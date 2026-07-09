Cathay FHC Anjur Sidang Kemuncak Kewangan Iklim Terkemuka Asia dengan Penyertaan Mencatat Rekod Perlihatkan Peningkatan Momentum untuk Peralihan Lestari

TAIPEI, 9 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Lebih 5,800 peserta daripada lebih 2,000 organisasi menyertai Sidang Kemuncak Kewangan Lestari & Perubahan Iklim Cathay ke-10 pada 1 Julai, menjadikan acara pada tahun ini sebagai acara terbesar yang pernah direkodkan. Sidang kemuncak itu menghimpunkan lebih 850 syarikat tersenarai yang mewakili lebih 80% permodalan pasaran Taiwan, di samping penggubal dasar, pelabur global, pemimpin perniagaan dan pakar antarabangsa, sekali gus memperkukuh kedudukan Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) sebagai salah satu penganjur utama bagi dialog kewangan iklim dan peralihan lestari Asia.

More than 5,800 participants from over 2,000 organizations gathered at Cathay Financial Holdings' 10th Sustainability Finance & Climate Change Summit, underscoring its growing role as a leading convener of climate finance and sustainable transition across Asia. (Source: Cathay Financial Holdings)

Tatkala kewangan lestari global memasuki fasa baharu yang dibentuk oleh ketidaktentuan geopolitik, peralihan tenaga yang semakin pantas dan peningkatan permintaan terhadap modal peralihan, Asia muncul sebagai enjin yang amat penting untuk menggerakkan pelaburan, teknologi dan inovasi. Berlatarbelakangkan hal ini, sidang kemuncak tahunan Cathay FHC berkembang menjadi salah satu platform terkemuka di Asia bagi mengadakan dialog kewangan lestari. Ia turut menghimpunkan penggubal dasar, pelabur, perniagaan dan ahli akademik bagi membantu membentuk fasa pertumbuhan berdaya tahan dan inklusif yang seterusnya di rantau ini.

Sidang kemuncak itu dibuka dengan mesej video ucapan tahniah daripada bekas Naib Presiden A.S. Al Gore, yang sokongannya telah mengilhamkan penganjuran sidang kemuncak sulung pada tahun 2017, serta Jin-lung Peng, Pengerusi Suruhanjaya Penyeliaan Kewangan Taiwan (FSC). Para penceramah yang terkemuka melibatkan Chin-Tsang Ho, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi; Sherman Lin, Pengerusi Bursa Saham Taiwan; Sherri Chuang, Naib Pengerusi FSC Taiwan; Rebecca Mikula-Wright, Ketua Pegawai Eksekutif Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC); Profesor Ryo Kohsaka dari Universiti Tokyo; Sam Kimmins, Pengarah Tenaga di Climate Group; dan Pengerusi Taiwan Power Company, Vincent Tseng, mengetengahkan peranan sidang kemuncak yang semakin berkembang sebagai platform yang melaluinya perspektif antarabangsa bertemu dengan agenda peralihan Asia.

Perubahan Iklim Menjadi Cabaran Sistemik

Ketika memulakan sidang kemuncak itu, Presiden Cathay FHC Chang-Ken (CK) Lee menegaskan bahawa perubahan iklim telah berkembang daripada isu alam sekitar kepada risiko sistemik yang menjejaskan pembangunan ekonomi, daya saing industri, pasaran kewangan dan kehidupan harian masyarakat.

Mengimbas kembali penyertaannya dalam Minggu Tindakan Iklim London hanya beberapa hari sebelum itu, Lee berkata suhu mencecah 37–38°C sepanjang acara tersebut, sekali gus menonjolkan bagaimana perubahan iklim sudahpun membentuk semula masyarakat. Beliau turut mengetengahkan kesan yang tidak seimbang ke atas komuniti rentan, yang kebanyakan mereka mengalami kekurangan sumber kewangan untuk menyesuaikan diri dengan cuaca ekstrem iklim yang semakin kerap berlaku.

Lee menegaskan semula komitmen jangka panjang Cathay FHC terhadap tiga prinsip teras: mencipta nilai jangka panjang, memacu inovasi dan memupuk kerjasama. "Institusi kewangan menggalas tanggungjawab unik untuk memperuntukkan modal ke arah penciptaan nilai jangka panjang," kata Lee. "Inovasi dalam tenaga bersih, teknologi rendah karbon, modal semula jadi dan ekonomi kitaran mentakrifkan semula industri masa depan. Kelestarian tidak lagi terpisah daripada pertumbuhan—sebaliknya, ia semakin menjadi pemacu utama terhadap daya saing jangka panjang. Kerjasama rentas sektor dan pasaran juga sama pentingnya yang membolehkan Asia mempercepat pelaksanaan penyelesaian praktikal sambil menyumbang kepada peralihan global."

Beralih kepada evolusi sidang kemuncak sepanjang dekad yang lalu, Lee menyatakan bahawa perbincangannya diperluas daripada peningkatan kesedaran terhadap perubahan iklim dan pengukuhan tadbir urus iklim bagi merangkum pengawasan air, modal semula jadi, pembiayaan gabungan, inovasi kewangan dan pelaburan impak berpusatkan manusia. "Dengan semakin banyak pelaburan kewangan lestari yang berjaya muncul di seluruh dunia, dekad akan datang perlu memberi tumpuan kepada usaha memperluas penyelesaian terbukti dan menterjemahkan komitmen bersama kepada hasil yang nyata," tambah beliau.

Pengiktirafan daripada Pemimpin Global dan Pemimpin Negara

Dalam video ucapan tahniahnya, Pengerusi FSC Jin-lung Peng memuji sumbangan Cathay FHC sepanjang sedekad dalam memajukan kewangan lestari dan tindakan iklim di Taiwan. Memetik peribahasa Cina, "Kebaikan tidak pernah bersendirian; ia sentiasa menarik teman," Peng menegaskan bahawa institusi kewangan bukan sahaja merupakan penyedia modal, malah pemacu penting bagi transformasi industri. Beliau menegaskan semula komitmen FSC untuk memperkukuh pasaran kewangan hijau dan kewangan peralihan Taiwan, di samping menggalakkan institusi kewangan untuk membangunkan penyelesaian kewangan inovatif yang membantu syarikat mempercepat peralihan dan memperkukuh daya tahan mereka.

Bekas Naib Presiden A.S. Al Gore, yang menghadiri sidang kemuncak sulung secara bersemuka pada tahun 2017, turut mengucapkan tahniah kepada Cathay FHC sempena ulang tahun ke-10 sidang kemuncak menerusi mesej video khas. Gore berkata beliau gembira melihat sidang kemuncak ini menjadi platform yang terkemuka di Taiwan bagi mengadakan dialog kewangan lestari. Beliau memuji Cathay FHC dan para peserta kerana terus menunjukkan kepimpinan meskipun terdapat ketidaktentuan global yang semakin meningkat terhadap komitmen kelestarian.

Beliau turut menegaskan bahawa walaupun peralihan tenaga global terus berdepan cabaran, pasaran kewangan sedang beralih dengan langkah yang pasti daripada bahan api fosil kepada penyelesaian tenaga bersih, sekali gus menjadikan peralihan itu tidak lagi dapat kembali seperti sedia kala. Gore menggalakkan institusi kewangan dan sektor swasta untuk terus menyalurkan modal ke arah pembinaan ekonomi mampan dan masyarakat berdaya tahan.

Membentuk Dekad Kewangan Lestari Asia yang Seterusnya

Sidang kemuncak pada tahun ini yang bertemakan "Berinovasi untuk Masa Depan Lestari yang Berdaya Tahan" memberi tumpuan kepada bagaimana kerajaan, institusi kewangan, syarikat dan penginovasi dapat mempercepat peralihan Asia menerusi penyelarasan dasar, mobilisasi modal, inovasi teknologi dan kerjasama rentas sektor.

Sesi pagi meninjau cara untuk kekal komited kepada kelestarian dalam keadaan berlakunya ketidaktentuan global, dengan penggubal dasar menggariskan dasar kewangan lestari yang terkini daripada Taiwan, strategi untuk menyokong perusahaan mampan yang inovatif serta strategi peralihan hijau Taiwan yang lebih luas.

Rebecca Mikula-Wright, Ketua Pegawai Eksekutif AIGCC, berkongsi tinjauan terkini daripada pelabur institusi Asia dengan menyatakan bahawa risiko iklim kini dianggap secara meluas sebagai risiko kewangan, manakala perkembangan geopolitik terus membentuk semula sistem tenaga dan mempercepat pelaburan dalam peralihan sifar bersih.

Profesor Ryo Kohsaka dari University of Tokyo, yang turut berkhidmat sebagai Ketua Pengarang Penyelaras bagi Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), membincangkan strategi Nature Positive (Positif Alam) Jepun serta berkongsi pandangan mengenai cara syarikat dapat mengintegrasikan risiko dan peluang berkaitan alam semula jadi ke dalam proses membuat keputusan korporat.

Sesi petang memberi tumpuan kepada tema "Mempercepat Inovasi dan Membina Daya Tahan" yang meliputi aspek peralihan tenaga, modal semula jadi, keterangkuman sosial dan penyelesaian diterajui industri. Sam Kimmins, Pengarah Tenaga di Climate Group, meneliti cabaran keterjaminan tenaga Asia dan membincangkan peluang untuk memajukan Tenaga Bebas Karbon 24/7 (24/7 CFE) di Taiwan. Beliau turut memuji Cathay FHC atas tindakan beraninya dalam bidang ini sebagai institusi kewangan pertama di dunia yang menyertai inisiatif tersebut.

Pengerusi Taiwan Power Company Vincent Tseng berkongsi perkembangan terkini dalam sistem tenaga elektrik Taiwan dan membincangkan bagaimana peralihan tenaga dapat mengimbangi kebolehpercayaan bekalan kuasa, cita-cita sifar bersih dan daya saing industri.

Dua perbincangan panel penutup meneroka contoh transformasi rendah karbon merentas sektor serta ekosistem inovasi kelestarian Taiwan yang semakin berkembang. Para penceramah membincangkan bagaimana teknologi digital, kecekapan tenaga, produk kewangan hijau dan kerjasama rantaian bekalan dapat memperkukuh daya tahan korporat, di samping menangani cabaran pembiayaan dan dasar yang dihadapi oleh syarikat pemula lestari di seluruh Asia.

Membina Ekosistem Kewangan Iklim Asia

Sepanjang dekad yang lalu, Sidang Kemuncak Kewangan Lestari & Perubahan Iklim Cathay FHC berkembang daripada inisiatif domestik menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh di Asia bagi dialog kewangan lestari. Sejak dilancarkan pada tahun 2017, sidang kemuncak itu telah menyambut lebih 150 pemimpin pemikiran antarabangsa dan domestik. Selama tiga tahun berturut-turut, syarikat-syarikat yang mengambil bahagian mewakili lebih 80% daripada permodalan pasaran tersenarai Taiwan dan lebih separuh daripada emisi karbon negara itu, sekali gus menonjolkan pengaruh sidang kemuncak yang semakin berkembang dalam memajukan peralihan ekonomi sebenar.

Memandang ke hadapan, Cathay FHC berkata ia akan terus memperluas sidang kemuncak itu sebagai platform serantau yang menggabungkan modal, dasar dan inovasi bagi mempercepat peralihan Asia ke arah ekonomi berdaya tahan, rendah karbon dan positif alam. Melalui kerjasama yang lebih erat dengan kerajaan, syarikat, ahli akademik dan rakan kongsi antarabangsa, Cathay FHC berhasrat untuk membantu memperkukuh ekosistem kewangan lestari Asia serta memperteguh peranan rantau ini dalam memacu fasa tindakan iklim global yang seterusnya.

SOURCE Cathay Financial Holdings