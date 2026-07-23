Chính thức mở đăng ký tham dự: Hội thảo trực tuyến toàn cầu miễn phí về kích thích sinh học bằng Dual-HA với phần trình diễn điều trị lâm sàng trực tiếp

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- HIGHER Corporation đã chính thức mở đăng ký tham dự HILO WAVE® Global Webinar 2026, hội thảo trực tuyến đào tạo miễn phí được thiết kế dành riêng cho các bác sĩ và chuyên gia y tế được cấp phép đang hành nghề trong lĩnh vực y học thẩm mỹ. Hội thảo trực tuyến sẽ diễn ra trực tiếp vào 20:00 giờ chuẩn Hàn Quốc (11:00 GMT), thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2026 và được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trong bối cảnh lĩnh vực thẩm mỹ tái tạo không ngừng phát triển, các bác sĩ đang tìm kiếm những phương pháp điều trị mang lại kết quả tự nhiên, được hỗ trợ bởi các bằng chứng khoa học và các phác đồ lâm sàng có tính tái lập cao. HILO WAVE® Global Webinar được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu này thông qua chương trình đào tạo thực tiễn có thể áp dụng trực tiếp vào thực hành lâm sàng hằng ngày.

Trong khuôn khổ hội thảo, người tham dự sẽ nắm bắt được những hiểu biết thực tiễn về:

Các nguyên lý khoa học của phương pháp kích thích sinh học bằng Dual-HA

Các phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng nhằm tạo khối tự nhiên

Đánh giá bệnh nhân và lập kế hoạch tiêm

Phân tích các ca lâm sàng và kết quả điều trị

Trình diễn điều trị lâm sàng trực tiếp

Hỏi đáp tương tác với diễn giả

Hội thảo có sự tham gia của Bác sĩ Kyung Tae Bae, Bác sĩ trưởng tại It's Me Clinic Sejong, bác sĩ thẩm mỹ giàu kinh nghiệm và được công nhận với chuyên môn trong các liệu pháp tiêm tái tạo cũng như trẻ hóa khuôn mặt. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, Bác sĩ Bae sẽ trình bày:

Không chỉ là chất lượng làn da: Kích thích sinh học bằng Dual-HA nhằm tạo khối tự nhiên với HILO WAVE®

Phiên trình bày sẽ kết hợp giữa các bằng chứng khoa học và các chiến lược điều trị thực tiễn, minh họa cách phương pháp kích thích sinh học bằng Dual-HA có thể được tích hợp vào thực hành thẩm mỹ hằng ngày. Thông qua các ca bệnh thực tế, hướng dẫn kỹ thuật tiêm theo từng bước và phần trình diễn điều trị lâm sàng trực tiếp, người tham dự sẽ nắm được những kiến thức có giá trị thực tiễn trong lâm sàng, không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Hội thảo sẽ khép lại bằng phiên hỏi đáp trực tiếp, mang lại cơ hội cho người tham dự thảo luận trực tiếp với diễn giả về các kỹ thuật thực hành và những lưu ý trong điều trị.

HILO WAVE® là sản phẩm tiêm kích thích sinh học Dual-HA độc quyền của HIGHER Corporation, được phát triển nhằm hỗ trợ tái tạo mô và tạo khối tự nhiên thông qua y học thẩm mỹ tái tạo.

Hội thảo dành cho các bác sĩ và chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề trên toàn thế giới, trong đó đặc biệt hướng đến các bác sĩ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Singapore, Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đăng ký tham dự

Việc tham dự hội thảo hoàn toàn miễn phí dành cho các bác sĩ và chuyên gia y tế có giấy phép hành nghề. Người tham dự cần đăng ký trước thông qua website chính thức của hội thảo.

Đăng ký ngay:

https://higher-webinar.com/

Giới thiệu về HIGHER Corporation

HIGHER Corporation là công ty y học thẩm mỹ có trụ sở tại Hàn Quốc, tập trung vào thúc đẩy y học thẩm mỹ tái tạo thông qua các công nghệ độc quyền, nghiên cứu khoa học và đào tạo bác sĩ. Công ty phát triển các giải pháp thẩm mỹ tiên tiến, đồng thời hỗ trợ thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng thông qua các chương trình đào tạo quốc tế.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.highercorp.co.kr/

SOURCE HIGHER Corporation