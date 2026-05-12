Cambridge English himpunkan pemimpin Asia Pasifik percepat tindakan ke atas AI dalam pendidikan

Diadakan di Hilton Hotel Kuala Lumpur, sidang kemuncak itu memfokuskan kepada pelaksanaan praktikal dalam aspek dasar, institusi dan bilik darjah. Perbincangan menumpukan kepada bagaimana AI boleh diaplikasikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran, di samping keperluan untuk memperkukuh keupayaan guru serta menyampaikan hasil yang boleh diukur secara meluas.

Cambridge English memperteguh peranannya sebagai rakan yang dipercayai kepada sistem pendidikan. Sebagai sebahagian daripada University of Cambridge, Cambridge English menggabungkan penyelidikan, kepakaran pentaksiran dan penyelesaian pembelajaran untuk menyokong pelajar dan guru pada setiap peringkat. Organisasi itu kekal komited membantu pendidik menyampaikan pengajaran berkualiti serta membolehkan pelajar mencapai kemajuan dengan yakin dalam landskap yang kian berkembang.

Melalui penyelidikan global dan kepakaran akademiknya, Cambridge English terus menerajui kepimpinan pemikiran dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris. Sidang kemuncak itu berfungsi sebagai platform untuk berkongsi pandangan berasaskan bukti serta pendekatan praktikal bagi membimbing penggubal dasar dan institusi.

Dua pencapaian utama telah diperkenalkan. Kertas putih Cambridge English mengenai AI dalam pendidikan bahasa menyediakan pandangan berteraskan penyelidikan bagi membimbing dasar dan juga amalan. Cambridge Teacher's Hub pula memperkenalkan platform berstruktur bagi menyokong pembangunan profesional yang berterusan untuk guru.

Min Qu, Pengarah Komersial Serantau, Asia Pasifik Timur Laut dan Tenggara, Cambridge University Press & Assessment, berkata:

"Di seluruh Asia Pasifik, permintaan semakin meningkat terhadap penyelesaian yang mengaplikasikan AI secara praktikal untuk menambah baik pengajaran serta pembelajaran dan untuk mengubah strategi menjadi pelaksanaan. Cambridge English bekerjasama dengan rakan kongsi kami melalui pendekatan bersepadu yang dapat menyampaikan hasil boleh diukur kepada pelajar."

Dr Evelina Galaczi, Pengarah Penyelidikan, Bahasa Inggeris, Cambridge University Press & Assessment, berkata:

"Penyelidikan kami memberi tumpuan kepada bagaimana AI boleh diaplikasikan dengan cara yang dapat menyokong guru dan menambah baik kaedah pembelajaran. Kertas putih ini menyediakan hala tuju praktikal untuk sistem pendidikan dalam mengharungi perubahan ini."

Belinda Fenn, Pengarah Portfolio, Bahasa Inggeris, Cambridge University Press & Assessment, berkata:

"Tahap penglibatan di sidang kemuncak ini menunjukkan penjajaran kukuh di seluruh rantau ini. Institusi-institusi memberi tumpuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan menyokong perkembangan pelajar. Cambridge berharap dapat bekerjasama dengan mereka untuk menyokong keutamaan ini."

Penceramah serantau dari Malaysia, Vietnam, Indonesia dan Thailand berkongsi perspektif nasional serta pelaksanaan pada peringkat sistem dan sekolah, sekali gus memperteguh peranan Pembelajaran dan Pentaksiran Bersepadu (Integrated Learning and Assessment) dalam menyokong perkembangan pelajar.

Sidang kemuncak tersebut mengesahkan momentum kukuh di seluruh Asia Pasifik, dengan fokus jelas terhadap pelaksanaan, pembinaan keupayaan dan penyelesaian boleh diskala. Cambridge English akan terus menerajui melalui penyelidikan, perkongsian dan pelaksanaan praktikal di seluruh rantau ini.

Tonton sorotan acara daripada sidang kemuncak berkenaan.

https://youtu.be/xt8Yma2pZyI

SOURCE Cambridge English