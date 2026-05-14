ผู้นำด้าน AI อุตสาหกรรม จัดแสดงโซลูชัน CIM และการผลิตอัจฉริยะแบบครบวงจรที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
14 May, 2026, 19:48 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 14 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Gtrontec ผู้นำระดับโลกด้าน AI อุตสาหกรรม ได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมงาน SEMICON Southeast Asia 2026 ที่ MITEC โดยบริษัทได้นำเสนอโซลูชันการผลิตอัจฉริยะแบบครบวงจร ตอกย้ำแรงผลักดันในการขยายธุรกิจในภูมิภาค
นับตั้งแต่จัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปีนัง ในปี 2566 Gtrontec ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงงานผลิตเวเฟอร์และบริษัท OSAT ในท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนความท้าทายในการผลิตให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภูมิภาคสู่การผลิตมูลค่าสูง ขณะที่มาเลเซียกำลังเสริมความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก
แพลตฟอร์ม CIM และ AI อุตสาหกรรม
Gtrontec เปิดตัวสถาปัตยกรรม CIM แบบครบวงจรซึ่งมี MES และ EAP เป็นแกนหลัก ช่วยรองรับการควบคุมการผลิตแบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ บนพื้นฐานนี้ แพลตฟอร์ม AI อุตสาหกรรมของบริษัทสามารถรองรับการติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนโรงงานทั้งระบบสู่ดิจิทัลในระดับที่ขยายได้ ชั้น IAM จะเรียนรู้จากข้อมูลโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ คาดการณ์ความผิดปกติ และสนับสนุนการตัดสินใจแบบ ย้อนกลับอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ระบบอัจฉริยะด้านคุณภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Gtrontec ได้สาธิตระบบ AOI ที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้ด้วยความแม่นยำมากกว่า 99% นอกเหนือจาก AOI แล้ว เอเจนต์ด้านการจัดการคุณภาพที่ใช้ AI ยังสามารถจำแนกข้อบกพร่อง วิเคราะห์สาเหตุรากของปัญหา แนะนำแนวทางแก้ไข และเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำได้โดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความแปรปรวนในการผลิต
การบูรณาการโลจิสติกส์อัจฉริยะและ AMHS
Gtrontec ยังได้นำเสนอระบบจัดการวัสดุอัตโนมัติ (AMHS) ที่ผสานเข้ากับ CIM อย่างสมบูรณ์ รองรับการจัดส่งวัสดุแบบอัจฉริยะ การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก และการติดตามแบบเรียลไทม์ ระบบดังกล่าวช่วยให้เวเฟอร์ มาสก์ และวัสดุสิ้นเปลืองถูกส่งไปยังเครื่องมือที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ลดปัญหาคอขวด และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของวัสดุทั่วทั้งโรงงาน
กรณีศึกษาการผลิตเรดาร์
ในการติดตั้งระบบสำหรับการบรรจุและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ โซลูชัน CIM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Gtrontec ได้ผสาน MES, EAP, RMS, TMS, SPC, PMS และ RPT เพื่อสร้างโรงงานอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ระบบนี้ให้ผลในการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ 100% ลดเวลาในการผลิตลง 15% และเพิ่มผลผลิตได้ 95%
สนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของมาเลเซีย
แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย NIMP 2030 และยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติของมาเลเซีย ด้วยการส่งมอบโครงการโรงงานผลิตเกือบ 200 โครงการทั่วโลก Gtrontec ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยให้ผู้ผลิตบรรลุการผลิตที่สูงขึ้น การมองเห็นข้อมูลในการดำเนินงาน และความรวดเร็วในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับ Gtrontec
Gtrontec ซึ่งก่อตั้งภายใต้โครงการบ่มเพาะของ TCL ในปี 2561 ให้บริการโซลูชัน AI อุตสาหกรรมแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยแกนกลางด้านการตัดสินใจอัตโนมัติของโรงงานอัจฉริยะ และพอร์ตโฟลิโอเอเจนต์ AI agent ที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ บริษัทจึงสามารถส่งมอบโซลูชัน CIM และ AMHS แบบบูรณาการสำหรับทั้งโรงงาน Gtrontec ครอบคลุมทั้งการผลิตเวเฟอร์ การประกอบ ระบบอัตโนมัติของอุปกรณ์ คุณภาพ พลังงาน และโลจิสติกส์ ด้วยเครือข่ายธุรกิจทั่วจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกา บริษัทช่วยให้ลูกค้าบรรลุการผลิตที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพระดับสูงสุด และต้นทุนที่เหมาะสม พร้อมเร่งการเปลี่ยนผ่านของการผลิตขั้นสูงสู่การบริหารจัดการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
