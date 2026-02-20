Chưa biết gửi lời chúc gì cho Năm Ngọ? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ các Tổng Lãnh sự tại Quảng Châu

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 20 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ South:

Khi chúng ta hứng khởi bước vào Năm Ngọ, Quảng Đông sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế và mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn nữa thông qua các mối quan hệ đối tác cùng có lợi.

Để chào đón Tết Nguyên đán tốt lành, các Tổng Lãnh sự tại Quảng Châu đã cùng South gửi đến người dân Quảng Đông những lời chúc mang chủ đề Năm Ngọ, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về tình hữu nghị và hợp tác trong năm tới.

Trong chương mới này, mối quan hệ gắn bó giữa Quảng Đông và thế giới sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Những cơ hội hấp dẫn nào đang chờ đón phía trước? Hãy nhấp vào video để cùng chúng tôi hứng khởi bước vào Năm Ngọ.

SOURCE South