 trường học và hàng chục nghìn giám khảo chấm thi, giáo viên, chuyên gia giáo dục và nhà xuất bản trên khắp thế giới, Cambridge English đã và đang hỗ trợ hàng triệu người học nâng cao kỹ năng, tự tin giao tiếp và mở ra cơ hội học tập, làm việc toàn cầu.

Tìm trung tâm khảo thí tại Việt Nam: https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/find-an-exam-centre/?location=Vietnam

Với sự hỗ trợ phù hợp, học ngoại ngữ sẽ là một hành trình đầy thú vị. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với các học viên trên mọi nẻo đường.

Cambridge English tin tưởng: Học tiếng Anh là quá trình tìm hiểu và trải nghiệm một ngôn ngữ, mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc trên khắp thế giới.

Cambridge English cung cấp: Phối hợp cùng với các giáo viên và đối tác, chúng tôi giúp thu hút và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong suốt hành trình học tiếng Anh, giúp họ tự tin chứng minh năng lực với thế giới.

Cách Cambridge English làm việc và tầm ảnh hưởng Cambridge English mang đến : Là một phần của trường đại học nổi tiếng toàn cầu về chất lượng học tập xuất sắc, chúng tôi xây dựng những kiến thức sâu sắc, nhờ vào nghiên cứu chuyên sâu, chuyên môn và kinh nghiệm đã tích lũy được. Điều này đảm bảo phương pháp tiếp cận độc đáo của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu thực tế của người học thông qua các sản phẩm và dịch vụ toàn diện và dễ tiếp cận.

Cambridge English cam kết – Mở ra thế giới của riêng bạn.

