Chiết xuất rong biển được chứng minh giúp giảm các triệu chứng liên quan đến tuyến tiền liệt

Trong một thử nghiệm lâm sàng mang tính đột phá do công ty công nghệ sinh học Marinova của Australia thực hiện, một loại chiết xuất rong biển độc đáo đã được chứng minh là giúp giảm các triệu chứng của bệnh tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH).

HOBART, Australia, ngày 27 tháng 7 năm 2026/PRNewswire/ -- Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược đã đánh giá tác động của fucoidan, một hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong rong biển nâu, đối với nam giới mắc BPH (phì đại tuyến tiền liệt).

Undaria pinnatifida seaweed - the source of Marinova's high purity fucoidan compounds.

BPH là một vấn đề sức khỏe phổ biến ở nam giới trên toàn cầu. Ước tính trên toàn thế giới cho thấy tỷ lệ mắc bệnh này là 50-60% ở nam giới trong độ tuổi 60, tăng lên tới 90% ở nam giới trong độ tuổi 80. Mặc dù thường không đe dọa tính mạng, các triệu chứng liên quan đến đường tiết niệu – bao gồm khó đi tiểu, dòng tiểu yếu và tăng tần suất đi tiểu – thường làm suy giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

Giải thích về cơ sở thực hiện nghiên cứu, Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Barbara Wimmer, cho biết: "Cho đến nay, rất ít hợp chất tự nhiên được nghiên cứu lâm sàng và chứng minh hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. Các hoạt tính sinh học đã được ghi nhận của fucoidan đã dẫn dắt chúng tôi triển khai thử nghiệm mang tính đột phá này".

Trong nghiên cứu kéo dài 90 ngày dưới sự giám sát của các bác sĩ lâm sàng, 88 nam giới từ 45 đến 80 tuổi mắc BPH ở mức độ trung bình được phân ngẫu nhiên sử dụng hằng ngày thực phẩm bổ sung fucoidan hoặc giả dược.

Phát hiện chính

So với nhóm dùng giả dược, những người sử dụng thực phẩm bổ sung fucoidan có độ tinh khiết cao cho thấy:

Cải thiện đáng kể về mặt lâm sàng đối với các triệu chứng BPH tổng thể

Cải thiện hơn 9 lần đối với các triệu chứng tống xuất nước tiểu (bao gồm các triệu chứng cảm giác tiểu không hết, tiểu ngắt quãng, dòng nước tiểu yếu và phải rặn khi tiểu)

Cải thiện gấp đôi các triệu chứng lưu trữ nước tiểu (bao gồm các triệu chứng đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp và tiểu đêm)

Cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống do các triệu chứng liên quan đến đường tiết niệu

Xem video tổng quan về thử nghiệm lâm sàng và tìm hiểu thêm về các kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu sử dụng Thang điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS) được công nhận rộng rãi để đánh giá sự thay đổi của các triệu chứng BPH.

Tiến sĩ Wimmer cho biết: "Đáng chú ý, kết quả thử nghiệm mang lại ý nghĩa lâm sàng, đồng thời fucoidan đã được chứng minh là an toàn trong suốt thời gian nghiên cứu. Chúng tôi kỳ vọng những phát hiện này sẽ dẫn đến việc thương mại hóa fucoidan độ tinh khiết cao để giúp giảm các triệu chứng của bệnh tăng sản tuyến tiền liệt lành tính".

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Research and Reports in Urology.

Giới thiệu về Marinova

Marinova là công ty công nghệ sinh học của Australia chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất fucoidan có độ tinh khiết cao để đưa vào các ứng dụng về dinh dưỡng, thiết bị y tế, chăm sóc da và dược phẩm.

SOURCE Marinova