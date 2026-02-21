Bingung Cara Memberikan Ucapan Selamat Menyambut Tahun Kuda? Simak Pesan dari Konsul Jenderal di Guangzhou

Memasuki Tahun Kuda, Guangdong siap memperkuat kerja sama internasional dan menghadirkan manfaat yang lebih besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.

Untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang penuh keberuntungan ini, Konsul Jenderal di Guangzhou bergabung bersama South untuk menyampaikan ucapan bertema Tahun Kuda kepada masyarakat Guangdong, sekaligus berbagi harapan tentang persahabatan dan kolaborasi pada tahun mendatang.

Bagaimana hubungan antara Guangdong dan dunia akan terus berkembang pada babak baru? Peluang menarik apa yang menanti ke depan? Anda dapat menyaksikan video berikut dan menyambut Tahun Kuda bersama kami.

