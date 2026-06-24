Cynosure Lutronic giới thiệu đổi mới căng da cấu trúc tại IMCAS Asia 2026 ở Bangkok

SINGAPORE, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa Cynosure Lutronic đã giới thiệu các đổi mới không xâm lấn mới nhất tại IMCAS Asia 2026 ở Bangkok (từ ngày 19 đến 21 tháng 6), nổi bật với XERF™, liệu pháp điều trị căng da cấu trúc tập trung vào sự thoải mái, an toàn, linh hoạt và không cần thời gian nghỉ dưỡng. XERF phản ánh sự thay đổi trong cách xử lý tình trạng lão hóa da, vượt ra ngoài các cải thiện bề mặt để hỗ trợ độ săn chắc và chất lượng da từ bên trong.

Sự chuyển dịch đang định hình ngành thẩm mỹ hiện đại

Hauke Harms, President of International, Cynosure Lutronic at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic) Close-up of Cynosure Lutronic XERF brochure at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic) Cynosure Lutronic's XERF technology on display at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)

Người tiêu dùng đang dần chuyển từ các kết quả thẩm mỹ quá rõ rệt hoặc can thiệp quá mức sang các phương pháp tiếp cận sớm mang tính phòng ngừa, tập trung vào kết quả trông tự nhiên, duy trì và sức khoẻ làn da lâu dài.

Động lực thúc đẩy xu hướng này đến từ sự thay đổi văn hóa. Báo cáo Xu hướng Toàn cầu về Làm đẹp và Chăm sóc Cá nhân năm 2026 của Mintel cho thấy người tiêu dùng ngày càng mệt mỏi với sự hoàn hảo do AI tạo ra, đồng thời ngày càng mong muốn tính chân thực và biểu cảm tự nhiên của con người nhiều hơn, thay vì sự đồng nhất được chuẩn hóa bởi dữ liệu và sự trau chuốt quá mức. Tương tự, Học viện Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo Khuôn mặt Hoa Kỳ (AAFPRS) ghi nhận rằng các phương pháp không xâm lấn hiện chiếm 80% tổng số ca thực hiện của các thành viên, cho thấy bệnh nhân đang ưu tiên kết quả trông tự nhiên và tinh tế.

XERF được thiết kế để đáp ứng những kỳ vọng đang thay đổi này, mang lại khả năng căng da cấu trúc từ bên trong đồng thời mang lại sự thoải mái, tiện lợi và hiệu quả mà bệnh nhân hiện đại tìm kiếm.

Phương pháp căng da ở cấp độ cấu trúc

XERF là thiết bị sóng tần số vô tuyến đơn cực (RF) đầu tiên trên thế giới kết hợp hai tần số (6,78 MHz và 2 MHz) để đưa năng lượng nhiệt có mục tiêu đến ba độ sâu trong da. Cách tiếp cận đa lớp này cho phép XERF tác động lên các lớp da nông, trung bì và sâu, giúp tái cấu trúc mô và khôi phục độ săn chắc, nơi những thay đổi có ý nghĩa bắt đầu.

Cách tiếp cận này giúp XERF mang lại hiệu quả nâng và căng da rõ rệt, cải thiện tình trạng chảy xệ vùng mặt và cổ, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn nhỏ và nếp nhăn sâu, đồng thời hỗ trợ cải thiện toàn diện độ săn chắc và chất lượng da.

Hoạt động ở cấp độ cấu trúc, XERF mang lại cả kết quả tức thì lẫn cải thiện theo thời gian. Bệnh nhân thường trải qua cảm giác căng da rõ rệt ngay sau điều trị và tiếp tục ghi nhận cải thiện khi quá trình tái cấu trúc collagen diễn ra theo thời gian, qua đó cải thiện diện mạo làn da trong những tuần sau đó.

Được thiết kế hướng tới sự thoải mái và cuộc sống hàng ngày

XERF được phát triển nhằm giúp các phương pháp thẩm mỹ tiên tiến trở nên dễ tiếp cận và thuận tiện hơn. Quá trình điều trị mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu nhờ công nghệ làm lạnh tích hợp bằng Cryogen (Integrated Cryogen Delivery – ICD), giúp làm mát bề mặt da trong mỗi xung, kết hợp công nghệ xung Wave Fit™ giúp cân bằng phân bổ năng lượng để tối đa hoá sự thoải mái.

Mỗi buổi điều trị kéo dài khoảng 45 phút, không cần kim tiêm hoặc thuốc gây tê và cho phép bệnh nhân trở lại sinh hoạt bình thường ngay sau đó, mang đến một phương pháp điều trị được thiết kế dựa trên sự thoải mái và tiện lợi, phù hợp với lối sống hiện đại.

Cá nhân hoá theo từng nhu cầu làn da

Nhận thấy mỗi bệnh nhân có đặc điểm da khác nhau, XERF được trang bị các mức điều chỉnh độ sâu và cường độ có thể tùy chỉnh phù hợp với đặc tính da của từng cá nhân. Khả năng tuỳ chỉnh này cho phép bác sĩ xử lý cả dấu hiệu lão hóa sớm lẫn rõ rệt, tuỳ chỉnh phương pháp điều trị theo độ dày da và mục tiêu điều trị, đồng thời mang lại kết quả cá nhân hoá trên các vùng da mặt khác nhau.

"IMCAS Asia là nền tảng quan trọng để chúng tôi kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong khu vực và chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong công nghệ thẩm mỹ", Hauke Albert Harms, Chủ tịch bộ phận Quốc tế của Cynosure Lutronic cho biết. "Với XERF, chúng tôi đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt sang các phương pháp điều trị vượt ra ngoài những cải thiện bề mặt, hướng đến hỗ trợ cấu trúc và chất lượng da từ bên trong. Ngày nay, bệnh nhân tìm kiếm các giải pháp vừa mang lại kết quả rõ ràng vừa phù hợp tự nhiên với cuộc sống hằng ngày, và đó là hướng đi của đổi mới".

Giới thiệu về Cynosure Lutronic

Cynosure Lutronic là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và công nghệ thiết bị y khoa dựa trên năng lượng, cung cấp các giải pháp đã được chứng minh lâm sàng cho các chuyên gia thẩm mỹ và bệnh nhân tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác.

Hệ thống RF XERF™ là thiết bị điều trị thẩm mỹ da liễu không xâm lấn được chỉ định cho nếp nhăn và rãnh nhăn. Khả năng cung ứng sản phẩm, các chỉ định được phê duyệt và chứng nhận cấp phép theo quy định có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Bệnh nhân nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế có chuyên môn để xác định XERF™ có phù hợp với mình hay không. Cynosure Lutronic không chẩn đoán hay điều trị các bệnh lý, không kê đơn các phác đồ điều trị hoặc cung cấp lời khuyên y tế.

Website: bluetotem.co

Hình ảnh độ phân giải cao và tài nguyên thương hiệu có thể tải xuống tại đây.

(Tất cả hình ảnh cần ghi nguồn: Cynosure Lutronic)

SOURCE Cynosure Lutronic