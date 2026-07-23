เปิดลงทะเบียนแล้ว: สัมมนาออนไลน์ระดับโลกฟรี หัวข้อการกระตุ้นทางชีวภาพด้วย Dual-HA พร้อมสาธิตทางคลินิกแบบไลฟ์
News provided byHIGHER Corporation
23 Jul, 2026, 17:36 CST
โซล, เกาหลีใต้, 23 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- HIGHER Corporation ได้เปิดลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ระดับโลก HILO WAVE® ประจำปี 2569 แล้ว ซึ่งเป็นสัมมนาออนไลน์ฟรีเพื่อให้ความรู้สำหรับแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพและบุคลากรด้านบริการสุขภาพผู้ประกอบวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ความงามโดยเฉพาะ สัมมนาสดทางออนไลน์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 20:00 น. ตามเวลามาตรฐานเกาหลี (11:00 GMT) และจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
เนื่องจากเวชศาสตร์ความงามเชิงฟื้นฟูยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แพทย์จึงมองหาวิธีการรักษาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ สนับสนุนโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และขั้นตอนการรักษาที่สามารถทำซ้ำได้ การสัมมนาออนไลน์ระดับโลก HILO WAVE® จึงพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ ผ่านการให้ความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงในเวชปฏิบัติประจำวัน
ระหว่างการสัมมนาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ:
- หลักการเชิงวิทยาศาสตร์ของการกระตุ้นทางชีวภาพแบบ Dual-HA
- แนวทางการรักษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการเติมเต็มใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ
- การประเมินคนไข้และการวางแผนการฉีดสาร
- การทบทวนกรณีศึกษาทางคลินิกและผลการรักษา
- การสาธิตการรักษาแบบไลฟ์
- ช่วงถาม-ตอบแบบอินเตอร์แอกทีฟกับวิทยากร
การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะนำเสนอโดย ดร. Kyung Tae Bae หัวหน้าแพทย์ประจำคลินิก It's Me Sejong แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับด้านการรักษาด้วยการฉีดเพื่อฟื้นฟูสภาพผิวและการคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้า โดย ดร. Bae จะนำเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ทางคลินิก ดังนี้:
เหนือกว่าคุณภาพผิว: การกระตุ้นทางชีวภาพด้วย Dual-HA เพื่อเติมเต็มใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติด้วย HILO WAVE®
การสัมมนาครั้งนี้จะผสมผสานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ากับกลยุทธ์การรักษาเชิงปฏิบัติ โดยสาธิตวิธีการบูรณาการการกระตุ้นทางชีวภาพด้วย Dual-HA เข้ากับเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยในชีวิตประจำวัน ผ่านกรณีศึกษาคนไข้จริง เทคนิคการฉีดแบบทีละขั้นตอน และการสาธิตการรักษาแบบสด ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิกนอกเหนือไปจากทฤษฎี การสัมมนาออนไลน์จะปิดท้ายด้วยช่วงถามตอบสด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคเชิงปฏิบัติและข้อควรพิจารณาในการรักษาโดยตรงกับวิทยากร
HILO WAVE® คือผลิตภัณฑ์ฉีดกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อแบบ Dual-HA ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ HIGHER Corporation พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อเยื่อและการเติมเต็มใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติผ่านเวชศาสตร์ความงามเชิงฟื้นฟู
การสัมมนาออนไลน์นี้เปิดให้แพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพและบุคลากรด้านบริการสุขภาพทั่วโลกเข้าร่วม โดยเน้นผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึงอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
การลงทะเบียน
บุคลากรด้านบริการสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการสัมมนาออนไลน์
ลงทะเบียนได้เลย:
https://higher-webinar.com/
เกี่ยวกับ HIGHER Corporation
HIGHER Corporation เป็นบริษัทด้านเวชศาสตร์ความงามจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มุ่งมั่นพัฒนาเวชศาสตร์ความงามเชิงฟื้นฟูผ่านเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการให้ความรู้แก่แพทย์ บริษัทพัฒนานวัตกรรมด้านความงามพร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านโครงการให้ความรู้ระดับนานาชาติ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.highercorp.co.kr/
SOURCE HIGHER Corporation
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