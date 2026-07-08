Cathay FHC จัดประชุมสุดยอดด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศระดับแนวหน้าของเอเชีย ภูมิใจยอดผู้ร่วมงานทุบสถิติ สะท้อนพลังขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

News provided by

Cathay Financial Holdings

08 Jul, 2026, 21:55 CST

ไทเป, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมสุดยอด Cathay Sustainability Finance & Climate Change Summit ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 5,800 คน จากองค์กรชั้นนำกว่า 2,000 แห่ง โดยมีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 850 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันคิดเป็นสัดส่วนกว่า 80% ของไต้หวัน พร้อมด้วยผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุนระดับโลก ผู้นำธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ความสำเร็จในครั้งนี้ช่วยตอกย้ำสถานะของ Cathay Financial Holdings หรือ Cathay FHC ในฐานะผู้นำอันดับต้น ๆ ของเอเชีย ในการขับเคลื่อนเวทีหารือด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

Continue Reading
More than 5,800 participants from over 2,000 organizations gathered at Cathay Financial Holdings' 10th Sustainability Finance & Climate Change Summit, underscoring its growing role as a leading convener of climate finance and sustainable transition across Asia. (Source: Cathay Financial Holdings)
More than 5,800 participants from over 2,000 organizations gathered at Cathay Financial Holdings' 10th Sustainability Finance & Climate Change Summit, underscoring its growing role as a leading convener of climate finance and sustainable transition across Asia. (Source: Cathay Financial Holdings)

เมื่อแวดวงการเงินเพื่อความยั่งยืนทั่วโลกกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และความต้องการเงินทุนผลักดันการเปลี่ยนผ่านที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เอเชียกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการระดมทุน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้บริบทนี้ การประชุมสุดยอดประจำปีของ Cathay FHC จึงได้ยกระดับสู่การเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มชั้นนำของเอเชียเพื่อหารือด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นแหล่งรวมผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและทั่วถึงในอนาคต

งานประชุมสุดยอดเปิดฉากด้วยวิดีโอแสดงความยินดีจาก Al Gore อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2560 และ Jin-lung Peng ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไต้หวัน (FSC) นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับแถวหน้า ไม่ว่าจะเป็น Chin-Tsang Ho รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ, Sherman Lin ประธานตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน, Sherri Chuang รองประธาน FSC ไต้หวัน, Rebecca Mikula-Wright ซีอีโอประจำ Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), ศาสตราจารย์ Ryo Kohsaka จากมหาวิทยาลัยโตเกียว, Sam Kimmins ผู้อำนวยการด้านพลังงานจาก Climate Group และ Vincent Tseng ประธานบริษัท Taiwan Power Company ซึ่งการรวมตัวของผู้นำในครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำบทบาทของงานนี้ในการเป็นเวทีระดับโลก ที่เชื่อมโยงมุมมองสากลเข้ากับแนวทางการเปลี่ยนผ่านของเอเชียได้อย่างลงตัว

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ยกระดับจนกลายเป็นปัญหาท้าทายเชิงระบบ

Chang-Ken (CK) Lee ประธานบริษัท Cathay FHC กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ตลาดการเงิน ตลอดจนวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน

พร้อมกันนี้ คุณ Lee ยังได้แบ่งปันประสบการณ์จากการเดินทางไปร่วมงาน London Climate Action Week เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า อุณหภูมิในช่วงดังกล่าวพุ่งสูงถึง 37–38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มเปราะบาง ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

คุณ Lee ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของ Cathay FHC ที่ยึดมั่นในหลักการหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างมูลค่าระยะยาว การขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ ๆ และการส่งเสริมความร่วมมือ โดยกล่าวว่า "สถาบันการเงินล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดสรรเม็ดเงินลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาว" และเสริมว่า "ปัจจุบัน นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ทุนธรรมชาติ และเศรษฐกิจหมุนเวียน กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ความยั่งยืนจึงไม่ใช่เรื่องที่แยกออกจากการเติบโตอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความร่วมมือในภาคส่วนและตลาดต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เอเชียเร่งขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดผลได้จริง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านของทั้งโลก"

คุณ Lee ยังกล่าวถึงวิวัฒนาการของงานประชุมสุดยอดนี้ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาว่า หัวข้อในการหารือนั้นได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่เน้นเพียงการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านสภาพภูมิอากาศ มาสู่เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ทุนธรรมชาติ การเงินแบบผสมผสาน นวัตกรรมทางการเงิน ตลอดจนการลงทุนเพื่อสังคมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง "เมื่อความสำเร็จของการลงทุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนนั้นปรากฏให้เห็นมากขึ้นทั่วโลก ทศวรรษข้างหน้าจึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมุ่งขยายผลแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง เพื่อเปลี่ยนจากคำมั่นสัญญาร่วมกันให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม" คุณ Lee กล่าวเสริม

ผู้นำระดับโลกและระดับชาติร่วมแสดงวิสัยทัศน์

ในวิดีโอแถลงแสดงความยินดี Jin-lung Peng ประธานคณะกรรมการ FSC ได้กล่าวชื่นชม Cathay FHC ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศในไต้หวันมาตลอดหนึ่งทศวรรษ พร้อมทั้งยกสุภาษิตจีนที่ว่า "ผู้มีคุณธรรมย่อมไม่โดดเดี่ยว และจะมีผู้ร่วมอุดมการณ์เคียงข้างเสมอ" มาเน้นย้ำว่า สถาบันการเงินไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดสรรเงินทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม โดยคุณ Peng ได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ FSC ในการเสริมสร้างตลาดการเงินสีเขียวและการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านของไต้หวันให้แข็งแกร่ง ยิ่งไปกว่านั้น ยังพร้อมสนับสนุนให้สถาบันการเงินพัฒนานวัตกรรมโซลูชันทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านและสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรได้อย่างมั่นคง

ด้าน Al Gore อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งเคยเดินทางมาร่วมงานประชุมสุดยอดครั้งแรกด้วยตนเองเมื่อปี 2560 ได้ส่งวิดีโอข้อความพิเศษเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ Cathay FHC ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดงานนี้ว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นงานประชุมสุดยอดนี้ก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มระดับแนวหน้าของไต้หวันในการหารือด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งชื่นชม Cathay FHC และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมกันแสดงภาวะผู้นำอย่างเด่นชัด ท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกต่อข้อตกลงด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังเน้นย้ำว่า แม้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย แต่ในปัจจุบันตลาดการเงินได้ปรับทิศทางอย่างชัดเจน จากเดิมที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ พร้อมกล่าวเชิญชวนให้สถาบันการเงินและภาคเอกชนเดินหน้าอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสังคมที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแกร่ง

ร่วมกำหนดทิศทางทศวรรษหน้าของการเงินเพื่อความยั่งยืนในเอเชีย

การประชุมสุดยอดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Innovating for a Resilient Sustainable Future" (นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น) โดยเน้นไปที่แนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของเอเชีย โดยอาศัยนโยบายที่สอดคล้องกัน การระดมทุน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความร่วมมือข้ามภาคส่วน

สำหรับเวทีเสวนาในช่วงเช้าได้ร่วมเจาะลึกในหัวข้อการรักษาความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก โดยกลุ่มผู้กำหนดนโยบายได้ร่วมนำเสนอนโยบายการเงินเพื่อความยั่งยืนล่าสุดของไต้หวัน ไปจนถึงยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนธุรกิจองค์กรเพื่อความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนภาพรวมของยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวของไต้หวัน

ขณะที่ Rebecca Mikula-Wright ซีอีโอของ AIGCC ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองล่าสุดจากนักลงทุนภาคสถาบันในเอเชีย โดยชี้ว่า ปัจจุบันความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นความเสี่ยงทางการเงิน ขณะเดียวกัน สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบพลังงาน และเป็นตัวเร่งให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านศาสตราจารย์ Ryo Kohsaka จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นิพนธ์หลักประสานงานของเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ (IPBES) ด้วยนั้น ได้ร่วมเจาะลึกยุทธศาสตร์การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติ (Nature Positive) ของญี่ปุ่น พร้อมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับแนวทางที่ภาคธุรกิจจะสามารถนำความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มาบูรณาการเข้ากับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

ส่วนเวทีเสวนาในช่วงบ่ายมุ่งเน้นไปที่หัวข้อ "Accelerating Innovation and Building Resilience" (การเร่งพัฒนานวัตกรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน) ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ทุนธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มในสังคม และโซลูชันที่ขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรม โดย Sam Kimmins ผู้อำนวยการด้านพลังงานจาก Climate Group ได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานในเอเชีย พร้อมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการผลักดันการใช้พลังงานปลอดคาร์บอนตลอด 24 ชั่วโมง (24/7 Carbon-Free Energy หรือ 24/7 CFE) ในไต้หวัน ทั้งยังได้กล่าวชื่นชม Cathay FHC สำหรับความมุ่งมั่นอันเด็ดเดี่ยวในด้านนี้ ในฐานะสถาบันการเงินแห่งแรกของโลกที่ร่วมเป็นภาคีในโครงการดังกล่าว

ขณะที่ Vincent Tseng ประธานบริษัท Taiwan Power Company ได้ร่วมแบ่งปันความคืบหน้าล่าสุดในการพัฒนาระบบไฟฟ้าของไต้หวัน พร้อมร่วมหารือในประเด็นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างความเสถียรของระบบไฟฟ้า เป้าหมายการมุ่งสู่ Net-Zero และขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ปิดท้ายด้วยการเสวนาพิเศษ 2 หัวข้อ ซึ่งร่วมเจาะลึกตัวอย่างความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำข้ามภาคส่วน รวมถึงการเติบโตของระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในไต้หวัน โดยวิทยากรได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในซัพพลายเชน มาใช้เสริมสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ภาคธุรกิจ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนและนโยบายที่กลุ่มสตาร์ตอัปเพื่อความยั่งยืนทั่วเอเชียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

สร้างระบบนิเวศการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศในเอเชีย

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา งานประชุมสุดยอด Sustainability Finance & Climate Change Summit ของ Cathay FHC ได้ยกระดับจากการเป็นโครงการริเริ่มภายในประเทศ สู่การเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชียในการหารือด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน นับตั้งแต่ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2560 งานประชุมสุดยอดนี้ได้ต้อนรับผู้นำทางความคิดทั้งในและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 150 ท่าน ยิ่งไปกว่านั้น ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทที่เข้าร่วมงานต่างเป็นองค์กรที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันสูงเกิน 80% ของไต้หวัน และมีสัดส่วนการปล่อยคาร์บอนรวมกันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งตอกย้ำบทบาทสำคัญของงานประชุมนี้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจจริง

สำหรับอนาคตข้างหน้า Cathay FHC พร้อมเดินหน้าขยายผลการประชุมสุดยอดนี้ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงทั้งแหล่งเงินทุน นโยบาย และนวัตกรรมล้ำหน้าเข้าด้วยกัน เพื่อเร่งผลักดันเอเชียให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันและให้ผลลัพธ์อันดีต่อธรรมชาติ Cathay FHC มุ่งยกระดับความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ รวมถึงพันธมิตรระดับสากลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการเงินเพื่อความยั่งยืนของเอเชียให้แข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำบทบาทของภูมิภาคนี้ในการเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

SOURCE Cathay Financial Holdings

Also from this source

Cathay FHC Anjur Sidang Kemuncak Kewangan Iklim Terkemuka Asia dengan Penyertaan Mencatat Rekod Perlihatkan Peningkatan Momentum untuk Peralihan Lestari

Cathay FHC Anjur Sidang Kemuncak Kewangan Iklim Terkemuka Asia dengan Penyertaan Mencatat Rekod Perlihatkan Peningkatan Momentum untuk Peralihan Lestari

Lebih 5,800 peserta daripada lebih 2,000 organisasi menyertai Sidang Kemuncak Kewangan Lestari & Perubahan Iklim Cathay ke-10 pada 1 Julai,...
Cathay FHC Convenes Asia's Leading Climate Finance Summit as Record Participation Signals Growing Momentum for Sustainable Transition

Cathay FHC Convenes Asia's Leading Climate Finance Summit as Record Participation Signals Growing Momentum for Sustainable Transition

More than 5,800 participants from over 2,000 organizations joined the 10th Cathay Sustainability Finance & Climate Change Summit on July 1, making...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics