Cambridge English รวมพลังผู้นำทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม AI พลิกโฉมการศึกษา

11 May, 2026, 22:07 CST

สิงคโปร์, 11 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cambridge English ได้จัดงานประชุมสุดยอดผู้นำ Cambridge English Leadership Summit เมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยรวมพลังผู้บริหารระดับสูงกว่า 200 ท่านจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา และพันธมิตรทางการศึกษาของ Cambridge English เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษในยุค AI

งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรม Hilton Hotel Kuala Lumpur โดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดผลจริง ตั้งแต่ระดับโครงสร้างนโยบาย สถาบันการศึกษา ไปจนถึงในชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องแนวทางใช้ AI ในด้านการเรียนการสอน และการวัดผล พร้อมเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้บุคลากรครู เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงในวงกว้าง

Cambridge English ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นพันธมิตรที่ระบบการศึกษาทั้งหลายวางใจได้ โดย Cambridge English ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เดินหน้าบูรณาการทั้งงานวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล และโซลูชันการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอนในทุกระดับ พร้อมผลักดันพันธกิจในการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวหน้าได้อย่างมั่นใจท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง

Cambridge English มาพร้อมผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญทางวิชาการระดับแถวหน้าของโลก โดยยังคงบทบาทผู้นำทางความคิดในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ซึ่งงานประชุมสุดยอดในครั้งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีหลักฐานรองรับ พร้อมนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นเข็มทิศให้ผู้กำหนดนโยบายและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการเผยแพร่ 2 ผลงานสำคัญ ได้แก่ รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยเรื่อง AI ในการศึกษาภาษาอังกฤษ ของ Cambridge English ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติจริง และแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบอย่าง Cambridge Teacher's Hub เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง

คุณ Min Qu ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ ของ Cambridge University Press & Assessment กล่าวว่า
"ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความต้องการโซลูชันที่นำ AI มาใช้จริง เพื่อยกระดับการเรียนการสอน พร้อมเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง Cambridge English ทำงานร่วมกับพันธมิตร โดยอาศัยแนวทางแบบบูรณาการ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงให้แก่ผู้เรียน"

ดร. Evelina Galaczi ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยภาษาอังกฤษ ของ Cambridge University Press & Assessment กล่าวว่า
"งานวิจัยของเราให้ความสำคัญกับการนำ AI มาใช้ในรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนครูผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสมุดปกขาวฉบับนี้จะมอบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้ระบบการศึกษาต่าง ๆ ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้"

คุณ Belinda Fenn ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ของ Cambridge University Press & Assessment กล่าวว่า
"การมีส่วนร่วมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งในงานประชุมสุดยอดครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องตรงกันของผู้นำทั่วทั้งภูมิภาค โดยสถาบันต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งทาง Cambridge พร้อมที่จะจับมือกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเหล่านี้ให้บรรลุผลสำเร็จ"

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีวิทยากรตัวแทนจากมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ร่วมแบ่งปันมุมมองของแต่ละประเทศ รวมถึงการนำไปปฏิบัติจริงในระดับโครงสร้างและระดับสถานศึกษา ซึ่งช่วยตอกย้ำบทบาทของการบูรณาการการเรียนรู้และการประเมินผล เพื่อให้สนับสนุนความก้าวหน้าของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมสุดยอดครั้งนี้นับเป็นเครื่องยืนยันแรงขับเคลื่อนอันแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติจริง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาโซลูชันที่รองรับการใช้งานในวงกว้าง ทั้งนี้ Cambridge English จะยังคงเดินหน้าบทบาทผู้นำผ่านงานวิจัย ความร่วมมือทางกลยุทธ์ และการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั่วทั้งภูมิภาค

รับชมไฮไลต์บรรยากาศงานประชุมสุดยอดได้ที่นี่

https://youtu.be/xt8Yma2pZyI

