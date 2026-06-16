Cathay United Bank Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh được The Asian Banker vinh danh về công nghệ cho vay tiêu dùng

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh (CUBHCM) đã được trao giải "Công nghệ cho vay tiêu dùng tốt nhất Việt Nam" (Best Consumer Lending Technology in Vietnam) tại lễ trao giải The Asian Banker Financial Technology Innovation Vietnam Awards 2026 nhờ ứng dụng CUB Vietnam.

Cathay United Bank Ho Chi Minh City Branch’s CUB Vietnam App was named Best Consumer Lending Technology in Vietnam by The Asian Banker; Ms. Hung Yun Liu, Head of Consumer Banking at CUBHCM, accepted the award on behalf of the bank. (Photo provided by Cathay United Bank)

Ứng dụng CUB Vietnam áp dụng mô hình hạn mức tín dụng tuần hoàn, cho phép khách hàng đăng ký một lần và tái sử dụng hạn mức tín dụng đã được phê duyệt trong thời gian lên tới 5 năm, với hạn mức tối đa 40 triệu đồng. Quy trình cho vay được số hóa hoàn toàn, bao gồm đăng ký, phê duyệt và giải ngân. Khoản vay có thể được phê duyệt và giải ngân chỉ trong vòng 5 phút, giúp giảm nhu cầu thực hiện các thủ tục trực tiếp và đơn giản hóa việc tiếp cận tín dụng.

"Thông qua số hóa, chúng tôi tập trung vào việc giúp quy trình cho vay trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn", Bà Hung Yun Liu, Trưởng bộ phận Ngân hàng Bán lẻ của CUBHCM cho biết."Thiết kế hạn mức tín dụng tuần hoàn cho phép khách hàng quản lý nhu cầu vốn ngắn hạn và thường xuyên một cách linh hoạt hơn. Sau khi được phê duyệt, khách hàng có thể rút vốn nhiều lần trong thời hạn 5 năm".

Ra mắt vào năm 2024, CUB Vietnam là một phần trong chiến lược phát triển số đang diễn ra của Cathay United Bank tại Việt Nam. Nền tảng này được thiết kế theo định hướng ưu tiên trải nghiệm trên thiết bị di động, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong cho vay cá nhân. Kể từ khi ra mắt, ứng dụng đã đạt hơn 1 triệu người dùng đăng ký và ghi nhận hơn 7,2 triệu lượt tải xuống, phản ánh mức độ tiếp nhận và sử dụng đang tăng trưởng ổn định.

CUBHCM cũng được vinh danh tại The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2026, với hai giải thưởng "Thương vụ tài trợ mua lại tài sản ngành nước của năm" (Water Acquisition Financing Deal of the Year) và "Thương vụ năng lượng tái tạo của năm – Chuyển đổi chất thải thành năng lượng" (Renewable Energy Deal of the Year – Waste-to-Energy) vào tháng 5 năm 2026, phản ánh sự tham gia của ngân hàng vào các dự án tài trợ cơ sở hạ tầng.

Khi CUBHCM chuẩn bị bước sang năm hoạt động thứ 21 tại Việt Nam trong năm 2026, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là "Ngôi nhà thứ hai" của Cathay United Bank và là một trụ cột quan trọng trong chiến lược khu vực của ngân hàng. Dựa trên nền tảng vững chắc trong lĩnh vực khách hàng doanh nghiệp, chi nhánh đã từng bước mở rộng sang các dịch vụ tài chính số và tài chính bán lẻ, phù hợp với sự thay đổi trong nhu cầu khách hàng và điều kiện thị trường.

Bước vào thập kỷ hoạt động thứ ba, CUB tiếp tục cam kết tăng cường hiện diện tại địa phương và thúc đẩy kết nối khu vực, tận dụng tối đa sức mạnh của tập đoàn mẹ để cung cấp các giải pháp tài chính tích hợp. Ngân hàng tiếp tục chú trọng vào các mối quan hệ lâu dài, phát triển sản phẩm và gắn kết với cộng đồng địa phương, đồng thời hỗ trợ kết nối xuyên biên giới và tăng trưởng bền vững.

Cathay United Bank (CUB) là công ty con của Cathay Financial Holdings (CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. CFH có hơn 60 năm kinh nghiệm tại Đài Loan và đang vận hành 969 địa điểm trong khu vực, với tổng tài sản quản lý vượt 400 tỷ USD.

SOURCE Cathay United Bank