Cynosure Lutronic ชูโรงนวัตกรรมยกกระชับผิว ณ IMCAS Asia 2026 ที่กรุงเทพฯ

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Cynosure Lutronic

24 Jun, 2026, 22:30 CST

สิงคโปร์, 24 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Cynosure Lutronic ผู้นำระดับโลกด้านเวชศาสตร์ความงาม ได้นำเสนอนวัตกรรมล่าสุดที่ไม่ต้องผ่าตัด ณ งาน IMCAS Asia 2026 ที่กรุงเทพฯ (19-21 มิถุนายน) โดยมีไฮไลต์คือ XERF™ ซึ่งเป็นหัตถการยกกระชับผิว ที่เน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และไม่ต้องพักฟื้น XERF สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีรับมือกับริ้วรอยแห่งวัย โดยก้าวข้ามการปรับปรุงเพียงพื้นผิวไปสู่การเสริมสร้างความกระชับและคุณภาพผิวจากภายใน

การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดรูปแบบความงามสมัยใหม่

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Hauke Harms, President of International, Cynosure Lutronic at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)
Hauke Harms, President of International, Cynosure Lutronic at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)
Close-up of Cynosure Lutronic XERF brochure at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)
Close-up of Cynosure Lutronic XERF brochure at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)
Cynosure Lutronic's XERF technology on display at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)
Cynosure Lutronic's XERF technology on display at IMCAS Asia 2026 (PRNewsfoto/Cynosure Lutronic)

ผู้บริโภคกำลังหันเหความสนใจจากผลลัพธ์ที่ดูเกินจริงไปสู่แนวทางที่เน้นการป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ สุขภาพผิวที่ดีในระยะยาว และการคงสภาพผิว

สิ่งที่ขับเคลื่อนการหันเหดังกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมในวงกว้าง รายงานการคาดการณ์ด้านความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลระดับโลกปี 2569 ของ Mintel ระบุว่าผู้บริโภคเริ่มเบื่อหน่ายความสมบูรณ์แบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น โดยผู้บริโภคต่างโหยหาความเป็นของแท้และการแสดงออกของมนุษย์มากกว่าความสอดคล้องที่ขัดเกลาตามข้อมูล ในทำนองเดียวกัน สมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งอเมริกา (AAFPRS) รายงานว่าการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดคิดเป็น 80% ของหัตถการทั้งหมดในหมู่สมาชิก โดยผู้ป่วยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติ

XERF ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ โดยมอบการยกกระชับผิวจากภายใน พร้อมทั้งความสะดวกสบายและผลลัพธ์ที่ผู้ป่วยยุคใหม่มองหา

แนวทางเชิงโครงสร้างเพื่อยกกระชับผิว

XERF คืออุปกรณ์คลื่นวิทยุ (RF) แบบขั้วเดียวเครื่องแรกของโลกที่ผสมผสานสองความถี่ (6.78 MHz และ 2 MHz) เพื่อส่งพลังงานความร้อนไปยังผิวหนังอย่างตรงจุดในสามระดับความลึก วิธีการแบบหลายชั้นนี้ช่วยให้ XERF ออกฤทธิ์ครอบคลุมชั้นผิวหนังตื้น ชั้นกลาง และชั้นลึก ช่วยปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อและฟื้นคืนความกระชับ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วิธีการแบบหลายชั้นนี้ช่วยให้ XERF ยกกระชับผิวได้อย่างเห็นผล ปรับปรุงความหย่อนคล้อยของใบหน้าและลำคอ ลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ และช่วยเสริมการปรับปรุงความกระชับและคุณภาพผิวโดยรวม

XERF ทำงานในระดับโครงสร้าง มอบผลลัพธ์ทั้งในทันทีและต่อเนื่อง โดยทั่วไปผู้รับบริการจะสัมผัสได้ว่าผิวกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังหัตถการ และจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนใหม่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผิวดูดีขึ้นในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป

ออกแบบมาเพื่อความสบายและชีวิตประจำวัน

XERF ออกแบบมาเพื่อให้หัตถการความงามขั้นสูงเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น หัตถการนี้ให้ความรู้สึกอุ่นและสบายเนื่องจากเทคโนโลยี Integrated Cryogen Delivery (ICD) ที่ทำให้พื้นผิวหนังเย็นในการยิงคลื่นแต่ละครั้ง และเทคโนโลยียิง Wave Fit™ ที่ช่วยปรับสมดุลการส่งพลังงานเพื่อเพิ่มความสบายสูงสุด

หัตถการแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 45 นาที ไม่ต้องใช้เข็มหรือยาชา และผู้รับบริการสามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันได้ทันที ทำให้ได้รับหัตถการที่เน้นความสะดวกสบายที่เหมาะกับวิถีชีวิตสมัยใหม่

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านผิวของแต่ละบุคคล

เนื่องจากตระหนักว่าสภาพผิวของแต่ละคนแตกต่างกัน XERF จึงมีระบบปรับระดับความลึกและความเข้มข้นที่ปรับให้เหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลได้ ความสามารถในการปรับแต่งนี้ช่วยให้แพทย์จัดการกับสัญญาณแห่งวัยทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะที่มองเห็นได้ชัดเจน ปรับแต่งการทำหัตถการตามความหนาของผิวและเป้าหมายหัตถการ และให้ผลลัพธ์ที่เฉพาะบุคคลในบริเวณต่าง ๆ ของใบหน้า

"IMCAS Asia เป็นเวทีสำคัญสำหรับเราในการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วภูมิภาคและแบ่งปันความก้าวหน้าล่าสุดด้านเทคโนโลยีความงาม" Hauke Albert Harms ประธานฝ่ายต่างประเทศของ Cynosure Lutronic กล่าว "ด้วย XERF เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไปสู่การทำหัตถการที่นอกเหนือไปจากการปรับปรุงพื้นผิว โดยมุ่งเน้นการเสริมโครงสร้างและคุณภาพผิวจากภายใน ผู้รับบริการในปัจจุบันต่างมองหาทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนไปพร้อมกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น และนี่คือทิศทางที่นวัตกรรมกำลังมุ่งไป"

เกี่ยวกับ Cynosure Lutronic

Cynosure Lutronic เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเวชศาสตร์ความงามและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน โดยนำเสนอโซลูชันที่พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงามและผู้รับบริการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและที่อื่น ๆ

ระบบ XERF™ RF มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์หัตถการด้านความงามทางผิวหนังแบบต้องผ่าตัด โดยมีข้อบ่งชี้สำหรับการลดริ้วรอย รอยย่น การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ข้อบ่งชี้ที่ได้รับการอนุมัติ และการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ผู้รับบริการควรปรึกษาบุคลากรด้านบริการสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาว่า XERF™ เหมาะกับตนเองหรือไม่ Cynosure Lutronic ไม่ได้ทำการวินิจฉัยหรือรักษาโรค ไม่ได้กำหนดวิธีการรักษา หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์

เว็บไซต์: bluetotem.co

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(ภาพถ่ายทั้งหมดควรระบุแหล่งที่มาว่า: Cynosure Lutronic)

SOURCE Cynosure Lutronic

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