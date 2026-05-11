Cambridge English รวมพลังผู้นำทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม AI พลิกโฉมการศึกษา

งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม Hilton Hotel Kuala Lumpur โดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดผลจริง ตั้งแต่ระดับโครงสร้างนโยบาย สถาบันการศึกษา ไปจนถึงในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องแนวทางใช้ AI ในด้านการเรียนการสอน และการวัดผล พร้อมเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรครู เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงในวงกว้าง
Cambridge English ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นพันธมิตรที่ระบบการศึกษาทั้งหลายวางใจได้ โดย Cambridge English ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เดินหน้าบูรณาการทั้งงานวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล และโซลูชันการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอนในทุกระดับ พร้อมผลักดันพันธกิจในการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวหน้าได้อย่างมั่นใจท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง
Cambridge English มาพร้อมผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญทางวิชาการระดับแถวหน้าของโลก โดยยังคงบทบาทผู้นำทางความคิดในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งงานประชุมสุดยอดในครั้งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีหลักฐานรองรับ พร้อมนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นเข็มทิศให้ผู้กำหนดนโยบายและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
