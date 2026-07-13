Cathay FHC tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng đầu Châu Á về tài chính khí hậu với số lượng tham dự kỷ lục, cho thấy động lực ngày càng mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi bền vững

ĐÀI BẮC, ngày 13 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hơn 5.800 đại biểu đến từ hơn 2.000 tổ chức đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Bền vững và Biến đổi Khí hậu Cathay lần thứ 10 vào ngày 1 tháng 7, đưa sự kiện năm nay trở thành kỳ hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hội nghị quy tụ hơn 850 công ty niêm yết đại diện cho hơn 80% giá trị vốn hóa thị trường của Đài Loan, cùng các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư toàn cầu, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế, qua đó củng cố vị thế của Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) là một trong những đơn vị hàng đầu Châu Á trong việc quy tụ các bên liên quan nhằm thúc đẩy đối thoại về tài chính khí hậu và chuyển đổi bền vững.

More than 5,800 participants from over 2,000 organizations gathered at Cathay Financial Holdings' 10th Sustainability Finance & Climate Change Summit, underscoring its growing role as a leading convener of climate finance and sustainable transition across Asia. (Source: Cathay Financial Holdings)

Trong bối cảnh tài chính bền vững toàn cầu bước vào một giai đoạn mới, được định hình bởi những bất ổn địa chính trị, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và nhu cầu về nguồn vốn phục vụ quá trình chuyển đổi ngày càng tăng, Châu Á đang nổi lên như một động lực then chốt trong việc huy động đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, hội nghị thường niên của Cathay FHC đã phát triển thành một trong những nền tảng đối thoại hàng đầu Châu Á về đối thoại tài chính bền vững. Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, doanh nghiệp và giới học thuật nhằm định hình giai đoạn tăng trưởng có khả năng chống chịu và bao trùm tiếp theo của khu vực.

Hội nghị khai mạc với các thông điệp chúc mừng qua video từ cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, người đã ủng hộ và truyền cảm hứng cho kỳ hội nghị đầu tiên vào năm 2017, và Peng Jin-lung, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC). Các diễn giả nổi bật gồm có Ho Chin-Tsang, Thứ trưởng Bộ Kinh tế; Sherman Lin, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan; Sherri Chuang, Phó Chủ tịch FSC Đài Loan; Rebecca Mikula-Wright, Giám đốc điều hành Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC); Giáo sư Ryo Kohsaka thuộc Đại học Tokyo; Sam Kimmins, Giám đốc Năng lượng của Climate Group; và Vincent Tseng, Chủ tịch Công ty Điện lực Đài Loan, làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của hội nghị như một nền tảng nơi các quan điểm quốc tế hội tụ với chương trình nghị sự về chuyển đổi của Châu Á.

Biến đổi khí hậu đã trở thành một thách thức mang tính hệ thống

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chang-Ken (CK) Lee, Tổng Giám đốc Cathay FHC, nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu đã vượt ra khỏi phạm vi của một vấn đề môi trường để trở thành một rủi ro mang tính hệ thống, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, năng lực cạnh tranh công nghiệp, thị trường tài chính và đời sống hằng ngày của người dân.

Nhắc lại chuyến tham dự Tuần lễ Hành động Khí hậu London chỉ vài ngày trước đó, ông Lee cho biết nhiệt độ trong thời gian diễn ra sự kiện đã lên tới 37–38°C, qua đó cho thấy biến đổi khí hậu đã và đang tái định hình các xã hội. Ông cũng chỉ ra rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương đang phải gánh chịu những tác động nghiêm trọng hơn, trong khi nhiều cộng đồng trong số đó lại thiếu nguồn lực tài chính để thích ứng với các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên.

Ông Lee tái khẳng định cam kết lâu dài của Cathay FHC đối với ba nguyên tắc cốt lõi gồm: tạo ra giá trị dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác. "Các tổ chức tài chính có trách nhiệm đặc biệt trong việc phân bổ nguồn vốn theo hướng tạo ra giá trị dài hạn", ông Lee nói. "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ carbon thấp, vốn tự nhiên và kinh tế tuần hoàn đang định hình lại các ngành công nghiệp trong tương lai. Tính bền vững không còn là tách biệt với tăng trưởng — nó ngày càng trở thành động lực then chốt của năng lực cạnh tranh dài hạn. Quan trọng không kém là sự hợp tác giữa các lĩnh vực và các thị trường, giúp Châu Á đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp thiết thực, đồng thời đóng góp vào tiến trình chuyển đổi trên quy mô toàn cầu".

Đề cập đến quá trình phát triển của hội nghị trong suốt thập kỷ qua, ông Lee cho biết nội dung thảo luận đã mở rộng từ việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tăng cường quản trị khí hậu sang các chủ đề như quản trị tài nguyên nước, vốn tự nhiên, tài chính hỗn hợp, đổi mới tài chính và đầu tư tác động lấy con người làm trung tâm. "Khi ngày càng có nhiều khoản đầu tư tài chính bền vững thành công nổi lên trên khắp thế giới, thập kỷ tới cần tập trung vào việc mở rộng các giải pháp đã được kiểm chứng và chuyển những cam kết chung thành các kết quả cụ thể", ông nói thêm.

Được các nhà lãnh đạo trong nước và quốc tế công nhận

Trong thông điệp chúc mừng qua video, Peng Jin-lung, Chủ tịch FSC đã đánh giá cao những đóng góp của Cathay FHC trong suốt một thập kỷ qua đối với việc thúc đẩy tài chính bền vững và hành động khí hậu tại Đài Loan. Trích dẫn câu thành ngữ "Đức bất cô, tất hữu lân" (Người có đức thì không cô độc, ắt sẽ có người tìm đến và kết giao), ông Peng nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính không chỉ là đơn vị cung cấp vốn mà còn là động lực quan trọng của chuyển đổi công nghiệp. Ông tái khẳng định cam kết của FSC trong việc tiếp tục củng cố thị trường tài chính xanh và chuyển đổi của Đài Loan, đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính phát triển những giải pháp tài chính đổi mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và nâng cao khả năng chống chịu.

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore, người trực tiếp tham dự kỳ hội nghị đầu tiên vào năm 2017, cũng gửi lời chúc mừng Cathay FHC nhân kỷ niệm hội nghị bước sang năm thứ mười thông qua một thông điệp video đặc biệt. Ông Gore bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hội nghị trở thành nền tảng đối thoại hàng đầu của Đài Loan về tài chính bền vững. Ông cũng đánh giá cao Cathay FHC cùng các đại biểu tham dự vì đã tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt bất chấp những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng liên quan đến các cam kết về phát triển bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù quá trình chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, các thị trường tài chính đang chuyển dịch một cách rõ rệt từ nhiên liệu hóa thạch sang các giải pháp năng lượng sạch, khiến quá trình chuyển đổi này không thể đảo ngược. Ông Gore khuyến khích các tổ chức tài chính và khu vực tư nhân tiếp tục định hướng dòng vốn vào việc xây dựng các nền kinh tế bền vững và những xã hội có khả năng chống chịu cao.

Định hình thập kỷ tiếp theo của tài chính bền vững tại Châu Á

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo vì một tương lai bền vững có khả năng chống chịu", hội nghị năm nay tập trung thảo luận về cách các chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các đơn vị đổi mới sáng tạo có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Châu Á thông qua đồng bộ hóa chính sách, huy động nguồn vốn, đổi mới công nghệ và hợp tác liên ngành.

Các phiên họp buổi sáng tập trung tìm hiểu cách duy trì cam kết đối với phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất ổn, với các nhà hoạch định chính sách đã trình bày những chính sách tài chính bền vững mới nhất của Đài Loan, các chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo định hướng bền vững, cũng như chiến lược tổng thể của Đài Loan về chuyển đổi xanh.

Rebecca Mikula-Wright, Giám đốc điều hành AIGCC, đã chia sẻ đánh giá triển vọng mới nhất từ các nhà đầu tư tổ chức tại Châu Á, cho biết rủi ro khí hậu hiện được nhìn nhận rộng rãi là rủi ro tài chính, trong khi những diễn biến địa chính trị tiếp tục định hình lại hệ thống năng lượng và thúc đẩy đầu tư vào quá trình chuyển đổi hướng tới net-zero.

Giáo sư Ryo Kohsaka thuộc Đại học Tokyo, đồng thời là Điều phối viên nhóm tác giả chính của Nền tảng Khoa học và Chính sách Liên chính phủ về Đa dạng sinh học và Dịch vụ hệ sinh thái (IPBES), đã trình bày về chiến lược Nature Positive của Nhật Bản, đồng thời chia sẻ những góc nhìn về cách doanh nghiệp có thể tích hợp các rủi ro và cơ hội liên quan đến thiên nhiên vào quá trình ra quyết định.

Các phiên họp buổi chiều tập trung vào chủ đề "Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng khả năng chống chịu", bao gồm các nội dung về chuyển đổi năng lượng, vốn tự nhiên, hòa nhập xã hội và các giải pháp do doanh nghiệp dẫn dắt. Sam Kimmins, Giám đốc Năng lượng của Climate Group, đã phân tích những thách thức đối với an ninh năng lượng của Châu Á và thảo luận về các cơ hội thúc đẩy sáng kiến Năng lượng không phát thải carbon 24/7 (24/7 CFE) tại Đài Loan. Ông cũng khen ngợi Cathay FHC vì những bước đi táo bạo trong lĩnh vực này khi trở thành tổ chức tài chính đầu tiên trên thế giới tham gia sáng kiến.

Vincent Tseng, Chủ tịch Công ty Điện lực Đài Loan đã chia sẻ những phát triển mới nhất của hệ thống điện tại Đài Loan, đồng thời trao đổi về cách chuyển đổi năng lượng có thể cân bằng giữa độ tin cậy của hệ thống điện, mục tiêu net-zero và năng lực cạnh tranh công nghiệp.

Hai phiên thảo luận chuyên đề khép lại đã tìm hiểu nhiều ví dụ về chuyển đổi carbon thấp giữa các lĩnh vực cũng như hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững đang phát triển của Đài Loan. Các diễn giả đã thảo luận về cách công nghệ số, hiệu quả sử dụng năng lượng, các sản phẩm tài chính xanh và hợp tác trong chuỗi cung ứng có thể giúp tăng cường khả năng chống chịu của doanh nghiệp, đồng thời giải quyết những thách thức về nguồn vốn và chính sách mà các công ty khởi nghiệp bền vững tại Châu Á đang phải đối mặt.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính khí hậu của Châu Á

Trong thập kỷ qua, Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Bền vững và Biến đổi Khí hậu của Cathay FHC đã phát triển từ một sáng kiến trong nước trở thành một trong những nền tảng có ảnh hưởng nhất Châu Á về đối thoại tài chính bền vững. Kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2017, hội nghị đã chào đón hơn 150 nhà lãnh đạo tư tưởng trong nước và quốc tế. Trong ba năm liên tiếp, các doanh nghiệp tham dự hội nghị đại diện cho hơn 80% giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết tại Đài Loan và chiếm hơn một nửa lượng phát thải carbon của quốc gia, qua đó nhấn mạnh tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của hội nghị trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế thật.

Hướng tới tương lai, Cathay FHC cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hội nghị trở thành một nền tảng cấp khu vực, kết nối nguồn vốn, chính sách và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Châu Á hướng tới một nền kinh tế có khả năng chống chịu, phát thải carbon thấp và tích cực với thiên nhiên (nature-positive). Thông qua việc hợp tác sâu sắc hơn với các chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và các đối tác quốc tế, Cathay FHC hướng tới mục tiêu góp phần củng cố hệ sinh thái tài chính bền vững của châu Á, đồng thời tăng cường vai trò của khu vực trong việc thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của hành động khí hậu toàn cầu.

SOURCE Cathay Financial Holdings