Cathay United Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận ba giải thưởng HR Asia về Nơi làm việc tốt nhất Châu Á, Dẫn đầu công nghệ và Chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) đã được vinh danh với các giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2026" (Best Companies to Work for in Asia 2026) và "Dẫn đầu công nghệ" (Tech Empowerment) tại HR Asia Awards 2026 trong năm thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, chi nhánh còn được trao giải thưởng "Chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc" (People Transformation). Sự ghi nhận này phản ánh những nỗ lực không ngừng của CUBHCM trong việc tăng cường phát triển nhân lực, nâng cao trải nghiệm của nhân viên và thúc đẩy chuyển đổi số toàn bộ hoạt động tại các thị trường ở nước ngoài.

Cathay United Bank – Ho Chi Minh City Branch received the Best Companies to Work for in Asia, Tech Empowerment, and People Transformation awards at the HR Asia Awards 2026. Keng Yang Lin (second from right), General Manager of Cathay United Bank – Ho Chi Minh City Branch, led the branch delegation in receiving the awards. (Photo provided by Cathay United Bank)

Trong khuôn khổ các sáng kiến số hóa quản trị nhân sự đang được triển khai, CUBHCM đã xây dựng một nền tảng quản trị nhân sự số tích hợp. Thông tin cơ bản của nhân viên, đơn xin nghỉ phép và quản lý chấm công hiện đều được xử lý hoàn toàn thông qua nền tảng này, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giảm bớt các quy trình thủ công và mang lại trải nghiệm thuận tiện, liền mạch hơn cho nhân viên.

CUBHCM cũng đã số hóa các quy trình cốt lõi về quản lý và phát triển nhân sự thông qua hệ thống Quản lý và Phát triển Hiệu suất (PMD) do ngân hàng tự phát triển cùng nền tảng phản hồi 360 độ. Những công cụ này hỗ trợ việc đánh giá hiệu suất dựa trên dữ liệu, lập kế hoạch phát triển có hệ thống và thực hiện các cuộc thảo luận về nhân sự có chiều sâu, qua đó tăng cường năng lực phát triển nhân sự của tổ chức và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong những năm gần đây, CUBHCM tiếp tục củng cố nền tảng số của mình, đồng thời chú trọng hơn đến phát triển con người và năng lực tổ chức. Với sự hỗ trợ từ Hội sở chính, chi nhánh đã triển khai nhiều sáng kiến về bồi dưỡng nhân sự, phát triển đội ngũ lãnh đạo, tăng cường gắn kết nhân viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Những nỗ lực này không chỉ góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn mà còn giúp chi nhánh được ghi nhận ở nhiều hạng mục giải thưởng.

Nhằm củng cố hơn nữa nguồn nhân lực kế cận và năng lực tổ chức, CUBHCM hỗ trợ phát triển nhân sự thông qua các chương trình bài bản, bao gồm Chương trình Cathay Management Associate (CMA), Chương trình International Master (IMP) và Chương trình Associate Relationship Manager (ARMP). Các chương trình này mang đến cho nhân viên cơ hội được đào tạo, kinh nghiệm làm việc quốc tế và trải nghiệm luân chuyển công tác, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng tầm nhìn của họ. Song song với đó, chi nhánh duy trì các khung phát triển năng lực lãnh đạo, tài nguyên học tập và chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện đáp ứng nhu cầu về thể chất, tinh thần, xã hội và cảm xúc của nhân viên, cùng với các kênh gắn kết nhằm khuyến khích giao tiếp, hòa nhập và phản hồi.

Ông Keng Yang Lin, Tổng Giám đốc Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Việc nhận giải thưởng Dẫn đầu công nghệ là sự công nhận rõ ràng đối với những nỗ lực của chúng tôi trong quá trình chuyển đổi số. Tại Cathay United Bank, công nghệ không chỉ được ứng dụng để đổi mới các dịch vụ tài chính mà còn được tích hợp vào cách chúng tôi giao tiếp với nhân viên, tăng cường sự phối hợp trong tổ chức và hỗ trợ phát triển nhân sự. Giải thưởng Chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc phản ánh sự đầu tư bền bỉ của chúng tôi vào con người. Thông qua các chương trình phát triển được xây dựng bài bản, cơ hội trải nghiệm quốc tế và môi trường học tập không ngừng, chúng tôi mong muốn giúp nhân viên xây dựng sự tự tin, khả năng thích ứng và động lực cần thiết để phát triển mạnh mẽ trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng".

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2005, CUBHCM đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng bán lẻ. Song hành với quá trình tăng trưởng đó, chi nhánh luôn kiên định với cam kết lấy con người làm trọng tâm của chiến lược phát triển dài hạn. Thông qua chế độ đãi ngộ cạnh tranh, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện cùng văn hoá công ty đề cao sự đa dạng và hòa nhập, chi nhánh nỗ lực tạo ra một môi trường nơi nhân viên có thể phát triển năng lực và đóng góp vào tăng trưởng bền vững.

SOURCE Cathay United Bank