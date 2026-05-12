케임브리지 잉글리시, 아시아태평양 지역 리더들과 함께 교육 분야 AI 활용 촉진 방안 모색

케임브리지 잉글리시는 신뢰받는 교육 시스템 파트너로서의 역할을 다시 한번 강조했다. 케임브리지 잉글리시는 케임브리지대학교 소속으로 연구 역량, 평가 전문성, 학습 솔루션을 결합해 단계마다 학습자와 교사를 지원하고 있다. 또한 변화하는 교육 환경 속에서 교육자들이 양질의 수업을 제공하고 학습자들이 자신감을 갖고 성장할 수 있도록 지원하는 데 지속적으로 힘쓰고 있다.

케임브리지 잉글리시는 글로벌 연구 및 학문적 전문성을 바탕으로 영어 교육 분야에서 사고 리더십도 지속적으로 선도하고 있다. 이번 서밋은 정책 입안자와 교육기관을 위한 근거 기반 인사이트와 실질적인 접근 방식을 공유하는 플랫폼 역할을 했다.

이번 행사에서는 두 가지 주요 성과도 발표됐다. 언어 교육 분야 AI 활용에 관한 케임브리지 잉글리시 백서(Cambridge English white paper on AI in language education)는 정책과 실무에 필요한 연구 기반 인사이트를 제시했다. 또 케임브리지 티처스 허브(Cambridge Teacher's Hub)는 교사의 지속적인 전문성 개발을 지원하는 체계적인 플랫폼으로 소개됐다.

민 취(Min Qu) 케임브리지대학교 출판평가 동북아•동남아시아 태평양 지역 상업 총괄은 "아시아태평양 전역에서는 교육과 학습 개선을 위해 AI를 실질적으로 적용하고, 전략을 실행으로 전환할 수 있는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 케임브리지 잉글리시는 학습자에게 측정 가능한 성과를 제공하는 통합적 접근 방식을 통해 파트너들과 협력하고 있다"고 말했다.

에벨리나 갈라치(Evelina Galaczi) 케임브리지대학교 출판평가 영어 부문 연구 총괄은 "이번 연구는 AI가 교사 지원과 학습 개선에 어떻게 활용될 수 있는지가 초점이다. 백서에는 이러한 변화 속에서 교육 시스템이 나아갈 실질적인 방향을 제시돼 있다"고 말했다.

벨린다 펜(Belinda Fenn) 케임브리지대학교 출판평가 영어 부문 포트폴리오 총괄은 "이번 서밋에서 보여준 높은 참여 수준은 아시아태평양 지역 전반의 강한 공감대를 보여주는 것이다. 교육계에서는 수업의 질 향상과 학습자 성장 지원에 집중하고 있다. 케임브리지는 이러한 우선 과제를 지원하기 위해 앞으로도 협력을 이어갈 것"이라고 말했다.

말레이시아, 베트남, 인도네시아, 태국의 연사들은 국가 차원의 관점과 교육 시스템 및 학교 현장의 실행 사례를 공유하며, 학습자 성장 지원에 있어 통합 학습 및 평가의 중요성을 강조했다.

이번 서밋은 실행력 강화, 역량 구축, 확장 가능한 솔루션에 초점을 맞춘 아시아태평양 지역의 강력한 추진 동력을 확인하는 자리였다. 케임브리지 잉글리시는 앞으로도 연구, 파트너십, 실질적 실행을 통해 지역 전반에서 선도적 역할을 이어갈 계획이다.

서밋 주요 장면은 아래 링크에서 확인할 수 있다.

https://youtu.be/xt8Yma2pZyI

SOURCE Cambridge English