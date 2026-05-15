Peneraju AI Industri Pamer Penyelesaian CIM Tindanan Penuh dan Pembuatan Pintar di Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, Malaysia, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Gtrontec, peneraju global dalam AI industri, menamatkan penyertaannya di SEMICON Southeast Asia 2026 di MITEC. Syarikat mempamerkan penyelesaian pembuatan pintar hujung-ke-hujung, sekali gus memperkukuh momentum pengembangan serantaunya.

Sejak menubuhkan ibu pejabat Asia Tenggara di Pulau Pinang pada 2023, Gtrontec telah bekerjasama rapat dengan kilang fabrikasi tempatan dan syarikat Pemasangan dan Ujian Semikonduktor Penyumberan Luar (OSAT) bagi mengubah cabaran pengeluaran kepada kelebihan daya saing, sambil menyokong peralihan rantau ini ke arah pembuatan bernilai lebih tinggi ketika Malaysia memperkukuh kedudukannya dalam industri semikonduktor global.

Platform CIM & AI Industri

Gtrontec memperkenalkan seni bina CIM tindanan penuhnya yang ditunjangi oleh MES dan EAP bagi membolehkan kawalan pengeluaran masa nyata serta keterhubungan peralatan yang lancar. Berdasarkan asas ini, platform AI industrinya menyokong pelaksanaan pantas dan pendigitalan keseluruhan fabrikasi yang boleh diskalakan. Lapisan IAM terus-menerus belajar daripada data kilang bagi mengoptimumkan aliran kerja, meramalkan anomali dan menyokong keputusan gelung tertutup dipacu data.

Kecerdasan Kualiti Berkuasa AI

Syarikat turut mendemonstrasikan sistem AOI dipacu pembelajaran mendalam yang mencapai ketepatan pengesanan kecacatan melebihi 99%. Selain AOI, ejen pengurusan kualiti berkuasa AI miliknya mampu mengklasifikasikan kecacatan secara autonomi, mengesan punca utama, mengesyorkan tindakan pembetulan serta belajar daripada kejadian lalu bagi mengelakkan perulangan—sekali gus meningkatkan hasil dan mengurangkan keberubahan.

Logistik Pintar & Integrasi AMHS

Gtrontec juga mempamerkan Automated Material Handling System (AMHS) yang berintegrasi sepenuhnya dengan CIM bagi tujuan penghantaran pintar, penghalaan dinamik dan penjejakan masa nyata. Ini dapat memastikan wafer, mask dan bahan guna habis sampai ke alat yang betul pada masa yang tepat, sekali gus mengurangkan kesesakan dan mengoptimumkan aliran bahan di seluruh kilang fabrikasi.

Kajian Kes Pembuatan Radar

Dalam pelaksanaan pembungkusan dan ujian semikonduktor berkaitan radar, penyelesaian CIM dipacu AI Gtrontec mengintegrasikan MES, EAP, RMS, TMS, SPC, PMS dan RPT bagi membolehkan sebuah kilang pintar terhubung sepenuhnya. Sistem itu memberikan kebolehkesanan produk 100%, pengurangan masa kitaran sebanyak 15% serta peningkatan hasil sebanyak 95%.

Menyokong Visi Semikonduktor Malaysia

Hal ini sejajar dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu (NIMP) 2030 Malaysia dan Strategi Semikonduktor Nasional. Dengan hampir 200 projek fabrikasi yang telah dilaksanakan di peringkat global, Gtrontec terus memperluas jejak Asia Tenggara, sekali gus membantu pengilang mencapai hasil lebih tinggi, keterlihatan dan keputusan yang lebih pantas.

Latar Belakang Gtrontec

Diinkubasi oleh TCL pada 2018, Gtrontec menyediakan penyelesaian AI industri hujung-ke-hujung untuk semikonduktor. Dibina berasaskan teras pembuatan keputusan autonomi kilang pintar dan portfolio ejen AI senario penuh, syarikat menawarkan penyelesaian CIM dan AMHS bersepadu untuk keseluruhan kilang. Gtrontec meliputi fabrikasi wafer, pemasangan, automasi peralatan, kualiti, tenaga dan logistik. Menerusi jejak global di seluruh China, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropah dan Amerika, syarikat mendayakan hasil unggul, kecekapan ekstrem dan kos teroptimum, selain mempercepat pembuatan termaju ke arah tadbir urus autonomi dipacu AI.

