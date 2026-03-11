Khu vực Vịnh lớn đánh dấu một thập kỷ trong Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế hơn 60%

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ South.

Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (GBA) đã được đưa vào dự thảo đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về phát triển kinh tế và xã hội quốc gia, cũng như trong Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc.

Speed Speed

Sự phát triển của GBA đã được đưa vào Kế hoạch 5 năm của Trung Quốc trong ba giai đoạn liên tiếp và được ghi nhận trong Báo cáo Công tác Chính phủ suốt mười năm liên tiếp.

Năm 2016, Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc đã khởi xướng mục tiêu "thúc đẩy xây dựng GBA và các nền tảng hợp tác liên tỉnh lớn".

Thống kê cho thấy nền kinh tế của GBA đã tăng trưởng 60% trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025.

Chỉ trong vòng một thập kỷ, GBA — chiếm chưa đến 0,6% diện tích lãnh thổ của Trung Quốc — đã phát triển thành một đầu tàu kinh tế mạnh mẽ, đóng góp một phần chín GDP của cả nước.

Từ cơ sở hạ tầng mang tính bước ngoặt và các đột phá về chính sách, đến sự hợp tác xuyên biên giới và các mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa người dân, đây là câu chuyện về một tầm nhìn được hiện thực hóa và một tương lai đang dần mở ra. Nhấp vào video này để nhìn lại 10 năm đáng nhớ ấy.

