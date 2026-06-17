Dataiku ประกาศเปิดตัว Cobuild เอเจนต์สร้าง AI อย่างเป็นทางการ เล็งปิดช่องว่างการพัฒนากับการกำกับดูแล
News provided byDataiku
17 Jun, 2026, 10:57 CST
Dataiku Cobuild ช่วยปิดช่องว่างการใช้ AI ระดับองค์กร โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เป็นภาษาธรรมดาให้กลายเป็นโครงการ AI ที่ตรวจสอบได้ มีการกำกับดูแล ที่ทีมงานไว้วางใจได้ตั้งแต่เริ่ม
สิงคโปร์, 16 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ Dataiku แพลตฟอร์มเพื่อความสำเร็จด้าน AI ได้ประกาศเปิดตัว Dataiku Cobuild ซึ่งเป็นเอเจนต์สร้าง AI ที่ช่วยให้ไม่ว่าทีมงานในองค์กรไหนก็สามารถเปลี่ยนเป้าหมายธุรกิจให้เป็นโครงการ AI ที่พร้อมใช้งานจริงและมีการกำกับดูแลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว หรือไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการควบคุมระดับองค์กรที่องค์กรนั้น ๆ พึ่งพาอยู่
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงจุดเปลี่ยนผันสำคัญ องค์กรต่าง ๆ ใช้เวลาหลายต่อหลายปีในการสร้างรากฐานข้อมูลที่ทันสมัยและวางกลยุทธ์ AI แต่ช่องว่างระหว่างการทดลอง AI และการนำไปใช้งานจริงยังคงกว้างอยู่อย่างดื้อดึง มีการนำเครื่องมือสร้างโค้ดมาใช้อย่างรวดเร็วเพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มักเกินกว่าที่ทักษะหรือเครื่องมือของทีมธุรกิจและทีมกำกับดูแลส่วนใหญ่จะตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน เครื่องมือสร้างเอเจนต์แบบสแตนด์อโลนสร้างต้นแบบที่อยู่นอกโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ผลที่ตามมาคืองาน AI ค้างเพิ่มขึ้น หนี้ทางเทคนิคสะสม และธุรกิจต้องรอก่อน
"การสร้างระบบด้วย AI ช่วยร่นระยะห่างระหว่างแนวคิดกับเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานจริง แต่ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยา ผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่ใช่แค่น่าประทับใจ แต่ต้องสามารถอธิบายได้ ตรวจสอบได้ และปลอดภัยที่จะนำไปใช้ในการผลิต นั่นคือช่องว่างที่ Dataiku Cobuild ช่วยปิด" Neil Patel ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลของ Pfizer กล่าว
Cobuild เริ่มต้นด้วยโจทย์ทางธุรกิจและเปลี่ยนให้เป็นโครงการ Dataiku ที่สมบูรณ์ โดยมีการกำกับดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ใช้แบบจำลอง AI ล้ำสมัยในการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม และสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน ได้แก่ ท่อส่งข้อมูล แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง เอเจนต์ และการประยุกต์ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงเป็นแผนผังการทำงานแบบภาพที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติได้ก่อนใช้งานจริง
"การพัฒนาโดยใช้ AI ช่วยจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อผลลัพธ์รอดจากการสัมผัสกับองค์กรได้" Clément Stenac ผู้ร่วมก่อตั้งและซีทีโอของ Dataiku กล่าว "นั่นหมายความว่าจะต้องเข้าใจได้สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับธุรกิจมากที่สุด ควบคุมได้โดยทีมที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยง และพร้อมสำหรับการผลิตสำหรับทีมไอทีที่ดำเนินการ Cobuild ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานที่ว่านั้น กล่าวคือ AI มีความเร็ว ขณะที่ทีมองค์กรมีความฉลาดเฉลียวทางธุรกิจ และ IT คอยควบคุม"
Cobuild ทำงานได้เต็มที่ภายในกรอบการกำกับดูแลและการอนุญาตที่มีอยู่ของ Dataiku ทำให้องค์กรต่าง ๆ ขยายการพัฒนา AI ทั่วทั้งธุรกิจได้โดยไม่เสียการกำกับดูแลและการควบคุมที่ทีมงานพึ่งพา บริษัทต่าง ๆ สามารถใช้งาน Cobuild ได้ผ่าน Dataiku AI Services หรือเชื่อมต่อแบบจำลองของตนเองผ่าน Dataiku LLM Mesh โดยรองรับ Snowflake Cortex AI, OpenAI, Anthropic, AWS Bedrock, Google Gemini, Microsoft Foundry, Databricks AI Gateway และอื่น ๆ ทำให้การเลือกแบบจำลอง ถิ่นที่อยู่ของข้อมูล และข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร
ความพร้อมใช้งาน
Dataiku Cobuild จะพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจใช้งาน Cobuild สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.dataiku.com/product/cobuild
เกี่ยวกับ Dataiku
Dataiku Dataiku คือแพลตฟอร์มเพื่อความสำเร็จด้าน AI ซึ่งเป็นเลเยอร์การจัดการระบบระดับองค์กรในการสร้าง การใช้งาน และการกำกับดูแล AI โดยในสภาพแวดล้อมเดียว ทีมงานออกแบบและใช้งานระบบวิเคราะห์ การเรียนรู้ของเครื่อง และเอเจนต์ AI ด้วยความโปร่งใส การทำงานร่วมกัน และการควบคุมที่องค์กรต้องการได้ Dataiku ทำงานอยู่เหนือแพลตฟอร์มข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และบริการ AI เชื่อมต่อสแต็ก AI ระดับองค์กรทั้งหมด ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งาน AI ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้จำหน่ายหลายรายด้วยการกำกับดูแลแบบรวมศูนย์
บริษัทชั้นนำระดับโลกต่างไว้วางใจ Dataiku ในการนำ AI มาใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ AI ให้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจอย่างแท้จริงที่สร้างมูลค่าที่วัดผลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม บล็อก, LinkedIn, X, และ YouTube ของ Dataiku
SOURCE Dataiku
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