Pendaftaran Kini Dibuka: Webinar Global Percuma mengenai Biostimulasi Dual-HA dengan Demonstrasi Klinikal Secara Langsung

SEOUL, Korea Selatan, 23 Julai 2026 /PRNewswire/ -- HIGHER Corporation telah membuka pendaftaran bagi HILO WAVE® Global Webinar 2026, sebuah webinar pendidikan percuma yang direka khusus untuk doktor berlesen dan profesional penjagaan kesihatan yang mengamalkan perubatan estetik. Webinar secara langsung ini akan berlangsung pada Rabu, 12 Ogos 2026, jam 8.00 malam Waktu Piawai Korea (11:00 GMT) dan akan dikendalikan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris.

Seiring dengan perkembangan berterusan bidang estetik regeneratif, para doktor semakin mencari pendekatan rawatan yang mampu memberikan hasil yang kelihatan semula jadi, disokong oleh bukti saintifik serta protokol klinikal yang boleh diulang dengan konsisten. HILO WAVE® Global Webinar dibangunkan bagi memenuhi keperluan tersebut melalui pendidikan praktikal yang boleh diaplikasikan secara langsung dalam amalan klinikal harian.

Sepanjang webinar tersebut, para peserta akan memperoleh pengetahuan praktikal mengenai:

Prinsip saintifik biostimulasi Dual-HA

Protokol rawatan berasaskan bukti untuk menghasilkan volum semula jadi

Penilaian pesakit dan perancangan suntikan

Semakan kes klinikal dan hasil rawatan

Demonstrasi rawatan secara langsung

Sesi soal jawab interaktif bersama penceramah

Webinar ini akan menampilkan Dr. Kyung Tae Bae, Ketua Doktor It's Me Clinic Sejong, seorang doktor estetik berpengalaman yang diiktiraf atas kepakarannya dalam rawatan suntikan regeneratif dan peremajaan wajah. Berdasarkan pengalaman klinikal beliau, Dr. Bae akan membentangkan:

Beyond Skin Quality: Dual-HA Biostimulation for Natural Volumization with HILO WAVE®

Sesi ini akan menggabungkan bukti saintifik dengan strategi rawatan yang praktikal, memperlihatkan bagaimana biostimulasi Dual-HA boleh diintegrasikan ke dalam amalan estetik harian. Melalui kes pesakit sebenar, teknik suntikan langkah demi langkah dan demonstrasi rawatan secara langsung, para peserta akan memperoleh pengetahuan klinikal yang relevan dan melangkaui teori semata-mata. Webinar ini akan diakhiri dengan sesi soal jawab secara langsung, yang memberi peluang kepada para peserta untuk membincangkan teknik praktikal dan pertimbangan rawatan secara terus dengan penceramah.

HILO WAVE® ialah produk suntikan biostimulasi Dual-HA proprietari milik HIGHER Corporation, yang dibangunkan untuk menyokong penjanaan semula tisu dan pembentukan volum yang kelihatan semula jadi melalui perubatan estetik regeneratif.

Webinar ini terbuka kepada doktor berlesen dan profesional penjagaan kesihatan di seluruh dunia, dengan tumpuan khusus kepada pengamal di rantau Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kemboja, Singapura, Filipina, Taiwan, Korea Selatan dan Jepun.

Pendaftaran

Penyertaan adalah percuma untuk profesional penjagaan kesihatan yang berlesen. Pendaftaran awal adalah diwajibkan melalui laman sesawang rasmi webinar.

Daftar sekarang:

https://higher-webinar.com/

Latar Belakang HIGHER Corporation

HIGHER Corporation ialah syarikat estetik perubatan yang berpangkalan di Korea Selatan dan komited untuk memajukan bidang perubatan estetik regeneratif melalui teknologi proprietari, penyelidikan saintifik dan pendidikan kepada doktor. Syarikat ini membangunkan penyelesaian estetik yang inovatif sambil menyokong amalan klinikal berasaskan bukti melalui pelbagai inisiatif pendidikan antarabangsa.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.highercorp.co.kr/

SOURCE HIGHER Corporation