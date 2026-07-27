วิจัยพบ สารสกัดสาหร่ายทะเลช่วยบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโต

News provided byMarinova
27 Jul, 2026, 07:00 CST
ผลการทดลองทางคลินิกครั้งสำคัญโดยบริษัทชีวเทคโนโลยีจากออสเตรเลียอย่าง Marinova เผยว่า สารสกัดพิเศษจากสาหร่ายทะเล ช่วยบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโต (BPH) ได้
โฮบาร์ต, ออสเตรเลีย, 27 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอก และปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง ได้ประเมินผลลัพธ์ของ fucoidan ซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่พบในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล ในกลุ่มผู้ชายที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต (BPH)
ภาวะต่อมลูกหมากโต หรือ BPH นับเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้ชายทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าผู้ชายในวัย 60 ปี มีอัตราการป่วยอยู่ที่ 50-60% และสัดส่วนดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นถึง 90% ในกลุ่มผู้ชายวัย 80 ปี แม้ภาวะนี้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่อาการผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ทั้งอาการปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไหลเบา และปัสสาวะบ่อยขึ้น มักส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต
ดร. Barbara Wimmer หัวหน้าทีมวิจัย เปิดเผยที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่า "ที่ผ่านมา มีสารประกอบธรรมชาติเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกรองรับว่า ช่วยฟื้นฟูสุขภาพต่อมลูกหมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฤทธิ์ทางชีวภาพของ fucoidan ที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้นั้น ได้จุดประกายให้เราเริ่มต้นการทดสอบทางคลินิกครั้งสำคัญนี้"
การศึกษาวิจัยนี้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 90 วัน ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ชายอายุระหว่าง 45 ถึง 80 ปี จำนวน 88 คน ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตระดับปานกลาง และให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร fucoidan เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเป็นประจำทุกวัน
ข้อค้นพบสำคัญ
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ผู้เข้าร่วมการทดลองที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร fucoidan ความบริสุทธิ์สูง มีผลลัพธ์ดังนี้
- อาการภาวะต่อมลูกหมากโตโดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก
- อาการเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นกว่า 9 เท่า (ครอบคลุมอาการปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะสะดุด ปัสสาวะไหลเบา และการต้องออกแรงเบ่ง)
- อาการเกี่ยวกับการกักเก็บปัสสาวะดีขึ้นถึง 2 เท่า (ครอบคลุมอาการปัสสาวะบ่อย ปวดปัสสาวะรุนแรงต้านไม่ได้ และการตื่นมาปัสสาวะกลางดึก)
- คุณภาพชีวิตในภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากระบบขับถ่ายปัสสาวะนั้นดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
รับชมวิดีโอสรุปภาพรวมการทดลองทางคลินิก พร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยได้ที่นี่
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้นำแบบประเมินอาการต่อมลูกหมากโตตามมาตรฐานสากล (International Prostate Symptom Score หรือ IPSS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย มาใช้ในการประเมินความเปลี่ยนแปลงของอาการภาวะต่อมลูกหมากโต
ดร. Wimmer อธิบายเสริมว่า "ประเด็นสำคัญคือ ผลการทดลองครั้งนี้มีนัยสำคัญทางคลินิก และแสดงให้เห็นว่า fucoidan มีความปลอดภัยตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา เราคาดว่าผลการค้นพบนี้จะนำไปสู่การต่อยอดสาร fucoidan ความบริสุทธิ์สูงในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยบรรเทาอาการภาวะต่อมลูกหมากโตต่อไป"
ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Research and Reports in Urology เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับ Marinova
Marinova เป็นบริษัทชีวเทคโนโลยีจากออสเตรเลีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา และผลิตสาร fucoidan ความบริสุทธิ์สูง เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ตลอดจนยารักษาโรค
SOURCE Marinova
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