海藻エキスが前立腺の症状を緩和することが判明

オーストラリアのバイオテクノロジー企業であるMarinovaが実施した画期的な臨床試験において、ある独自の海藻エキスが、前立腺肥大症（BPH）の症状を緩和することが示されました。

オーストラリア、ホバート、2026年7月27日 /PRNewswire/ -- 無作為化二重盲検プラセボ対照臨床試験において、褐藻に含まれる天然化合物であるフコイダンが、BPH（前立腺肥大症）の男性に及ぼす効果が評価されました。

前立腺肥大症（BPH）は、世界中の男性に広く見られる健康問題です。世界的な推計によると、60代の男性における有病率は50～60％であり、80代の男性では90％にまで上昇しています。通常、命に関わるものではありませんが、排尿困難、尿の勢いが弱い、排尿回数の増加といった尿に関する症状は、しばしば生活の質を著しく低下させる原因となります。

Undaria pinnatifida seaweed - the source of Marinova's high purity fucoidan compounds.

この研究の背景について、主任研究者のBarbara Wimmer博士は次のように述べています。「これまで、前立腺の健康を効果的にサポートすることが臨床研究によって実証された天然化合物は、ごくわずかしかありません。フコイダンの生物活性に関する報告を受けて、私たちはこの画期的な試験に着手することになりました。」

臨床医の監督下で行われた90日間の研究において、中等度の前立腺肥大症（BPH）を患う45歳から80歳の男性88人が、フコイダンサプリメントを毎日摂取する群、またはプラセボを摂取する群に割り当てられました。

主な結果

プラセボと比較して、高純度の フコイダンサプリメントを摂取した参加者には、以下の結果が認められました。

前立腺肥大症（BPH）の全体的な症状における臨床的に有意な改善

排尿症状（排尿完了困難、 間欠性排尿、尿流の弱さ、排尿時の力みなどの症状を含む）が9倍以上改善

排尿症状（頻尿、尿意切迫感、および 夜間頻尿を含む）が2倍改善

尿路症状による生活の質の著しい改善

臨床試験の概要をご覧になり、その結果について詳しくご確認ください。

本研究では、前立腺肥大症（BPH）の症状の変化を評価するために、広く認知されている国際前立腺症状スコア（IPSS）を用いています。

Wimmer博士は次のように説明しました。「重要なのは、この臨床試験の結果が臨床的に有意であり、フコイダンが研究期間を通じて安全であることが示された点です。これらの研究成果により、高純度のフコイダンが商品化され、前立腺肥大症の症状緩和に役立つものと期待しています。」

本研究は、学術誌「Research and Reports in Urology」に掲載されました。

Marinovaについて

Marinova は、オーストラリアのバイオテクノロジー企業であり、栄養補助食品、医療機器、スキンケア製品、医薬品への応用を目的とした、 高純度 フコイダンの研究、開発、製造を専門としています。

SOURCE Marinova