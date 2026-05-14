Công ty AI công nghiệp hàng đầu giới thiệu các giải pháp sản xuất thông minh và CIM toàn diện tại Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Gtrontec, công ty hàng đầu thế giới về AI công nghiệp, đã hoàn thành triển lãm trong khuôn khổ SEMICON Southeast Asia 2026 tại MITEC. Công ty đã giới thiệu các giải pháp sản xuất thông minh toàn diện, củng cố động lực mở rộng tại khu vực.

Kể từ khi thành lập trụ sở Đông Nam Á tại Penang vào năm 2023, Gtrontec đã hợp tác chặt chẽ với các nhà máy địa phương và các OSAT (công ty lắp ráp và kiểm tra bán dẫn theo hợp đồng) để chuyển đổi các thách thức sản xuất thành lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ khu vực chuyển sang sản xuất có giá trị cao hơn khi Malaysia củng cố vị thế toàn cầu về bán dẫn của mình.

CIM và Nền tảng AI công nghiệp

Gtrontec đã tiết lộ kiến trúc CIM đầy đủ của mình, được hỗ trợ chính bởi MES và EAP, cho phép kiểm soát sản xuất theo thời gian thực và kết nối thiết bị liền mạch. Được phát triển từ hạ tầng này, nền tảng AI công nghiệp của công ty cho phép triển khai nhanh chóng và số hóa có thể mở rộng đối với toàn bộ nhà máy sản xuất. Lớp IAM liên tục học hỏi từ dữ liệu của nhà máy, tối ưu hóa quy trình làm việc, dự đoán những bất thường và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, theo vòng lặp phản hồi liên tục.

Hệ thống quản lý chất lượng thông minh dựa trên AI

Công ty đã chứng minh các hệ thống AOI sử dụng công nghệ học tập sâu đạt được khả năng phát hiện lỗi với độ chính xác hơn 99%. Ngoài AOI, các tác nhân quản lý chất lượng dựa trên AI tự động phân loại các khiếm khuyết, truy tìm nguyên nhân gốc rễ, đề xuất các hành động khắc phục và học hỏi từ các sự kiện trong quá khứ để ngăn ngừa tái diễn - cải thiện tỷ lệ thành phẩm và giảm sai lệch.

Tích hợp AMHS và logistics thông minh

Gtrontec cũng giới thiệu Hệ thống xử lý vật liệu tự động (AMHS), được tích hợp hoàn toàn với CIM để điều phối thông minh, định tuyến linh hoạt và theo dõi ở thời gian thực. Điều này đảm bảo các tấm wafer, mặt nạ quang học và vật tư tiêu hao được chuyển đến đúng công cụ vào đúng thời điểm, giảm tắc nghẽn và tối ưu hóa dòng chảy vật liệu trong toàn nhà máy.

Ví dụ điển hình trong lĩnh vực sản xuất radar

Trong quá trình triển khai thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn liên quan đến radar, giải pháp CIM dựa trên AI của Gtrontec đã tích hợp MES, EAP, RMS, TMS, SPC, PMS và RPT để nhà máy thông minh có thể kết nối toàn diện. Hệ thống cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm 100%, giảm 15% thời gian chu kỳ và cải thiện 95% tỷ lệ thành phẩm.

Hỗ trợ tầm nhìn lĩnh vực bán dẫn của Malaysia

Giải pháp này phù hợp với NIMP 2030 và chiến lược bán dẫn quốc gia của Malaysia. Với gần 200 dự án liên quan tới nhà máy sản xuất bán dẫn đã thực hiện trên toàn cầu, Gtrontec tiếp tục gia tăng hiện diện tại Đông Nam Á, giúp các nhà sản xuất đạt được tỷ lệ thành phẩm cao hơn, khả năng kiểm soát tốt hơn và ra quyết định nhanh hơn.

Giới thiệu về Gtrontec

Được TCL ươm tạo từ năm 2018, Gtrontec cung cấp các giải pháp AI công nghiệp toàn diện cho ngành bán dẫn. Được xây dựng trên công nghệ lõi ra quyết định tự chủ dành cho nhà máy thông minh và danh mục tác nhân AI toàn diện, công ty cung cấp các giải pháp CIM và AMHS tích hợp cho toàn bộ nhà máy. Gtrontec cung cấp giải pháp cho các lĩnh vực chế tạo wafer, lắp ráp, tự động hóa thiết bị, chất lượng, năng lượng và hậu cần. Với sự hiện diện toàn cầu tại Trung Quốc, Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ, công ty mang lại năng suất vượt trội, hiệu quả cực cao, chi phí được tối ưu và thúc đẩy sản xuất tiên tiến theo hướng quản trị tự trị dựa trên AI.

