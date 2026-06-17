Dataiku công bố phát hành chính thức Cobuild, tác nhân xây dựng AI giúp thu hẹp khoảng cách giữa xây dựng và quản trị

Dataiku Cobuild giúp thu hẹp khoảng cách triển khai AI trong doanh nghiệp, chuyển đổi các mục tiêu kinh doanh được diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường thành các dự án AI có thể kiểm tra, được quản trị và được các nhóm tin cậy ngay từ đầu

SINGAPORE, ngày 16 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dataiku, nền tảng cho thành công AI, hôm nay công bố ra mắt Dataiku Cobuild, một tác nhân xây dựng AI cho phép bất kỳ nhóm nào trong doanh nghiệp chuyển đổi một mục tiêu kinh doanh thành dự án AI được quản trị và sẵn sàng triển khai vào môi trường sản xuất, mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào hoặc bỏ qua các cơ chế kiểm soát doanh nghiệp mà tổ chức của họ phụ thuộc vào.

Việc ra mắt diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt. Các doanh nghiệp đã dành nhiều năm xây dựng nền tảng dữ liệu hiện đại và chiến lược AI, nhưng khoảng cách giữa thử nghiệm AI và triển khai vận hành vẫn còn rất lớn. Các công cụ tạo mã đã được áp dụng nhanh chóng nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm, nhưng đầu ra của chúng thường vượt quá khả năng hoặc công cụ mà phần lớn các nhóm kinh doanh và quản trị có để có thể rà soát, đánh giá một cách đầy đủ. Trong khi đó, các nền tảng xây dựng tác nhân AI độc lập lại tạo ra các nguyên mẫu hoạt động bên ngoài hạ tầng doanh nghiệp. Hệ quả là khối lượng công việc AI tồn đọng ngày càng lớn, nợ kỹ thuật gia tăng và doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

"Việc xây dựng giải pháp với sự hỗ trợ của AI giúp rút ngắn khoảng cách giữa một ý tưởng và một quy trình làm việc sẵn sàng đưa vào môi trường sản xuất. Tuy nhiên, trong môi trường doanh nghiệp và đặc biệt là ngành dược phẩm, đầu ra không thể chỉ dừng lại ở việc gây ấn tượng. Nó phải có thể giải thích được, có thể kiểm toán được và an toàn để đưa vào môi trường sản xuất. Đó chính là khoảng cách mà Dataiku Cobuild thu hẹp", Neil Patel, Giám đốc Cấp cao phụ trách Trải nghiệm Phân tích tại Pfizer cho biết.

Cobuild khởi đầu từ một bài toán kinh doanh và chuyển hóa bài toán đó thành một dự án Dataiku hoàn chỉnh, với các cơ chế quản trị được tích hợp ngay từ đầu. Giải pháp sử dụng các mô hình AI tiên tiến hàng đầu để xác định dữ liệu liên quan, thiết kế quy trình làm việc phù hợp và tạo ra các thành phần nền tảng gồm các đường ống dữ liệu, mô hình học máy, tác nhân và ứng dụng. Kết quả được thể hiện dưới dạng luồng trực quan, cho phép mọi bên liên quan có thể kiểm tra, chỉnh sửa và phê duyệt trước khi bất kỳ thứ gì được đưa vào môi trường sản xuất.

"Phát triển với sự hỗ trợ của AI chỉ có ý nghĩa khi đầu ra có thể đáp ứng các yêu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp", Clément Stenac, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Dataiku cho biết. "Điều đó có nghĩa là giải pháp phải dễ hiểu đối với những người gần gũi nhất với hoạt động kinh doanh, có thể được quản trị bởi các nhóm chịu trách nhiệm về rủi ro và sẵn sàng triển khai cho các nhóm CNTT vận hành nó. Cobuild được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đó: AI mang lại tốc độ, trong khi các nhóm nghiệp vụ mang đến hiểu biết và sự sáng tạo trong kinh doanh, còn bộ phận CNTT duy trì quyền kiểm soát".

Cobuild vận hành hoàn toàn trong các khuôn khổ quản trị và phân quyền hiện có của Dataiku, cho phép doanh nghiệp mở rộng hoạt động phát triển AI trên toàn doanh nghiệp mà không phải đánh đổi khả năng giám sát và kiểm soát mà các đội nhóm phụ thuộc vào. Các doanh nghiệp có thể vận hành Cobuild thông qua Dataiku AI Services hoặc kết nối các mô hình riêng thông qua Dataiku LLM Mesh, với khả năng hỗ trợ Snowflake Cortex AI, OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, Google Gemini, Microsoft Foundry, Databricks AI Gateway cùng nhiều nền tảng khác, bảo đảm các yêu cầu về lựa chọn mô hình, lưu trú dữ liệu và giám sát vẫn nằm dưới sự kiểm soát của doanh nghiệp.

Thời gian phát hành

Dataiku Cobuild sẽ chính thức được cung cấp rộng rãi cho khách hàng từ ngày 18 tháng 6 năm 2026. Những tổ chức quan tâm đến việc triển khai Cobuild có thể truy cập https://www.dataiku.com/product/cobuild.

Giới thiệu về Dataiku

Dataiku là nền tảng cho thành công AI, đóng vai trò là lớp điều phối doanh nghiệp phục vụ việc xây dựng, triển khai và quản trị AI. Trong một môi trường thống nhất, các nhóm thiết kế và vận hành hoạt động phân tích, học máy và các tác nhân AI với sự minh bạch, hợp tác và kiểm soát mà doanh nghiệp yêu cầu. Hoạt động phía trên các nền tảng dữ liệu, hạ tầng đám mây và dịch vụ AI, Dataiku kết nối toàn bộ hệ sinh thái AI của doanh nghiệp — tạo điều kiện cho các tổ chức vận hành AI trên các môi trường đa nhà cung cấp với cơ chế quản trị tập trung.

Các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đang dựa vào Dataiku để đưa AI vào vận hành thực tế và biến AI thành một động lực thực sự cho hiệu quả kinh doanh, mang lại giá trị có thể đo lường được. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập blog của Dataiku, LinkedIn, X, và YouTube.

SOURCE Dataiku