Cynosure Lutronic Tampilkan Inovasi Pengencangan Kulit Struktural di IMCAS Asia 2026 Bangkok

Tren yang Mengubah Estetika Modern

Konsumen kini mulai meninggalkan prosedur estetika yang menghasilkan perubahan berlebihan. Sebaliknya, mereka lebih memilih perawatan dini yang bersifat preventif dengan hasil yang tampak alami, serta menjaga kesehatan dan kualitas kulit dalam jangka panjang.

Tren tersebut didorong oleh perubahan preferensi masyarakat. Dalam laporan Global Beauty and Personal Care Predictions 2026, Mintel mengungkapkan bahwa konsumen mulai jenuh terhadap standar kesempurnaan yang dibentuk oleh kecerdasan buatan (AI). Mereka kini lebih menghargai autentisitas dan ekspresi diri dibandingkan tampilan yang terlalu sempurna dan seragam. Sejalan tren ini, American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS) melaporkan, prosedur noninvasif kini mencakup 80% dari seluruh tindakan yang dilakukan para anggotanya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pasien semakin mengutamakan hasil perawatan yang tidak menimbulkan perubahan drastis dan tampak alami.

XERF™ dirancang untuk menjawab perubahan preferensi tersebut melalui teknologi pengencangan kulit yang bekerja pada struktur jaringan dari dalam, serta memberikan kenyamanan, kemudahan, dan hasil yang sesuai dengan harapan pasien masa kini.

Pendekatan Struktural untuk Pengencangan Kulit

XERF™ merupakan perangkat radiofrekuensi (RF) monopolar pertama di dunia yang mengombinasikan dua frekuensi, yakni 6,78 MHz dan 2 MHz, untuk menyalurkan energi panas secara terarah hingga tiga lapisan kulit yang berbeda. Dengan pendekatan multilevel ini, XERF™ mampu bekerja pada lapisan kulit bagian atas, tengah, hingga lapisan yang lebih dalam sehingga turut membentuk ulang struktur jaringan dan mengembalikan kekencangan kulit, mulai dari titik awal terjadinya perubahan.

Melalui pendekatan multilevel tersebut, XERF™ mampu menghasilkan efek pengencangan dan pengangkatan kulit yang terlihat jelas, membantu memperbaiki tampilan kulit yang mengendur pada wajah dan leher, menyamarkan garis-garis halus maupun kerutan, serta meningkatkan kekencangan dan kualitas kulit secara menyeluruh.

Karena bekerja pada struktur jaringan, XERF™ memberikan hasil yang segera dirasakan setelah perawatan selesai, serta terus berkembang seiring proses pembentukan ulang kolagen. Umumnya, pasien langsung merasakan sensasi kulit yang lebih kencang setelah terapi dan memperoleh peningkatan kondisi kulit secara bertahap dalam beberapa minggu berikutnya.

Dirancang agar Nyaman dan Praktis

Cynosure Lutronic mengembangkan XERF™ agar perawatan estetika berteknologi mutakhir semakin mudah diakses dan nyaman. Selama prosedur berlangsung, pasien merasakan sensasi hangat yang tetap terasa nyaman berkat teknologi Integrated Cryogen Delivery (ICD) yang mendinginkan permukaan kulit pada setiap getaran, serta teknologi pulsa Wave Fit™ yang menyeimbangkan distribusi energi untuk memaksimalkan kenyamanan.

Setiap sesi perawatan berlangsung sekitar 45 menit tanpa menggunakan jarum maupun anestesi. Setelah perawatan selesai, pasien dapat kembali beraktivitas sehingga prosedur ini sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi waktu.

Disesuaikan dengan Setiap Kondisi Kulit

Setiap orang memiliki karakteristik kulit yang berbeda-beda. Untuk itu, XERF™ menyediakan pengaturan kedalaman dan tingkat intensitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi kulit setiap pasien. Berkat fleksibilitas tersebut, dokter dapat menangani tanda-tanda penuaan, baik yang masih awal maupun yang telah terlihat jelas. Dokter juga dapat menyesuaikan perawatan berdasarkan ketebalan kulit, tujuan terapi, serta area wajah yang ditangani sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih personal.

"IMCAS Asia merupakan ajang penting untuk bertemu dengan para praktisi estetika terkemuka di kawasan Asia, serta memperkenalkan inovasi teknologi terbaru," ujar President, International, Cynosure Lutronic, Hauke Albert Harms. "Melalui XERF™, kami melihat adanya perubahan yang jelas menuju metode perawatan yang tidak lagi hanya berfokus pada permukaan kulit, namun juga memperkuat struktur dan kualitas kulit dari dalam. Saat ini, pasien menginginkan solusi yang memberikan hasil nyata tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Inilah arah perkembangan inovasi estetika ke depan."

Tentang Cynosure Lutronic

Cynosure Lutronic merupakan pemimpin pasar global dalam segmen peralatan estetika medis dan teknologi berbasis energi yang menghadirkan solusi berbasis bukti klinis bagi praktisi estetika dan pasien di kawasan Asia Pasifik dan berbagai negara lainnya.

Sistem RF XERF™ merupakan perangkat estetika dermatologi noninvasif yang diindikasikan untuk membantu mengurangi kerutan dan garis halus pada kulit. Ketersediaan produk, indikasi penggunaan yang disetujui, serta regulasi berbeda-beda di setiap negara atau wilayah. Pasien dianjurkan agar berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang berwenang untuk mengetahui apakah XERF™ sesuai dengan kebutuhannya. Cynosure Lutronic tidak memberikan diagnosis atau pengobatan terhadap kondisi medis, tidak menetapkan protokol terapi, dan tidak memberikan nasihat medis.

Informasi lebih lanjut: bluetotem.co

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SOURCE Cynosure Lutronic