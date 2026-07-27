Ekstrak rumpai laut didapati mampu melegakan gejala prostat

Dalam satu ujian klinikal penting yang dijalankan oleh syarikat bioteknologi Australia, Marinova, ekstrak rumpai laut unik didapati mampu melegakan gejala hiperplasia prostat benigna (BPH).

HOBART, Australia, 27 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Satu ujian klinikal secara rawak, dwi-buta dan terkawal plasebo telah menilai kesan fucoidan, sebatian semula jadi yang terdapat dalam rumpai laut perang, terhadap lelaki yang menghidap BPH (pembesaran prostat).

Undaria pinnatifida seaweed - the source of Marinova's high purity fucoidan compounds.

BPH merupakan masalah kesihatan yang lazim dialami oleh lelaki di seluruh dunia. Anggaran global menunjukkan prevalensnya melibatkan 50 hingga 60 peratus lelaki berusia dalam lingkungan 60-an, dan meningkat kepada 90 peratus dalam kalangan lelaki berusia 80-an. Walaupun keadaan ini lazimnya tidak mengancam nyawa, gejala saluran kencing – termasuk kesukaran membuang air kecil, aliran air kencing yang lemah serta peningkatan kekerapan membuang air kecil – sering menyebabkan penurunan ketara terhadap kualiti hidup.

Mengulas rasional kajian tersebut, penyelidik utama Dr. Barbara Wimmer berkata, "Sehingga kini, hanya sedikit sebatian semula jadi yang telah dikaji secara klinikal dan terbukti berkesan dalam menyokong kesihatan prostat. Bioaktiviti fucoidan yang telah didokumentasikan mendorong kami untuk memulakan ujian penting ini."

Dalam kajian selama 90 hari yang diselia oleh para doktor, 88 lelaki berusia antara 45 hingga 80 tahun yang mengalami BPH sederhana menerima sama ada suplemen fucoidan berketulenan tinggi setiap hari atau plasebo.

Penemuan utama

Berbanding kumpulan plasebo, peserta yang mengambil suplemen fucoidan berketulenan tinggi menunjukkan:

Peningkatan yang signifikan secara klinikal dalam keseluruhan gejala BPH.

Peningkatan lebih daripada sembilan kali ganda dalam gejala pengosongan pundi kencing ( merangkumi gejala kesukaran mengosongkan pundi kencing, aliran air kencing yang terputus-putus, aliran yang lemah dan keperluan meneran)

Peningkatan dua kali ganda dalam gejala penyimpanan air kencing (merangkumi kekerapan membuang air kecil, desakan untuk membuang air kecil dan kencing pada waktu malam)

Peningkatan ketara dalam kualiti hidup berkaitan gejala saluran kencing

Tonton ringkasan ujian klinikal dan ketahui lebih lanjut mengenai penemuan kajian ini.

Kajian ini menggunakan International Prostate Symptom Score (IPSS) yang diiktiraf secara meluas untuk menilai perubahan dalam gejala BPH.

Dr. Wimmer menjelaskan, "Yang penting, keputusan ujian ini adalah signifikan dari sudut klinikal dan fucoidan terbukti selamat sepanjang tempoh kajian. Kami menjangkakan penemuan ini akan membawa kepada pengkomersialan fucoidan berketulenan tinggi bagi membantu melegakan gejala hiperplasia prostat benigna."

Kajian ini telah diterbitkan dalam jurnal Research and Reports in Urology.

Latar Belakang Marinova

Marinova ialah sebuah syarikat bioteknologi Australia yang mengkhusus dalam penyelidikan, pembangunan dan pembuatan fucoidan berketulenan tinggi untuk digunakan dalam aplikasi pemakanan, peranti perubatan, penjagaan kulit dan farmaseutikal.

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