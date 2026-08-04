Cathay United Bank và Indovina Bank quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm tăng cường năng lực chống chịu của doanh nghiệp trước những biến động toàn cầu

HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 3 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Cathay United Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM), phối hợp với Indovina Bank Ltd. (IVB), đã tổ chức Hội thảo CONNECT 2026 tại Hà Nội với chủ đề "Mở khoá tăng trưởng thông qua khả năng chống chịu" (Unlocking Growth Through Resilience). Sự kiện thu hút hơn 80 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc tài chính (CFO), chuyên gia ngân quỹ và các chuyên gia trong ngành tham gia trao đổi những góc nhìn về triển vọng kinh tế toàn cầu, đồng thời thảo luận các chiến lược nhằm tăng cường năng lực chống chịu của doanh nghiệp, quản lý rủi ro tài chính và nắm bắt những cơ hội tăng trưởng mới trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn.

Cathay United Bank and Indovina Bank (IVB) co-hosted the “2026 CONNECT: Unlocking Growth Through Resilience” seminar, bringing together industry leaders to discuss corporate resilience, risk management, and sustainable growth. Representatives from Cathay United Bank, Indovina Bank, and VietinBank Insurance pose for a group photo during the seminar. (Photo provided by Cathay United Bank)

William Huang, Phó Chủ tịch điều hành của Cathay United Bank (CUB), nhấn mạnh: "Là một ngân hàng khu vực có hiện diện vững mạnh trên khắp Châu Á, CUB không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tài chính toàn diện mà còn thông qua các giải pháp tích hợp, giúp khách hàng tối ưu hóa quản lý thanh khoản, tăng cường quản trị rủi ro và tự tin mở rộng hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Ngày nay, khả năng chống chịu không còn chỉ gói gọn trong việc quản lý rủi ro — nó đã trở thành động lực then chốt cho năng lực cạnh tranh dài hạn và tăng trưởng bền vững".

Keng Yang Lin, Tổng Giám đốc CUBHCM, cho biết: "Tương lai thuộc về những tổ chức có khả năng thích ứng nhanh, quản lý rủi ro hiệu quả và sử dụng vốn một cách thông minh. Thông qua các sáng kiến như Hội thảo CONNECT 2026, chúng tôi hy vọng sẽ trang bị cho các doanh nghiệp Việt Nam kiến thức chuyên môn, giải pháp tài chính và mạng lưới khu vực cần thiết để biến những bất ổn thành cơ hội, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tăng trưởng bền vững".

Là đơn vị đồng tổ chức hội thảo, IVB cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng chống chịu và hợp tác trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng. VJ Lu, Tổng Giám đốc IVB, cho rằng khả năng chống chịu không còn chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu rủi ro, mà còn là xây dựng năng lực thích ứng, đổi mới và nắm bắt những cơ hội mới. Thông qua hợp tác với CUB, ông hy vọng sẽ mang đến cho các doanh nghiệp những nhận định chuyên sâu có giá trị về thị trường và các chiến lược tài chính thiết thực nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ryan Chan, Giám đốc phụ trách Sản phẩm Tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Đài Loan), cùng Jared Wang, Phó Chủ tịch bộ phận Quản lý Tài sản, đã chia sẻ những góc nhìn chuyên môn về quản trị ngân quỹ doanh nghiệp và các xu hướng của thị trường toàn cầu. Họ đã thảo luận về việc lạm phát kéo dài, thay đổi lãi suất và biến động ngoại hối tiếp tục định hình lại kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, qua đó nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các khuôn khổ quản lý ngân quỹ và quản trị rủi ro ngoại hối vững chắc.

Phiên thảo luận cũng giới thiệu các giải pháp về phòng ngừa rủi ro ngoại hối, sản phẩm tài chính cấu trúc, tài trợ xuyên biên giới và quản trị ngân quỹ tích hợp, nhằm giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả, tối ưu hóa việc sử dụng vốn và nâng cao khả năng chống chịu tài chính tổng thể. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng phân tích tác động liên tục của áp lực lạm phát kéo dài, giá cả hàng hóa ở mức cao, sự thay đổi trong chính sách của các ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị đối với thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố khuôn khổ quản trị rủi ro và duy trì mức độ linh hoạt tài chính cao hơn để ứng phó với những bất ổn của thị trường trong tương lai.

Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Nghiên cứu tại SSI Securities Corporation, đã chia sẻ triển vọng về kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng công, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì sự ổn định, cùng với quá trình cải cách chính sách đang diễn ra được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam trong trung và dài hạn. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa phân bổ vốn và tăng cường năng lực chống chịu của tổ chức để thích ứng với biến động của thị trường cũng như bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn.

Hiền Lê, Giám đốc Tư vấn Giải pháp tại TPIsoftware, đã giới thiệu một khuôn khổ thực tiễn về ứng dụng AI trong doanh nghiệp với chủ đề "Tam giác sắt và Lộ trình phát triển bền vững". Trong bối cảnh việc ứng dụng AI chuyển dịch từ các sáng kiến theo định hướng công nghệ sang chuyển đổi kinh doanh định hướng giá trị, các tổ chức có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số bằng cách ưu tiên triển khai những ứng dụng có tác động cao như bảo trì dự đoán, giám sát thông minh, quản lý chất lượng và tự động hóa quy trình, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

CUB tiếp tục phát huy lợi thế từ mạng lưới khu vực rộng khắp cùng năng lực toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp — bao gồm quản lý tiền mặt, giải pháp ngoại hối, phái sinh, tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn, sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn ngân quỹ, nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua bất ổn của thị trường.

SOURCE Cathay United Bank