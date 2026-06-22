Cathay United Bank tăng cường phát triển thanh thiếu niên tại Việt Nam thông qua "Kế hoạch ươm mầm đại thụ" năm thứ 18 và giáo dục kiến thức tài chính

TP. HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank đã hiện diện tại Việt Nam hơn hai thập kỷ, trong đó "Kế hoạch ươm mầm đại thụ" của ngân hàng hiện bước sang năm thứ 18. Chương trình tiếp tục hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội giáo dục.

Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch marks the 18th year of its “Elevated Tree Program” in Vietnam, providing nearly VND 720 million in scholarships in 2026 to help underprivileged students in Da Nang and Ho Chi Minh City stay in school and pursue further education. (Photo provided by Cathay United Bank)

Trong năm 2026, Cathay United Bank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CUBHCM) đã trao tổng cộng khoảng 720 triệu đồng học bổng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn về tài chính duy trì việc học. Kể từ khi được triển khai vào năm 2008, chương trình đã hỗ trợ gần 25.000 học sinh, với tổng giá trị học bổng đạt khoảng 14 tỷ đồng. Qua thời gian, sáng kiến này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình mà còn đóng góp vào việc củng cố hệ thống giáo dục địa phương, trở thành một trong những chương trình hỗ trợ giáo dục lâu đời và uy tín tại Việt Nam.

Năm nay, "Kế hoạch ươm mầm đại thụ" tiếp tục được triển khai theo mô hình liên kết giữa các địa phương, quy tụ Hội Khuyến học Tp. Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học Tp. Đà Nẵng, Trường Đinh Thiện Lý (LSTS), cùng các nhà giáo dục và cộng đồng địa phương. Bên cạnh việc trao học bổng, chương trình đã phát triển thành một nền tảng kết hợp giữa các hoạt động học tập và gắn kết cộng đồng.

Nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho sự phát triển lâu dài của học sinh, chương trình đã mở rộng các nội dung giáo dục. Phối hợp cùng Trường Đinh Thiện Lý, CUBHCM đã giới thiệu một loạt hoạt động học tập, bao gồm các buổi hướng dẫn kỹ năng học tập và chương trình giáo dục kiến thức tài chính thực tế gắn liền với môi trường thực tế hằng ngày. Thông qua các trò chơi tương tác và công cụ giảng dạy trực quan, học sinh được hướng dẫn hiểu cách quản lý tiền bạc, phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu và mong muốn, đồng thời vận dụng các khái niệm tài chính cơ bản vào cuộc sống thường nhật.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đưa vào các hoạt động liên quan đến STEM trong năm nay, bao gồm trình diễn robot và các trải nghiệm thực hành. Những hoạt động này mang đến cho học sinh, đặc biệt là các em tại những khu vực có điều kiện hạn chế có cơ hội tiếp cận công nghệ và mở rộng góc nhìn về các cơ hội học tập trong tương lai. Một gian tư vấn hướng nghiệp cũng được bố trí tại sự kiện, nơi các nhà giáo dục cung cấp thông tin tư vấn về lộ trình học tập và định hướng tương lai, mang đến cho học sinh cơ sở tham khảo giá trị cho các bước đi tiếp theo.

Về phân bổ học bổng, chương trình áp dụng cách tiếp cận cân bằng giữa các cấp học khác nhau. Tại Đà Nẵng, 100 học sinh tiểu học và trung học cơ sở mỗi em nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng, trong khi 40 học sinh trung học phổ thông được trao học bổng đặc biệt trị giá 12 triệu đồng mỗi em nhằm hỗ trợ quá trình chuyển tiếp lên bậc học cao hơn. Tại Tp. Hồ Chí Minh, chương trình hỗ trợ 140 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mỗi em nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng, bảo đảm nguồn lực được phân bổ cho cả giáo dục nền tảng và tiếp tục ở các cấp học cao hơn.

Keng Yang Lin, Tổng Giám đốc Cathay United Bank, cho biết: "Thông qua "Kế hoạch ươm mầm đại thụ", chúng tôi không chỉ mong muốn hỗ trợ về tài chính mà còn trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và sự tự tin cần thiết để phát triển bền vững. Sáng kiến này phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng cộng đồng địa phương và nuôi dưỡng nguồn nhân tài tương lai của Việt Nam".

Truong Tinh Ha, Hiệu trưởng Trường Đinh Thiện Lý, cho biết thêm: "Với chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi vinh dự được hợp tác cùng CUBHCM để triển khai những sáng kiến có ý nghĩa như "Kế hoạch ươm mầm đại thụ". Sự hợp tác này cũng mang đến những cơ hội quý giá để học sinh của chúng tôi tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và phát triển năng lực lãnh đạo có trách nhiệm xã hội".

Qua nhiều năm triển khai, "Kế hoạch ươm mầm đại thụ" đã phát triển từ một sáng kiến tập trung vào học bổng thành một nền tảng toàn diện kết hợp giữa hỗ trợ học tập và phát triển kỹ năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các trường học và cộng đồng địa phương nhằm củng cố vai trò của mình trong việc hỗ trợ hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam. Được định hướng với niềm tin rằng giáo dục là nền tảng của phát triển bền vững, CUBHCM ưu tiên đồng hành lâu dài thay vì các khoản đóng góp nhất thời, nhằm mục đích thông qua những nỗ lực bền bỉ để tạo ra những tác động có ý nghĩa và lâu dài thông qua việc tăng cường năng lực cho học sinh và hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng nói chung.

SOURCE Cathay United Bank